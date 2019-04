Yön uutiskooste: Ennakkoäänestys päättyy tänään, lumipyryt hankaloittavat ajokeliä maan keskiosassa

Biopolttoaineita eli biokaasua, uusiutuvaa dieseliä ja bioetanolia olisi mahdollista tuottaa ja käyttää tuntuvasti nykyistä enemmän. Suomen koko nykyiselle autoliikenteelle ne eivät kuitenkaan riitä.

Peruskoulun oppimistulokset äidinkielessä ennakoivat vahvasti yo-kokeen tuloksia

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppimistulokset peruskoulun lopulla ennakoivat vahvasti menestystä äidinkielen ylioppilaskokeessa. Asia käy ilmi Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tekemästä tutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka vuonna 2014 peruskoulun päättäneet pärjäsivät äidinkielen yo-kokeessa keväällä 2017.

Peruskoulusta materiaalina oli oppimistulosarviointi ja oppilaan saama arvosana, jotka muodostivat lähtötason. Lähtötaso selitti yli 33 prosenttia opiskelijan äidinkielen ylioppilaskokeen tuloksesta.

Yhteys ei kuitenkaan ole lukkoon lyöty, sillä iso osa opiskelijoista joko paransi tai heikensi tulostaan huomattavasti peruskoulun tuloksiin verrattuna.

Lumipyryt hankaloittavat ajokeliä maan keskiosassa

Maan keskiosissa on tällä hetkellä huono ajokeli lumisateen takia. Itä-Suomessa ajokeli on jopa erittäin huono.

Eteläisessä Suomessa on matalapaineen keskus, jonka takia sää on sateinen maan pohjoisosaa lukuun ottamatta. Maan keskiosissa sade tulee lumena tai räntänä, ja paikoin hyvin runsaat lumipyryt hankaloittavat liikennettä. Maan keskiosaan voi kertyä 15–30 senttiä lunta.

Ilmatieteen laitos varoittaa erittäin huonosta ajokelistä Keski-Suomessa, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä Pohjois-Karjalassa.

Haastava ajokeli jatkuu iltaan asti.

Perussuomalaiset nousi HS:n gallupissa kolmanneksi

Helsingin Sanomien tuoreessa kannatusmittauksessa perussuomalaiset on kivunnut viidenneltä sijalta kolmanneksi ohi keskustan ja vihreiden. Perussuomalaisia äänestäisi nyt 15 prosenttia suomalaisista.

SDP on suosituin 19,5 prosentin kannatuksella, toisena on kokoomus 17,5 prosentin kannatuksella. Keskustaa kannattaa tällä hetkellä 14,4 prosenttia vastaajista.

SDP:n kannatus on pienentynyt HS:n edellisestä mittauksesta 1,5 prosenttiyksikköä. Sdp:n ja kokoomuksen ero on hivenen kaventunut, sillä kokoomuksen kannatus on pienentynyt 0,6 prosenttiyksikköä 17,5 prosenttiin.

Tutkimuksen teki Kantar TNS Helsingin Sanomien toimeksiannosta. Tutkimusaineisto kerättiin 3.–7. huhtikuuta. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 2 000:ta ihmistä. Tutkimuksen virhemarginaali on suurimmilla puolueilla noin 2,3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Ennakkoäänestys päättyy tänään

Tänään on viimeinen mahdollisuus äänestää ennakkoon. Ennakkoäänestyspaikkoja on runsaat 900 esimerkiksi kirjastoissa ja virastoissa.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 äänesti ennakkoon yhteensä yli 1,3 miljoonaa kansalaista eli noin 32 prosenttia äänioikeutetuista.

Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai. Silloin vaalihuoneistot avautuvat kello yhdeksältä aamulla ja sulkeutuvat kello 20. Vaalipäivänä on mahdollista äänestää vain omassa äänestyspaikassa eli siinä osoitteessa, joka on mainittu postitse saapuneessa ilmoituskortissa.

Äänestettäessä on todistettava oma henkilöllisyys.

Presidentit Niinistö ja Putin tapaavat tänään Pietarissa

Presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat tänään Pietarissa Venäjällä. Presidenttien kahdenvälinen tapaaminen järjestetään kansainvälisen arktisen foorumin yhteydessä. Niinistö ja Putin tapasivat kahden kesken myös vuoden 2017 foorumissa.

Niinistö pitää puheenvuoron foorumin pääistunnossa, jossa myös Putinin, Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin, Norjan pääministeri Erna Solbergin ja Islannin presidentti Gudni Johannessonin on määrä puhua.

Viidettä kertaa järjestettävän foorumin tavoitteena on edistää yhteistyötä ja kestävää kehitystä arktisella alueella. Foorumin aiheet ovat Suomelle ajankohtaisia myös Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden vuoksi. Suomen puheenjohtajakausi päättyy toukokuussa.

Trumpin turvapaikkapolitiikka törmäsi tuomioistuimeen

Yhdysvalloissa liittovaltion oikeusistuin on estänyt presidentti Donald Trumpin hallinnon linjauksen, jonka mukaan turvapaikanhakijoiden on odotettava hakemustensa käsittelyä Meksikon puolella. Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post.

Trumpin turvapaikkapolitiikan tavoitteena on ollut vähentää siirtolaisvirtoja Meksikon rajan yli. Trumpin mielestä turvapaikanhakijoiden pääsy Yhdysvaltoihin hakuprosessin ajaksi on toiminut houkuttimena.

Liittovaltion tuomarin mielestä turvapaikkapolitiikka rikkoo lakeja, joiden mukaan turvapaikanhakijoita ei saa palauttaa vaarallisiin olosuhteisiin.

Alkuvuoden aikana satoja turvapaikanhakijoita on palautettu Meksikoon odottamaan päätöstä.

Britanniassa hallitus ja oppositio jatkavat brexit-sovun hierontaa

Konservatiivien ja työväenpuolueen vääntö Britannian EU-erosta jatkuu tänään. Hallituksen ministerit yrittävät löytää oppositiojohtajien kanssa brexit-kompromissin, jonka taakse olisi mahdollista saada parlamentin alahuoneen enemmistö.

Pääministeri Theresa May puolestaan sukkuloi ympäri Eurooppaa valmistelemassa keskiviikon brexit-hätäkokousta. May tapaa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin Berliinissä ja Ranskan presidentin Emmanuel Macronin Pariisissa.

Keskiviikkona EU-johtajat kokoontuvat Brysseliin, ja Mayn odotetaan pyytävän brexitin lykkäämistä kesäkuun loppuun.

Mayn hallitus ei toistaiseksi ole taipunut työväenpuolueen vaatimukseen pysyä tulliliitossa EU:n kanssa.

Israelissa pääministeri Netanjahu hakee jatkoa pääministerikaudelleen, haastajana entinen kenraali Gantz

Israelissa järjestetään tänään parlamenttivaalit. Pääosaa vaaleissa näyttelevät nykyisen pääministeri Benjamin Netanjahun johtama oikeistoblokki ja keskustalaisen Benny Gantzin joulukuussa perustama Hosen L'Yisrael -puolue.

Gantz on entinen Israelin armeijan esikuntapäällikkö.

Mielipidemittaukset ovat ennustaneet molemmille ryhmittymille saman verran paikkoja 120-paikkaiseen Knessetiin.

Vaaleja on sävyttänyt se, että Netanjahu on korruptioväitteiden kohteena. Tilannetta Lähi-idässä on puolestaan kiristänyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin päätös tunnustaa Golanin kukkulat osaksi Israelia.

USA uhkaa EU:ta tuontitulleilla Airbus-tukiaisten takia

Yhdysvallat uhkaa EU:ta jopa 11,2 miljardin dollarin arvoisilla tuontitulleilla eurooppalaisen lentokonevalmistaja Airbusin tukemisen takia.

Yhdysvaltain kauppaedustaja Robert Lighthizer sanoi maanantaina, että Maailman kauppajärjestö WTO on toistuvasti todennut EU:n tukiaiset Airbusille WTO:n sääntöjen vastaisiksi ja haitallisiksi Yhdysvalloille. Lighthizerin mukaan Yhdysvaltojen tavoitteena on saada tukiaiset loppumaan.

EU ja Yhdysvallat ovat kiistelleet lentokonetukiaisista jo vuosia. WTO nuhteli viimeksi maaliskuussa Yhdysvaltoja Boeingin tukemisesta. (Lähde: AFP)

Hazard iski kahdesti Chelsean voitossa West Hamista

Eden Hazardin loistoilta takasi Chelsealle tärkeän voiton West Hamista jalkapallon Englannin Valioliigan Lontoon paikalliskamppailussa. Chelsea voitti kotonaan 2–0 ja vahvisti asemiaan taistelussa Mestarien liigan paikoista.

Belgialaistähti Hazard teki ottelun molemmat maalit. Ensimmäisen osuman hän viimeisteli 24. minuutilla, ja toinen syntyi aivan ottelun lopussa.

Voitto nosti Chelsean Valioliigassa kolmanneksi. Tottenham vaanii kahden ja Arsenal kolmen pisteen päässä, ja molemmilla on ottelu Chelseaa vähemmän pelattuna.

West Ham on sijalla 11. (Lähde: AFP)