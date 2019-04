Umpikujaan ajautunut nimityskiista lankesi EU:ssa Suomen ratkottavaksi

Suomi on joutunut jo nyt EU-puheenjohtajakauden ensimmäiseen tulikasteeseen, sillä sen ratkottavaksi on langennut kiista Euroopan syyttäjänviraston johtajan nimityksestä.

Puheenjohtajakausi alkaa vasta heinäkuun alussa, mutta nykyinen puheenjohtajamaa Romania on neuvotteluissa jäävi.

Syyttäjänvirasto on aloittamassa toimintansa ensi vuoden marraskuussa, ja johtajalla on iso vaikutus sen työn käynnistämiseen.

Nimitys on kerännyt laajalti huomiota, koska johtajaksi on soviteltu romanialaista Laura Codruta Kövesiä, joka erotettiin viime vuonna maan korruption vastaisen viraston johtajan paikalta hänen nostettuaan esiin useita näkyviä korruptiotapauksia.

Kövesin erottamista on pidetty takaiskuna Romanian korruptionvastaiselle taistelulle, joka on komission mukaan mennyt muutenkin väärään suuntaan.

Euroopan parlamentti kannattaa Kövesin nimitystä, mutta jäsenmaat ovat eri kannalla. Jäsenmaiden ehdokas on ranskalainen Jean-Francois Bohnert, joka sai jäsenmailta eniten ääniä suljetussa lippuäänestyksessä. Romanian hallitus on vastustanut Kövesin nimittämistä.

EU-maita edustava neuvosto ja parlamentti ovat yrittäneet päästä nimityksestä yhteisymmärrykseen, mutta tuloksetta. Takana on jo kolme neuvottelukierrosta, ja voi olla, että päätöksenteko jää seuraavalle parlamenttikaudelle.

Suomi ajaa neuvotteluissa jäsenmaiden kantaa. Mukana ovat myös Kroatia ja Portugali, mutta johtovastuu on Suomella.

Suomi keskustelisi pätevyydestä

Erityisasiantuntija Sampo Brander Suomen EU-edustustosta kertoo, että Suomi toivoo neuvotteluiden jatkuvan. Hän ei osaa vielä vastata siihen, miten pattitilanteesta päästään eteenpäin.

– Se mistä haluaisimme keskustella parlamentin kanssa on ehdokkaiden ansiot eli siitä, minkälainen syyttäjänvirasto halutaan ja kenellä on parhaat edellytykset toimia sen ensimmäisenä pääsyyttäjänä, Brander kertoo.

Nimitys olisi hänen mukaansa tärkeää tehdä melko nopeasti, jotta virasto pääsisi aloittamaan toimintansa ensi vuoden lopulla kuten on suunniteltu. Viraston toiminnassa on mukana 22 jäsenmaata. Sen tehtävänä on tutkia EU:n varoihin kohdistuvia rikoksia ja nostaa tarvittaessa syytteitä.

Kokouksissa Suomen puolesta on istunut EU-suurlähettiläs Marja Rislakki.