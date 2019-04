Yön uutiskooste: Eduskunta kokoontuu vaalikauden päättäjäisiin, Liverpool ja Tottenham juhlivat voittoja Mestarien liigassa

Juhlamenot alkavat jumalanpalveluksella Helsingin tuomiokirkossa. Eduskuntatalossa vaalikauden päättäjäisissä puhuu eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok). Sen jälkeen presidentti Sauli Niinistö julistaa vaalikauden päättyneeksi.

Vaalikauden päättäjäisten tilaisuutta voi seurata suorana verkkolähetyksenä eduskunnan verkkosivuilta ja televisiossa Yle TV1:ssä kello 13.30 alkaen.

HS: Sote-raportti antaa hallitukselle kovaa kritiikkiä poliittisesta ohjauksesta

Valtioneuvoston kanslian tilaaman raportin mukaan sote- ja maakuntauudistus kaatui poikkeuksellisen vahvaan poliittiseen ohjaukseen, epärealistiseen aikatauluun sekä poukkoileviin tavoitteisiin, kertoo Helsingin Sanomat näkemänsä loppuraportin luonnoksen pohjalta.

Lehden mukaan hallituksen kannalta kriittisen raportin julkaisua lykättiin eduskuntavaalien yli. Sote-uudistuksen projektijohtajan Päivi Nergin mukaan julkaisua siirrettiin, koska uudistuksen alasajon takia raporttia ei ole ehditty käydä läpi.

Selvitykseen on haastateltu muun muassa lainvalmistelusta vastanneita avainhenkilöitä. Selvityksen laatijoina on joukko konsultteja sekä lainsäädäntötutkimuksen emeritusprofessori Jyrki Tala.

Hailuodon lauttaliikenne palautuu tänään normaaliksi

Lauttaliikenne Hailuodossa palautuu tänään normaaliksi. Liikenne mantereelta Hailuodon saarelle katkesi tiistaina, sillä lautta ei pystynyt kulkemaan meriveden ollessa liian matalalla.

Lauttaa liikennöivän FinFerriesin mukaan liikenne normalisoituu aamuviidestä alkaen.

Lautta on ainoa liikenneyhteys mantereelle Hailuodosta, jossa asuu hieman alle tuhat ihmistä.

FinFerriesin mukaan merivesi oli tiistaina laskenut yli metrillä keskimääräisestä.

Brexit-hätäkokous tänään Brysselissä

EU-johtajat ottavat tänään kantaa siihen, kuinka paljon Britannian EU-eroa voidaan lykätä. Brexit-hätäkokous alkaa Brysselissä alkuillasta.

Britannia on pyytänyt brexitille lisää aikaa kesäkuun loppuun, mutta ainakaan vielä pääministeri Theresa May ei ole onnistunut kertomaan, miten aika käytettäisiin. Ero tapahtuu perjantaina, ellei muuta sovita.

Suomesta paikalla on pääministeri Juha Sipilä (kesk.).

Israelin parlamenttivaaleissa tiukka loppukiri - Netanjahun Likud-puolue ja haastaja saamassa saman verran paikkoja

Israelin parlamenttivaaleissa sekä Benjamin Netanjahun Likud-puolue että Benny Gantzin Sininen ja valkoinen -vaaliliitto ovat saamassa parlamenttiin 35 paikkaa, kun äänistä on laskettu 95 prosenttia.

59-vuotias Gantz on entinen Israelin armeijan esikuntapäällikkö. Hän on sanonut ennen vaaleja korjaavansa vahingot, jotka Netanjahu on saanut Israelissa aikaan ajamalla erimielisyyksiä lietsovaa politiikkaa. Gantz on myös vedonnut Netanjahun korruptiosyytteisiin ja todennut pitkäaikaisen pääministerin olevan aika luopua vallasta.

Pääministerinä useita vuosia toiminut 69-vuotias Netanjahu on rakentanut maineen Israelin turvallisuuden ja taloudellisen kasvun takaajana, mutta populismi ja korruptiosyytteet ovat saaneet monet israelilaiset toivomaan muutosta.

Amnesty: Teloitusten määrä laski alhaisimmilleen vuosikymmeneen

Teloitusten määrä oli viime vuonna alhaisin vuosikymmeneen, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty International raportissaan. Järjestön mukaan viime vuonna teloitettiin tiettävästi ainakin 690 ihmistä. Luvut eivät sisällä tilastoja Kiinasta, missä kuolemanrangaistukset luokitellaan valtionsalaisuudeksi.

Amnesty arvioi, että Kiinassa on annettu ja pantu täytäntöön tuhansia kuolemantuomioita. Siten Kiina piti paikkansa eniten kuolemantuomioita täytäntöön panevana maana. Muut eniten teloittavat maat olivat Iran, Saudi-Arabia ja Vietnam.

Vuoden lopulla kaikkiaan 142 valtiota oli kieltänyt kuolemanrangaistuksen tai ei toteuttanut sitä. Kuolemantuomiosta oli kokonaan luovuttu 106 maassa.

Rankkasateet moukaroivat Rio de Janeiroa - ainakin kymmenen kuollutta

Brasiliassa Rio de Janeirossa ainakin kymmenen ihmistä on kuollut kaatosateiden takia. Epätavallisen kovat sateet alkoivat maanantaina ja jatkuivat tiistaina. Rankkasateet ovat aiheuttaneet laajaa tulvimista, maanvyörymiä ja puiden kaatumisia.

Sateet ovat vaurioittaneet eniten kaupungin eteläosaa, jossa on muun muassa turistien suosima Copacabana ja Ipanema. Pahoin kärsineillä alueilla on myös useita köyhiä favela-alueita.

Kaksi kuolleista löydettiin romahtaneesta talosta favela-alueella. (Lähde: AFP)

Trumpin mukaan siirtolaiset ylittävät Yhdysvaltain rajan kuin olisivat "matkalla Disneylandiin"

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän aio jatkaa siirtolaislasten erottamista vanhemmistaan Yhdysvaltain ja Meksikon rajalla. Hän kuitenkin lisäsi, että politiikan lopettaminen on syy sille, miksi enemmän ihmisiä tulee rajalle.

Trump viittasi sanomisillaan niin kutsuttuun nollatoleranssipolitiikkaan, joka johti useiden siirtolaislasten erottamiseen vanhemmistaan Yhdysvaltojen ja Meksikon välisellä rajalla. Politiikka lopetettiin kesäkuussa 2018 kovan poliittisen ja oikeudellisen painostuksen jälkeen.

Trumpin mukaan siirtolaiset tulevat rajalle nykyään "kuin piknikille" tai kuin olisivat "matkalla Disneylandiin". (Lähde: AFP)

Maailmalla jännitetään ensimmäistä kuvaa mustasta aukosta

Tänään julkistetaan todennäköisesti ensimmäinen koskaan avaruuden mustasta aukosta taltioitu kuva. Tarkoitusta varten suunniteltu Event Hoirzon Telescope (EHT) -projekti kertoo mullistaviksi lupaamiaan tietoja lehdistötilaisuuksissa eri puolilla maailmaa iltapäivällä Suomen aikaa.

Kyseessä ei ole perinteinen valokuva. EHT koostuu kahdeksasta eri puolilla maapalloa sijaitsevasta radioteleskoopista, joiden kaksi vuotta sitten keräämästä tiedosta kuva on koostettu. Siinä saattaa näkyä jostain kulmasta mustaa aukkoa kirkkaana reunana ympäröivä niin kutsuttu tapahtumahorisontti.

Liverpool ja Tottenham juhlivat voittoja Mestarien liigassa

Liverpool on voittanut jalkapallon Mestarien liigan puolivälieräavauksessaan Porton 2–0 ja Tottenham Manchester Cityn 1–0.

Liverpoolin maalit tekivät avauspuoliajalla Naby Keita ja Roberto Firmino. Tottenhamin ja Manchester Cityn välisen kamppailun ainoa osuma nähtiin 78. minuutilla, kun Son Heung-min (kuvassa) laukoi pallon verkon perukoille.

Tottenhamille huolia tuo maalitykki Harry Kane, joka loukkasi nilkkansa ja tuli vaihtoon 58. peliminuutilla. Porto ja City isännöivät otteluparien toisia osia ensi viikon keskiviikkona.

Antti Niemi ei jatka Montrealin maalivahtina

Jääkiekon NHL:ssä suomalaispelaaja Antti Niemi ei jatka Montrealin maalivahtina, kerrotaan joukkueen Twitter-tilillä. Asian vahvistaa Montrealin toimitusjohtaja Marc Bergevin.

Niemi on tällä kaudella vahtinut Montrealin maalia 17 kertaa. Otteluista kahdeksan on päättynyt voittoon.

35-vuotias Niemi voitti vuonna 2010 Stanley Cupin mestaruuden pelatessaan Chicago Blackhawksin paidassa. Hän oli ensimmäinen suomalainen Stanley Cupin voittanut maalivahti.