Joensuu antoi Botanian kasvuhankkeelle lähtölaukauksen - kaavamuutos alkaa, mutta ei estä nopeita toimia

Joensuun kaupunkirakennelautakunta näytti tiistaina vihreätä valoa ja antoi lähtölaukauksen Linnunlahden Botanian mittavalle kehittämishankkeelle ja päätti käynnistää Botanian omistajan hakeman kaavamuutoksen.

Botanian omistajan Kari Kolan suunnitelmat alueen kehittämisestä yhdeksi Suomen kärkikohteista ja pitemmällä ajalla kansainvälisesti kiinnostavaksi matkailukohteeksi julkistettiin viime viikolla.

Kaavavalmistelussa selvitetään Botanian tontin laajentaminen ja lisärakentamisen mahdollisuudet. Nykyisessä asemakaavassa on Botanian alue on varattu kasvihuoneille, joiden lisäksi siellä on mahdollista rakentaa vain kaksi asuntoa.

Kaupungin puolelta kaavamuutoksen aloittamista perustellaan muun muassa, että Botania on jo uuden omistajan ohjauksessa osoittanut kehityspotentiaalia. Kun Botaniasta tavoitellaan Joensuun kaupunkialueen vetovoimaista matkailukohdetta, sijaintia lähellä Mehtimäkeä, Pyhäselän rantaa ja osana Linnunlahden puulajipuistoa pidetään erinomaisena.

Kaavahankkeen käynnistämisestä päätti kaupunkirakennelautakunta, koska hakemus asemakaavan muuttamisesta kohdistuu osittain kaupungin omistamaan alueeseen.

Ennen kaavamuutoksen valmistumista ne pienemmät rakenushankkeet, joita Botaniassa on tarpeen tehdä ennen uuden kaavan valmistumista, kaupunki pyrkii ratkaisemaan rakennusluvin tai poikkeuslupamenettelyn kautta.

Ensimmäisiä kehitysaskelia esimerkiksi pysäköinnin parantamisessa otetaan jo lähiaikoina. Pysäköintialuetta ollaan järjestämässä nopealla aikataululla läheiseen Takitien risteykseen, josta on mahdollista avata suora yhteys Botanian alueelle.