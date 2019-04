Kevätlajit saapuivat viime viikon lämmössä Suomeen – "kuu kiurusta kesään" ei ilmastonmuutoksen myötä enää päde

Huhtikuun ensimmäinen viikko oli lämmin, ja kevään etenemisen merkkejä nähtiin ympäri maata.

Havainnoista kertoo Luonto-Liiton Kevätseuranta-kampanja, johon keväthavainnoista voi ilmoittaa. Havaintojen perusteella kurjet muuttavat jo ahkerasti.

– En osaa sanoa, onko kyse päämuutosta, mutta kurkimuutto on selkeästi jo hyvässä vauhdissa, kertoo Luonto-Liiton ympäristökasvatuspäällikkö Malva Green.

Monen muunkin linnun muutto on edistynyt. Vanhan sanonnan mukaan kesän lähestymisestä kielivät kiurun, peipon ja västäräkin saapuminen, ja niistä kaikista on saatu havaintoja.

Greenin mukaan kesää saadaan kyllä odottaa, mutta ilmaston lämpeneminen on aikaistanut muuttolintujen saapumista niin, että vanha loru ei pidä enää kovin hyvin paikkaansa. Peippoa on nähty sisämaassa jo Joensuussa ja Suomussalmella saakka. Myös västäräkistä on ollut yksittäisiä havaintoja eri puolilla maata.

– Varsinkin monella läheltä tulevalla lajilla muutto on aikaistunut. Peippo on ainakin laji, jossa näkyy ilmastonmuutoksen vaikutus.

Etelässä kukkii, ensimmäiset perhoset saapuneet Lappiin

Myös muut eläimet alkavat heräillä kevääseen. Luonto-Liittoon on tullut jo kyyhavaintoja, ja ensimmäiset siilit ovat heräilleet horroksesta.

Ensimmäisiä kevään merkkejä on pohjoisimmassakin Suomessa. Lapissa havaittiin viime viikolla kevään ensimmäinen nokkosperhonen. Oulun korkeudella muuttolinnut ovat runsastumassa, vaikka kukkivia kasveja siellä ei vielä ole nähty.

Sen sijaan Etelä-Suomessa kevään ensimmäiset kukat ovat jo puhjenneet. Leskenlehtihavaintoja on tehty runsaasti, ja niitä on saatu maan keskiosissa Jyväskylän korkeudella. Sinivuokot sen sijaan pysyttelevät vielä pääosin Tampereen eteläpuolella.

Kevätlajit tottuneita takatalviin

Tämän viikon alussa lämpötila laskee, ja luvassa on niin vesi-, räntä- kuin lumisateitakin. Sää ei kuitenkaan ole vuodenaikaan nähden poikkeuksellinen, eivätkä lajit Greenin mukaan hätkähdä takatalvesta.

– Useimmat kevätlajeista ovat kyllä sopeutuneet siihen, että lämpötila vaihtelee. Monesti on vielä vapun aikana eteläisessäkin Suomessa aika kolea sää.

Osalla linnuista kylmä ilma tosin voi vaikeuttaa ruuanhankintaa. Ne saattavat palata hetkellisesti lämpimämpään.

Kevätseuranta-kampanjaan voi osallistua netissä täytettävällä lomakkeella. Yhtäjaksoinen Kevätseuranta käynnistyi vuonna 1961, ja Luonto-Liitto on vastannut siitä runsaat neljä vuosikymmentä.

Viime vuonna kampanjan aikana tehtiin noin 11 000 havaintoa.