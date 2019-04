Uusien sotalaivojen taistelujärjestelmästä neuvotellaan enää Saabin kanssa

Merivoimien uusien sotalaivojen taistelujärjestelmän hankintaa jatketaan enää tarjouskilpailussa parhaiten menestyneen ruotsalaisen Saabin kanssa, kertoo puolustusministeriö. Tämä tarkoittaa tarjouskilpailun päättymistä Atlas Elektronikin ja Lockheed Martin Canadan kanssa.

Laivojen hankinta on viivästynyt sekä rakentamissopimusneuvottelujen venymisen että hallituksen eron takia. Jatkamista vain yhden tarjoajan kanssa perustellaan halulla välttää riskejä ja kustannuksia niin tarjoajille kuin puolustushallinnolle.

Toimitusministeristöä edustava puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) pystyi näillä perusteilla tekemään päätöksen tarjouskilpailun rajaamisesta. Puolustusministeriön mukaan toimivalta-asiassa oli konsultoitu Oikeuskanslerivirastoa.

Neljän monitoimikorvetin on määrä korvata seitsemän käytöstä poistuvaa Merivoimien alusta. Hankkeen kokonaishinta on 1,2 miljardia euroa, josta rakentamisen osuus on noin puolet. Kaikkien neljän Pohjanmaa-luokan aluksen pitäisi olla täysimääräisessä käytössä vuonna 2028.

Alusten rakentamisesta Suomessa on jo olemassa aiesopimus Rauma Marine Constructions -yhtiön kanssa. Varsinaisen rakentamissopimuksen piti olla valmis alkuvuodesta yhdessä taistelujärjestelmäsopimuksen kanssa, mutta neuvottelut ovat viivästyneet.