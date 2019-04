Kolumni: Näistä on kuin onkin tulossa jännittävät eduskuntavaalit!

Tämä käy ilmi tuoreimmista, Alma Median maanantaina ja Helsingin Sanomien tiistaina julkistamista gallupeista, joissa yksikään puolue ei saa yli 20 prosentin kannatusta. Se olisi vaalituloksena ennenkokematonta.

SDP:n kannatus on pudotuksessa, ja vaikka kokoomuskin on hiipumassa, sen ero SDP:hen on kaventunut pariin prosenttiyksikköön. Perussuomalaisen nousu on vakuuttavaa, ja HS:n mittauksessa se on jo keskustan edellä.

Keskustan kannatus jumittaa alle 15 prosentissa, ja vihreiden nousu tahmoaa. Silti myös näillä puolueilla on yhä mahdollisuutensa. Ero kärkeen ei ole saavuttamaton.

Ylen viimeinen gallup on luvassa torstaina, ja sillä on nyt poikkeuksellisen paljon merkitystä.

Varmalta näyttää nyt vain perussuomalaisten nousu suurimpien puolueiden joukkoon. Perussuomalaiset tulee pahasti sotkemaan pakkaa, josta noukittavilla muilla korteilla pitäisi rakentaa seuraava enemmistöhallitus.

SDP:ssä on havaittavissa jo pientä hermostumista kannatuslukujen putoamisesta aivan loppusuoralla. Se on toki edelleen selvä ennakkosuosikki, mutta kilpailevat puolueet saavat näistä mittaustuloksista aivan uutta intoa painaa päälle.

Ne saavat tukea tälle myös elinkeinoelämän piiristä. Esimerkiksi Suomen Yrittäjät on tehnyt voimakkaasti selväksi, että SDP:n verolinjaukset tekevät hallaa yrityksille ja työllisyydelle.

SDP on päässyt tähän saakka vähällä näistä vero- ja talouslinjauksistaan, mutta etenkin kokoomus ja keskusta taatusti haastavat niillä sitä loppusuoralla.

Tähänastiset televisioidut vaalitentit ovatkin olleet outoa höttöä lihaveroista ja polttomoottoriautoista. Vaikuttaa siltä kuin kaikki puolueet olisivat juuttuneet ilmastokeskusteluun, niin tärkeää kuin se onkin. Sitä on kuitenkin käyty niin runsaasti, että se on vienyt hapen muulta, erityisesti talous- ja ulkopolitiikalta.

Näyttäisi kuin muut puolueet olisivat halunneet perussuomalaisten nousun tyrehdyttämiseksi vältellä keskustelua maahanmuuttopolitiikasta ja keskittyä ilmastopolitiikkaan, jolla ne kuvittelivat saavansa persut helpommin satimeen. Siinäkin on kuitenkin käynyt päinvastoin, ja asian yksinkertaistaminen tehoaa.

Olen viihdyttänyt itseäni viime päivinä seuraamalla verkossa vedonlyöntiyhtiöiden voittokertoimia Savo-Karjalan vaalipiirin yksittäisille ehdokkaille.

Vedonlyöjät ovat nostaneet varmoiksi läpimenijöiksi ja kärkkyjiksi muutamia nimiä, joita ei esimerkiksi tällä palstalla ole tässä yhteydessä vielä lainkaan mainittu, ja vastaavasti he ovat hylkineet muutamia toimituksemme vahvoja tipsejä.

Ilman muuta tälläkin saralla on yllätyksiä luvassa, kuten aina vaaleissa, ja mikäs onkaan sen hienompaa!