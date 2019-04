Minulle tärkeää: Filosofian tohtori Jari Ruotsalainen haluaa töitä ja työttömyysturvan aktiivimallin nurin

Ensin hän kuoppaisi työttömyysturvan aktiivimallin, jota pitää perustuslain vastaisena, koska se asettaa ihmiset alueellisesti eriarvoiseen asemaan.

– Malli apinoitiin Tanskasta, mutta siellä se ilmeisesti toimii.

Leikkuri vie Ruotsalaisenkin tuloista 4,65 prosenttia, vajaan satasen kuussa. Hän joutui työttömäksi, kun edellinen apurahakausi päättyi marraskuun alussa.

Jo ennen aktiivimallia Euroopan neuvoston sosiaalioikeuksien komitea oli moittinut Suomea riittämättömästä perusturvasta, huomauttaa Ruotsalainen.

Päättyvä parlamentaarinen nelivuotiskausi ei saa kovin hyvää arvosanaa mieheltä, joka osoittaa kritiikkinsä kärjellä kaatunutta hallitusta, toimitusministeristöä.

– Pään hakkaaminen perustuslakiin kertoo huomattavasta epäammattimaisuudesta ja ylimielisyydestä.

Ruotsalainen odottaa seuraavista hallitusneuvotteluista vaikeita ja pelkää seurauksia, jos suurin puolue pettää lupaukset. Hän uskoo, että ”Sipilän retkueen” jäljiltä odotukset ovat suuret.

– Yhteiskuntarauha rikkoontuu tällä meiningillä. Puhutaan yhtä, tehdään toista ja sitten leikataan pienistä tuloista.

Aikalisän hän pyytää miettiäkseen kysymystä, mikä on tärkeää ja Suomessa oikein hyvin nyt. Vastaus saapuu sähköpostitse, kun tapaamisesta on muutama tunti.

– Kyllähän terveydenhuolto on vielä kaiketi ihan hyvällä tolalla, mutta sanon sen varauksella, koska olen pohtinut, jakautuvatko kustannukset tasaisesti ja saavatko kaikki tarvitsemansa hoidon. Tämä ei ole minulle aivan selvää.

Jari Ruotsalainen äänestää varmasti ja tietää ketä. Joskus hän kuului vihreisiin, mutta on eronnut puolueesta.

Ruotsalainen väitteli tatuoinneista tohtoriksi kulttuuriantropologian alalta 2015. Hän kokee, että oppiarvoon liittyy ihmeellinen leima, jos on työtön työnhakija. Kyseessä on pelkkä tutkinto, joka antaa valmiudet tutkimustyöhön.

Keväästä 2011 syksyyn 2018 Ruotsalainen oli yliopistolla viidessä jaksossa apurahatutkijana sekä seitsemässä määräaikaisessa työsuhteessa.

Se tie on toistaiseksi kuljettu, minkä Ruotsalainen toteaa kiitollisena, että sai tehdä töitä. Hän kokee, ettei pysy oravanpyörässä, jossa tiedettä on tehtävä nopeasti.

Ensi keväänä Suomalaisen Kirjallisuuden Seura julkaisee Jari Ruotsalaisen tietokirjan vanhoista suomalaisista merimiestatuoinneista, joita ei ole koskaan dokumentoitu yhtä laajasti. Yksikin toimittaja on soittanut kolme kertaa ja pyytänyt ohjelmaansa kertomaan kirjasta. Ruotsalainen sanoo kyllä, kun kirja on kansissa.

Töitä Ruotsalainen on hakenut aktiivisesti eri aloilta. Ominta olisi kulttuurityö, mutta hän on ennenkin tarttunut siihen, mitä Pohjois-Karjalassa on tarjolla. Hän on esimerkiksi suorittanut talotekniikan perustutkinnon ja ollut kiinteistönhoitaja, projektitehtävissä, tuottajana, järjestöissä.

Kun viittäkymppiä hipova työmarkkina-ikä tulee puheeksi, Ruotsalainen toteaa olevansa terve ja kunnossa. Perustyö kelpaa.

– Olen karsinut kuluni minimiin. Minulle riittää pienikin palkka.

Päivisin kun vaimo on töissä ja kohta 16-vuotias tytär koulussa, perheen koirat pitävät liikkeellä ja ovat tärkeää seuraa maalla asuvalle miehelle. Työttömyydessä raskaimpana hän kokee epävarmuuden. Ruotsalainen sanoo, että kun työttömyysjaksot toistuvat, mielessä aina käy, nousenko enää kanveesista.

– Minähän nousen kanveesista niin kauan kuin elän. Mutta sitä aina miettii, pääseekö enää mihinkään töihin.

Vähäosaisuudesta puhutaan usein periytyvänä. Toimeentulotuen asiakkuuden on sanottu siirtyvän helpostikin sukupolvelta toiselle. Jari Ruotsalainen kehottaa miettimään esimerkiksi, miten pitkään näkyvät 1990-luvun kovan laman jäljet, vaikkapa alkoholisoitumisen.

Kun puheeksi tulevat sodat, savolaistaustainen Jari Ruotsalainen vakuuttaa, että niidenkin henkiset jäljet näkyvät kauan. Hänen äitinsä on Karjalan evakko ja äitinsä isä oli Uukuniemen ensimmäinen sankarivainaja.

Enon, jota isänsä ei koskaan nähnyt, kasvatusta avusti Enso-Gutzeit. Äitiä varten lahjoitti tuntemattomaksi jäänyt perhe Ruotsista. Jari Ruotsalainen perheineen lähettää rahaa kummilapsitoimintaan, koska kokee olevansa sen velkaa.

Juttusarjassa tavalliset ihmiset kertovat heille tärkeistä asioista vaalien alla.

Työttömiä koskevia tärppejä vaaliohjelmista:

Keskusta: Kaikkialla Suomessa on voitava asua, tehdä työtä ja yrittää.

Kokoomus: Toteutetaan uudistus, joka avaa jatkuvan oppimisen mahdollisuudet kaikille.

Kristillisdemokraatit: Työllisyyttä ja yrittäjyyttä tuetaan panostamalla koulukseen ja tutkimukseen.

Perussuomalaiset: Laskemalla sähkövero minimiin, kuten Saksassa, tuotetaan yrityksille investointivarmuutta ja sitä kautta työtä kansalaisille.

SDP: Varmistetaan työllisyyspalveluiden saatavuus ja riittävät resurssit kaikkialla Suomessa.

Siniset: Vähävarainen on arvokas ja tärkeä yhteiskunnan jäsen, jolla tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet päästä elämässä eteenpäin.

Vasemmistoliitto: Säädämme ensimmäisenä askeleena kaikille yli 24 kuukautta työttömänä olleille subjektiivisen oikeuden palkkatuettuun työhön.

Vihreät: Uudistetaan työoimapalveluja tukemaan yksilöllisemmin kunkin työnhakijan tarpeita.

