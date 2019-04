Yön uutiskooste: Keittiöpalo johti usean kerrostaloasunnon evakuointiin Mikkelissä, Libyan pääministeri varoittaa sotapäällikkö Haftaria "sodasta ilman voittajia"

Suomessa ei toistaiseksi merkkejä ulkopuolelta tulevasta vaalivaikuttamisesta

Suomessa ei ole toistaiseksi havaittu merkkejä vieraan valtion vaalivaikuttamisesta, kertovat STT:n haastattelemat asiantuntijat. Julkisuuteen nousseet ehdokkaiden häirinnät vaikuttavat olleen yksittäistapauksia.

Muun muassa suojelupoliisin mukaan näyttää epätodennäköiseltä, että eduskuntavaaleihin kohdistuisi laaja-alaista vaikuttamista. EU-parlamentin vaalit ovat houkuttelevampi vaikutusyritysten kohde koko Euroopassa, arvioidaan valtioneuvoston kansliasta ja Turvallisuuskomiteasta.

HS: Eduskuntaan pyrkii satoja ehdokkaita, jotka ovat olleet syytteessä rikoksista

Eduskuntavaaleissa on ehdolla satoja ihmisiä, jotka ovat saaneet viimeisen 15 vuoden aikana rikossyytteen, uutisoi Helsingin Sanomat tekemänsä selvityksen pohjalta.

Selvityksen mukaan vuosina 2004–2019 rikossyytteen on saanut yhteensä 318 ehdokasta, jotka ovat nyt ehdolla eduskuntaan. Se tarkoittaa noin 13 prosenttia ehdokkaista, joita on yhteensä lähes 2 500.

Syytteen saaneista ehdokkaista 86 prosenttia on miehiä. Suurista puolueista perussuomalaisten ehdokkaat ovat saaneet eniten rikossyytteitä.

HS:n selvitys kattaa kaikki Suomen käräjäoikeuksissa nostetut syytteet vuoden 2004 alusta vuoden 2019 maaliskuun puoliväliin.

Sunnuntaisuomalainen: Oikeusasiamies tarkastaa pistokokein vaalipaikkojen esteettömyyttä

Eduskunnan oikeusasiamies tekee eduskunta- ja eurovaaleissa äänestyspaikoille pistokokeita, joilla selvitetään paikkojen esteettömyyttä, kertoo Sunnuntaisuomalainen.

Vastaavia tarkastuksia on tehty myös aiemmissa vaaleissa. Tarkastuksissa äänestyspaikoilta on löydetty useita puutteita. Kaikissa paikoissa ei esimerkiksi ole ollut esteetöntä vaalikoppia pyörätuolia tai muita apuvälineitä käyttäville äänestäjille. Liikkumisesteisten äänestämistä ovat hankaloittaneet myös korkeat kynnykset, pihan vaikeakulkuisuus, painavat ovet ja ahtaat tilat. Yleisenä havaintona on ollut opasteiden huono näkyvyys ennakkoäänestyspaikoissa, kertoo oikeusasiamiehensihteeri Juha-Pekka Konttinen.

Vaalipaikkojen puutteista on tehty aiemmin oikeusasiamiehelle lukuisia kanteluita.

Noin 10-15 prosenttia suomalaisista kärsii tinnituksesta

Useampi kuin joka kymmenes suomalainen kärsii tinnituksesta eli korvien soimisesta. Tinnituksesta kärsivistä kuitenkin vain 1–2 prosentilla tinnitus heikentää elämänlaatua merkittävästi, Kuuloliitosta kerrotaan.

Pysyvän tinnituksen taustalla on useimmiten joko pitkään jatkunut melualtistus tai yksittäinen kova ääni. Myös esimerkiksi lihasjännitys, purentaongelmat, erilaiset lääkkeet tai stressi voivat aiheuttaa tinnitusta.

Moottorikelkkailija ajoi laivaväylään Vaasan saaristossa, vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan

Moottorikelkkailija ajoi laivaväylään ja joutui veden varaan Vaasan saaristossa sunnuntain vastaisena yönä, kerrotaan Länsi-Suomen merivartiostosta. Merivartioston ilmatyynyaluksen pintapelastaja nosti pahoin kylmettyneen iäkkään miehen vedestä. Hänet vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan.

Onnettomuus sattui Nagelprickin reunamerkin lähistöllä. Sivullinen oli nähnyt laivaväylän suuntaan menevät moottorikelkan jäljet ja seurannut niitä. Hän näki miehen vedessä ja hälytti apua.

Keittiöpalo johti usean kerrostaloasunnon evakuointiin Mikkelissä

Kerrostaloasunnon keittiössä syttynyt tulipalo johti usan asunnon evakuointiin Mikkelissä sunnuntain vastaisena yönä. Asunnossa ollut nainen kuljetettiin savulle altistumisen vuoksi ambulanssilla sairaalaan. Viidennen kerroksen asunnon keittiö tuhoutui, ja muut osat kärsivät savuvahinkoja. Palo sai alkunsa mikrosta.

Hälytys Porrassalmenkadulle tuli yöllä kello kahden aikoihin. Pelastuslaitoksen mukaan talon kolmesta ylimmästä kerroksesta evakuoitiin yhteensä kahdeksan ihmistä. Hälytyksen palosta teki alakerran naapuri, joka havaitsi rapussa runsaasti savua.

Tänään piisaa vielä aurinkoa - lämpötila nousee parhaimmillaan yli kymmeneen asteeseen

Sunnuntai on laajalti vielä aurinkoinen, ja lämpötila nousee parhaimmillaan yli kymmeneen asteeseen, kertoo Ilmatieteen laitos. Ensi viikolla kevätsäille saa kuitenkin hetkeksi sanoa hyvästit, sillä lämpötiloissa tapahtuu selvä romahdus. Alkuviikon ylimmät lämpötilat pysyttelevät 4–5 asteessa.

Lauantaina mitattiin tämän kevään lämpöennätys. Porissa lämpötila nousi 15,1 asteeseen. Yli 14 astetta oli Raumalla, Turussa, Kokemäellä ja Salossa.

Tanskassa yksi kuollut ja neljä haavoittunut ampumisessa

Tanskassa yksi ihminen on kuollut ja neljä haavoittunut ampumisessa Rungstedissa Kööpenhaminan pohjoispuolella, kertoo maan poliisi. Tapaukseen liittyen on tehty pidätyksiä, mutta syyllisten etsintä on yhä käynnissä.

Poliisi epäilee, että kyse on paikallisten jengien välisestä yhteenotosta. Osalliset ovat parikymppisiä nuoria. Poliisin mukaan mikään ei viittaa siihen, että uhrien joukossa olisi sivullisia.

Neljä ihmistä on viety sairaalaan. Yksikään heistä ei ole kriittisessä tilassa. (Lähde: Ritzau)

Libyan pääministeri varoittaa sotapäällikkö Haftaria "sodasta ilman voittajia"

Pohjois-Afrikan Libyassa pääministeri on arvostellut televisioidussa puheenvuorossaan voimakkaasti pääkaupungin Tripolin valloitusta suunnittelevaa sotapäällikköä.

Kansainvälisen yhteisön tunnustama pääministeri Fayez al-Sarraj syytti televisiossa sotapäällikkö Khalifa Haftaria petoksesta, kun tämä määräsi joukkonsa etenemään kohti pääkaupunkia. Pääministeri varoitti sodasta ilman voittajia.

Haftarin johtama niin sanottu kansanarmeija käynnisti loppuviikosta hyökkäyksen kohti pääkaupunkia Tripolia, minkä seurauksena Libyan pelätään luisuvan täysimittaiseen sisällissotaan. (Lähde: AFP)

Algerian parlamentti nimeämässä väliaikaisen presidentin tiistaina

Algeriassa maan parlamentin on määrä nimetä tiistaina väliaikainen seuraaja väistyvälle presidentille Abdelaziz Bouteflikalle, kertoo valtiollinen uutistoimisto APS. Bouteflika ilmoitti alkuviikosta eroavansa viikkoja kestäneiden mielenosoitusten jälkeen. Yli 80-vuotias ja jo heikkokuntoinen presidentti oli vallassa 20 vuotta.

Algerian perustuslain mukaan väliaikaiseksi presidentiksi tulee valita parlamentin ylähuoneen puhemies. Tehtävää hoitaa parhaillaan 77-vuotias Abdelkader Bensalah. Väliaikaisen presidentin on määrä työskennellä 90 päivää, joiden aikana täytyy järjestää vaalit. (Lähde: AFP)

Suomalaiset vauhdissa NHL:ssä runkosarjan päätöskierroksella

Suomalaiskiekkoilijat ovat olleet maalintekopäällä jääkiekkoliiga NHL:ssä. Runkosarjan päätöskierroksella maalinteossa ovat onnistuneet jo ainakin Carolinan Teuvo Teräväinen, Floridan Aleksander Barkov, Columbuksen Markus Nutivaara, New York Islandersin Valtteri Filppula ja Toronton Kasperi Kapanen.

Runkosarjan päätöskierroksella pelataan 15 ottelua. Pudotuspeleihin etenevät joukkueet varmistuivat jo ennen päätöskierrosta.