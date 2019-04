Poliisi etsii Vantaan puukotuksesta epäiltyä – uhri ja epäilty olivat tavanneet aiemmin

Itä-Uudenmaan poliisi on selvittänyt Vantaalla tiistaina tapahtuneesta puukotuksesta epäillyn henkilöllisyyden. Teosta epäillään vuonna 2001 syntynyttä miestä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty tekijä olivat tavanneet aiemminkin.

Hengenvaaralliseksi kuvattu puukotus tapahtui Vantaan Hämeenkylässä tiistaina iltakymmeneltä. Poliisin mukaansa miestä oli lyöty veitsellä useita kertoja.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Mikko Minkkinen Itä-Uudenmaan poliisista sanoo, että tapahtumien kulku ja motiivi ovat poliisin tiedossa. Hän ei kuitenkaan vielä kerro niistä tarkempia yksityiskohtia.

Minkkinen vahvistaa, että tapahtuma-aikaan paikalla on ollut useampi henkilö. Aiemmin kerrottiin, että silminnäkijöiden mukaan paikalta oli nähty poistuvan mahdollisesti kolmen tai neljän nuoren miehen joukko.

Puukotettu on vuonna 1997 syntynyt ulkomaalaistaustainen mies. Hän on yhä sairaalahoidossa ja hänen tilansa on vakaa.

Poliisi on saanut tapauksesta vihjeitä, mutta epäiltyä ei ole vielä tavoitettu. Poliisin mukaan epäilty saattaa olla vaarallinen.

– Olemme tehneet etsintöjä tuolla Länsi-Vantaan alueella, Minkkinen kertoo.