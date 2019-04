Yön uutiskooste: Opiskelijat lakkoilevat ilmaston puolesta, Boeingin turmakonemallin ohjelmistosta paljastui uusi ongelma

Facebook-ilmoittautumisten perusteella suurimmat tapahtumat ovat Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Lakon järjestävät opiskelijat kertovat, että esimerkiksi Helsinkiin odotetaan noin tuhatta osallistujaa.

Turun yliopiston ylioppilaskunnasta kerrotaan, että opiskelijat vaativat muun muassa ilmaston lämpenemisen rajoittamista 1,5 asteeseen ja kestävän kehityksen opintoja osaksi suomalaista koulutusjärjestelmää.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomalaisten ylikulutuspäivä koitti viikon viime vuotta aiemmin

Suomalaiset kuluttivat perjantaina loppuun osuutensa maapallon luonnonvaroista, tiedottaa WWF. Ylikulutuspäivänä tunnettu päivä koitti viikkoa aiemmin kuin viime vuonna.

WWF:n mukaan suomalaisten ylikulutuksen suurimmat syyt ovat energiantuotanto, liikenne ja ruoantuotanto.

Maailmanlaajuinen ylikulutuspäivä on osunut yleensä elokuulle, mutta suomalaiset saavuttivat päivän neljä kuukautta aiemmin. WWF:n mukaan tarvittaisiin 3,8 maapalloa, jos kaikki maailman ihmiset kuluttaisivat kuten suomalaiset.

Ylikulutuspäivänä luonnonvarojen kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä fossiilisten polttoaineiden hiilidioksidipäästöjä. Suomalaisten ylikulutuspäivä lasketaan vuosittain YK:n tuoreimmista tilastoista.

Maaseudun Tulevaisuus: Kaupunkien vihreät tyytyväisimpiä Ylen palveluihin

Maaseudulla asuvat ovat tyytymättömimpiä Yle-veroa vastaan saamaansa palveluun, ilmenee Maaseudun Tulevaisuuden teettämästä kyselystä. Sen mukaan tyytyväisimpiä taas ovat kaupunkien vihreät, sinkut ja kotona asuvat nuoret.

Kantar TNS:n tekemässä mielipidetiedustelussa kysyttiin, saavatko suomalaiset Ylen ohjelmista ja palveluista mielestään riittävästi vastinetta maksamalleen Yle-verolle. Vastausten perusteella 54 prosenttia suomalaisista saa mielestään Yle-veroa vastaan riittävän hyvää palvelua. Tyytymättömiä oli 39 prosenttia vastaajista. Yli 50 prosenttia maaseudulla asuvista, maanviljelijöistä ja yrittäjistä ei koe saavansa rahoilleen vastinetta.

Kysymykseen vastasi yli tuhat suomalaista. Virhemarginaali on kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.

Kerrostalohuoneisto tuhoutui tulipalossa Tampereen keskustassa, syttymissyy ilmeisesti tupakointi

Kerrostaloasunto tuhoutui tulipalossa Tampereen keskustassa perjantain vastaisena yönä, kertoo pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan palo sai ilmeisesti alkunsa tupakanpoltosta. Kukaan ei loukkaantunut.

Hälytys Näsinlinnankadulle tuli hieman kello kahden jälkeen aamuyöllä. Hälytyksen teki asunnossa ollut nainen, joka pääsi ulos omin avuin.

Tuhoutunut asunto sijaitsee talon kolmannessa kerroksessa. Tuli ei levinnyt sieltä muihin asuntoihin.

Trump: Kauppasopu Kiinan kanssa on erittäin lähellä

Yhdysvallat ja Kiina ovat erittäin lähellä kauppasopimuksen solmimista, kertoo presidentti Donald Trump.

Trumpin mukaan edistys neuvotteluissa kauppasodan lopettamiseksi on ollut nopeaa ja neuvottelut voidaan saada pakettiin neljässä viikossa. Kiinan kauppaedustaja Liu He on parhaillaan neuvottelemassa Valkoisessa talossa.

Liu kertoi, että osapuolet ovat päässeet neuvotteluissa yksimielisyyteen monista tärkeistä asioista kauppasopimuksen tekstiin liittyen. (Lähde: AFP)

Samsung varoittaa alkuvuoden tuloksen putoavan 60 prosenttia vuoden takaisesta

Maailman suurin matkapuhelinvalmistaja Samsung Electronics varoittaa yhtiön alkuvuoden tuloksen jäävän huomattavasti viime vuoden vastaavaa aikaa huonommaksi.

Yhtiön mukaan vuoden ensimmäisen neljänneksen tulos on 60 prosenttia pienempi kuin vuosi sitten. Myynnin yhtiö arvioi putoavan 14 prosenttia.

Yhtiö selittää romahdusta muun muassa muistipiirien laskevilla hinnoilla ja heikentyvällä kysynnällä. Samsung varoitti sijoittajia jo viime viikolla heikosta tuloksesta ja kertoi epäedullisesta markkinatilanteesta muistipiirien ja näyttöjen osalta. (Lähde: AFP)

Washington Post: Boeingin turmakonemallin ohjelmistosta paljastui uusi ongelma

Lentokonevalmistaja Boeingin turmakonemallista on löytynyt uusi ohjelmisto-ongelma, kertoo Washington Post. Yhtiö tiedotti asiasta torstaina. Yhdysvaltain ilmailuhallinto FAA on määrännyt Boeingin korjaamaan ongelman ennen kuin koneilla voi taas lentää.

Yhdysvaltalaisen Boeingin 737 Max -konemallin turvajärjestelmissä on epäilty olevan vikaa, sillä saman mallin kone on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa.

Boeing on selvitellyt järjestelmiensä toimivuutta, ja se ilmoitti viime viikolla tehneensä päivityksiä turmakonemallinsa ohjelmistoihin. Yhdysvaltain ilmailuhallinto ei kuitenkaan pitänyt korjauksia riittävinä. (Lähde: AFP)

Oikeus tahtoo selvittää Uuden-Seelannin moskeijaiskuista epäillyn psyykkistä kuntoa

Uudessa-Seelannissa oikeus tahtoo selvittää Christchurchin moskeijaiskuista epäillyn miehen psyykkistä kuntoa ennen oikeudenkäynnin alkamista.

Tuomarin mukaan 28-vuotias australialaismies tapaa kaksi asiantuntijaa, ja tarkoituksena on selvittää, onko mies kykenevä tulemaan oikeuden eteen vai onko hän mielenvikainen.

Hyökkääjä iski 15. maaliskuuta moskeijoihin Christchurchin kaupungissa. Eilen kerrottiin, että mies saa syytteen 50 murhasta ja 39 murhan yrityksestä.

Epäilty oli tänään läsnä Christchurchin oikeusistuimessa videoyhteyden välityksellä Aucklandista, jossa hän on vangittuna. (Lähde: AFP)

Amazon-pomo Jeff Bezosin vaimo saa historian rahakkaimmassa avioerossa yli 30 miljardin arvosta osakkeita

Verkkokauppajätti Amazonin perustaja ja johtaja Jeff Bezos on päässyt vaimonsa kanssa sopimukseen kaikkien aikojen rahakkaimmasta avioerosta. MacKenzie Bezos saa eron yhteydessä lähes 36 miljardin dollarin (31 miljardin euron) arvosta Amazonin osakkeita.

Bezos meni vaimonsa kanssa naimisiin vuonna 1993 ja perusti Amazonin seuraavana vuonna. Hän on nykyään maailman rikkain ihminen.

Avioerossa MacKenzie Bezosille jää neljä prosenttia Amazonin osakekannasta, mutta hän luopuu osakkeiden äänivallasta. Hänestä on Forbesin mukaan tulossa maailman kolmanneksi rikkain nainen. (Lähde: AFP)

Carolina ja Pittsburgh varmistivat paikan NHL:n pudotuspeleissä

Jääkiekkoliiga NHL:ssä Carolina Hurricanes on varmistanut pudotuspelipaikan voittamalla New Jersey Devilsin kotonaan 3–1. Hurricanes palaa pudotuspeleihin ensimmäisen kerran sitten vuoden 2009.

Carolinan suomalaispelaajat Sebastian Aho ja Teuvo Teräväinen kirjauttivat joukkueensa toisesta maalista syöttöpisteet.

Myös Pittsburgh Penguinsin pudotuspelipaikka varmistui, kun se otti 4–1-voiton Detroit Red Wingsistä kotonaan. Penguins eteni pudotuspeleihin nyt 13. kerran peräkkäin. Olli Määttä ansaitsi syöttöpisteen Pittsburghin ensimmäisestä maalista.