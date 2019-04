Mehiläisen tytäryhtiöiden henkilöstö marssii ulos Kemissä ja Torniossa – työntekijät syyttävät työnantajaa sanelupolitiikasta

Terveyspalveluyhtiö Mehiläisen tytäryhtiöiden henkilöstö Kemissä ja Torniossa aikoo marssia ulos työpaikoiltaan iltapäivällä. Mehiläinen Länsi-Pohja on kutsunut ammattiosastot neuvotteluun estääkseen ulosmarssin.

Hoitoalan ammattijärjestöjen Tehyn ja SuPerin mukaan ulosmarssin syynä ovat työnantajan toimet, jotka ovat huonontaneet työntekijöiden työssäjaksamista ja työhyvinvointia. Työtahdin kerrotaan olevan niin tiivis, että asiakkaan yksilöllinen ja laadukas hoito ei toteudu.

SuPerin ammattiosasto 103:n hallituksen jäsen, lähihoitaja Maria Alalahti kertoo, että esimerkiksi aamuvuoroista on vähennetty työntekijöitä.

– Osalta osastoista on myös muutama potilaspaikka otettu pois, mutta meidän osastolta esimerkiksi ei ole vaan on vain otettu hoitaja pois, Alalahti sanoo STT:lle.

SuPerin ja Tehyn mukaan työntekijät ovat väsyneet työnantajan sanelupolitiikkaan.

– Aina on vain tullut se tieto, että nyt tapahtuu tämmöinen. Meidän kanssamme ei ole neuvoteltu näistä asioista, Alalahti sanoo.

– Ei ole kukaan kysynyt jälkikäteen, miten meillä menee.

Ulosmarssi on määrä järjestää kello 14.45–15.15. Mehiläinen Länsi-Pohja on kutsunut ammattiosastot neuvotteluihin, joiden tavoitteena on löytää yhteisymmärrys. Yhtiö pitää suunniteltua ulosmarssia lainvastaisena työtaistelutoimena. Yhtiön mukaan se ei ole saanut aiemmin yksilöidysti tietoa järjestöjen nyt esiin nostamista asioista tai suunnitellusta ulosmarssista.

Kritiikkiä herättänyt sote-ulkoistus

Viime kesänä toimintansa aloittanut Mehiläinen Länsi-Pohja syntyi, kun Meri-Lapissa tehtiin historiallisen suuri sote-palvelujen ulkoistus. Keminmaa, Kemi, Tornio ja Simo allekirjoittivat sopimuksen sote-ulkoistuksesta yhdessä Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen kanssa. 15 vuoden sopimus koskee suurinta osaa Länsi-Pohjan keskussairaalan toiminnasta sekä alueen perusterveydenhuoltoa.

Ulkoistushanke herätti kritiikkiä maan hallitusta myöten. Sopimusta on arvosteltu kalliiksi ja vaikeaksi päästä eroon.

Juuri ulkoistus on Alalahden mukaan aiheuttanut sotkua viime vuoden lomarahojen maksamisessa, mikä on yksi ulosmarssin syy. SuPerin ja Tehyn mukaan viime vuoden lomarahoja on maksettu eriarvoisesti.

Mehiläinen Länsi-Pohjan mukaan yhtiö on maksanut lomarahat kaikille työntekijöilleen, jotka eivät ole niitä saaneet Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymältä, Kemin kaupungilta tai Tornion kaupungilta.

Ulosmarssista uutisoi aiemmin Yle.