Lahdessa takavarikoitiin ennätyksellinen ekstaasilasti: Yli 150 000 tablettia viranomaisten haltuun

Yksityisasunnosta Lahdessa takavarikoitiin helmikuussa Suomen toistaiseksi suurin ekstaasilasti, tiedottaa poliisi. Poliisin ja Tullin yhteisoperaatiossa yksityisasunnosta takavarikoitiin viisi pahvilaatikkoa, joissa oli yli 150 000 ekstaasitablettia, yli tuhat Subutex-tablettia ja yli 200 grammaa amfetamiinia.

Poliisin mukaan asunnon vaatekaapissa oli t-paita ja kaksi pipoa, joissa kaikissa oli Bad Union -painatukset. Bad Union on rikollisryhmä United Brotherhoodin alajengi.

Juttua on tutkittu törkeänä huumausainerikoksena ja siinä on kolme epäiltyä, joista kaksi on edelleen vangittuna. 29-vuotiaan lahtelaisen pääepäillyn epäillään toimineen United Brotherhoodin hyväksi. Toisella lahtelaismiehellä epäillään olleen vähäisempi rooli. Jutussa on vangittu myös liettualainen mies, jonka epäillään kuuluvan liettualaiseen huumeiden välitysorganisaatioon.

– Ennen ekstaasitakavarikkoa ja kiinniottoja Hämeen poliisilaitos ja Tulli ovat tehneet yhteistyötä vuodesta 2016, jolloin Tulli takavarikoi Hollolasta kolme kiloa kokaiinia. Yhteistyön kautta on molemmissa organisaatioissa saatu paljastettua juttukokonaisuuksia, joista on jaettu useiden vuosien vankeustuomioita, poliisin tiedotteessa kerrotaan.

Jäljille kansainvälisen tiedustelutiedon perusteella

Jäljille päästiin kansainvälisen tiedustelutiedon perusteella. Viranomaiset saivat tiedon, jonka mukaan Liettuaan rekisteröity kuorma-auto oli tulossa mahdollisesti Lahteen.

– Käynnistettiin laajamittainen tarkkailu, johon saatiin huomattava resurssiapu Keskusrikospoliisilta.

Auto havaittiin illalla ja sitä seurattiin paikallisen uimarannan parkkipaikalle.

– Auto jäi parkkipaikalle ja vähän myöhemmin kohdeajoneuvon luokse tuli suomalainen henkilöauto. Liettualaisesta autosta siirrettiin tavaraa paikalle tulleeseen henkilöautoon, viranomaiset kertovat.

Henkilöauto poistui paikalta ja ajoi erään kerrostalon pihaan. Kuljettaja poistui ajoneuvosta kerrostalon rappukäytävään, mutta palasi hetken päästä ajoneuvolle. Tuolloin paikalle tuli toinenkin henkilö. Yhdessä nämä kaksi miestä kantoivat pahvilaatikoita henkilöautosta erääseen kerrostaloasuntoon.

Miehet otettiin kiinni, kun he poistuivat asunnosta ja huumeet löydettiin asuntoon kannetuista pahvilaatikoista kotietsinnässä.