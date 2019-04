New York ottaa käyttöön tietullit ensimmäisenä kaupunkina USA:ssa – Suomessa tiemaksut voivat tulla uuden hallituksen pöydälle

Autoilijoiden pääsyä kaupunkien keskustoihin rajoittavat tiemaksut yleistyvät maailmalla. Nyt sellaisia ollaan ottamassa käyttöön jopa autoilun suurvaltana tunnetussa Yhdysvalloissa. New York päätti viime maanantaina ottaa tiemaksut käyttöön.

Aihe on ajankohtainen myös Suomessa, sillä seuraava hallitus saattaa saada pöydälleen tiemaksut mahdollistavan lakiuudistuksen.

Helsingin seudun liikenteen suunnittelusta vastaava HSL toivoo tiemaksuista apua etenkin liikenteen päästöjen vähentämiseen.

New Yorkiin tiemaksut 2021

New Yorkin ydinkeskustaan Manhattanille pyrkivät autoilijat saavat jo alkaa varautua tiemaksuihin. New Yorkissa maksuja aletaan periä vuoden 2021 loppuun mennessä. Maksuilla pyritään keräämään 15 miljardia dollaria New Yorkin metroverkon parannustöihin.

Tiemaksuja on tarkoitus periä ajoneuvoilta, jotka pyrkivät Manhattanin eteläosiin. Arvioiden mukaan henkilöautoille tulisi vähintään 12 dollarin maksu päivää kohden.

Ympäristönsuojelijat ovat kannattaneet tietulleja, mutta Manhattanin lähialueet kuten Queens ja New Jersey ovat pitäneet maksuja epäreiluina. Autoilijoiden mukaan maksut iskisivät etenkin työntekijöihin, jotka eivät asu julkisen liikenteen äärellä ja tarvitsevat autoa työmatkoihinsa.

Manhattanin saarelle johtavilla silloilla ja tunneleissa peritään jo nyt tietulleja autoilijoilta. Uudet maksut tulisivat niiden päälle.

Euroopassa tiemaksuja ovat jo aiemmin ottaneet käyttöön muun muassa Lontoo ja Tukholma.

HSL haluaa kokeilla maksuja

Suomessa HSL haluaa, että seuraava eduskunta tekisi tarvittavat lakimuutokset, jotta tiemaksuja voidaan kokeilla pääkaupunkiseudulla.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemen mukaan HSL pyrkii siihen, että tulevassa MAL-sopimuksessa valtio sitoutuisi viemään lainsäädäntöä eteenpäin. Tänä vuonna valmisteltava MAL-sopimus on valtion ja kuntien välinen sopimus, joka koskee maankäyttöä, asumista ja liikennettä.

Rihtniemen mukaan tiemaksuja tarvitaan, jotta Suomi voi päästä Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen tavoitteeseen liikenteen päästövähennyksistä. Liikenteen päästöjä pitää leikata 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasolta.

Tavoitteeseen ei Rihtniemen mukaan päästä ilman tiemaksuja, koska liikenteen kasvua pitää saada hillittyä. Samalla tiemaksut voisivat myös sujuvoittaa liikennettä ja tuoda rahaa muun muassa joukkoliikenteen parantamiseen.

HSL ei ole vielä ottanut kantaa siihen, millainen tiemaksujen järjestelmä käytännössä olisi, ja mitä alueita se koskisi Helsingin seudulla. Sopivaa järjestelmää on tarkoitus hakea kokeilujen avulla. Rihtniemen mukaan lakimuutoksiin ja sopivan mallin löytämiseen menee joka tapauksessa useampi vuosi.

Huhtikuun alussa liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehet ehdottivat HSL:n toiveiden mukaisesti, että kaupunkiseutujen tiemaksut tehtäisiin mahdolliseksi tulevalla vaalikaudella.