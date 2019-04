Kolumni: Ei vielä kannata huutaa Mayday eli A-pu-va!

Tuossa luettelossa ovat Guardianin (13.2.) mukaan mukana kaikki ne maat ja alueet, joiden kanssa Isolla-Britannialla oli kirjoitushetkellä EU-eron jälkeinen vapaakauppasopimus valmiina.

Guardianin mukaan kauppasopimukset kattoivat helmikuun puolivälissä vain seitsemän prosenttia saarivaltion ulkomaankaupasta, vaikka mukana on yksi sekä tuonnissa että viennissä kärkikymmenikössä oleva valtio, Sveitsi. Yli 60 sopimusta puuttuu.

Suomen poliittisen historian suurimpia ironian hetkiä elettiin jatkosodan aikana. Pääministeri ja sittemmin presidentti Risto Ryti oli aikansa tunnetuimpia - ellei tunnetuin - anglofiili.

Juuri hänen tehtäväkseen jäi siinä isänmaan poliittisessa ahdingossa viedä Suomi mahdollisimman kauas Isosta-Britanniasta ja - mikä vielä hurjempaa - johtaa Suomen ulkopolitiikkaa brittien arkkivihollisen, Saksan, vanaveteen. Jälkikäteen toiminnasta tuli vielä kymmenen vuoden kuritushuonetuomio.

Olen monista tuota aikaa käsittelevistä kirjoista lukenut, miten äärimmäisen loukkaavana suomalaiset kokivat sen, että Iso-Britannia julisti Suomelle sodan 6.12.1941. Päivämäärän valinta kuulostaa edelleen loukkaukselta. Omassa päässäni olen tullut siihen johtopäätökseen, että ilman sitä sodanjulistusta olisimme neuvotelleet jatkosodan rauhasta vain ja ainoastaan Neuvostoliiton kanssa.

Theresa May on konservatiivi luitaan ja ytimiään myöten. Eräässä artikkelissa kerrottiin, että May liimaili jo teininä talkoissa konservatiivipuolueen vaalikirjeitä. Yliopistoaikana loppuelämäksi kelvannut puoliso löytyi puolueen opiskelijaosaston kokouksesta.

May tunnetaan hyvin EU-myönteisenä poliitikkona. Nyt Mayn tehtävänä on toimia Risto Rytin tavoin sisimmäisiä vakaumuksiaan vastaan.

May on epäilemättä maailman haukutuin poliitikko. Oman puolueensa kuumapäitä hän ei ole pystynyt millään opilla saamaan yhteisille linjoille. Parlamenttikeskustelut ja äänestykset ovat olleet erittäin vaivaannuttavaa seurattavaa.

May hakee ratkaisua tosissaan. Kun tukea ei omasta puolueesta tullut, May kääntyi työväenpuolueen puoleen.

Labouria johtaa Jeremy Corbyn, joka nousi puheenjohtajaksi kaikille avoimessa puheenjohtajavaalissa. Kolmen punnan tukijäsenyyden ostaneet äänestivät ahkerasti.

Jos May kuitenkin onnistuu viemään EU-erosopimuksen läpi, nousee hän sylkykupista kansakunnan kaapin päälle.

Ansaitusti, kuten meillä nousi Risto Ryti.