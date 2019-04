Valtuutettua natsiksi kutsuneelle toimittaja-kirjailijalle vaaditaan tuomiota kunnianloukkauksesta – oikeus antaa ratkaisun tänään

Käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio kunnianloukkausjutussa, jossa toimittaja-kirjailijaa syytetään oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta. Johanna Vehkoon syyte koskee hänen Facebook-kirjoitustaan, jossa hän luonnehti valtuutettu Junes Lokkaa muun muassa rasistiksi ja natsiksi.'

Vehkoo on vedonnut oikeudenkäynnissä siihen, että Lokka on esiintynyt itse julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana ja aktiivisesti häirinnyt Vehkoota. Lokan mukaan hän ei ole rasisti eikä natsi, joten kyse on hänen mukaansa valheiden levittämisestä.

Vehkoo on muun muassa kirjoittanut Ylelle juttusarjaa nimeltä Valheenpaljastaja ja käsitellyt paljon niin sanottuja valemedioita jutuissaan. Lokka taas on maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut ja muun muassa kiihottamisesta kansanryhmää vastaan tuomittu poliitikko. Hän edustaa Oulun valtuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmää ja on ehdolla sunnuntaina käytävissä eduskuntavaaleissa.

Journalistiliitto pitää oikeudenkäyntiä kohtuuttomana ja nurinkurisena, ja se on niin ikään sanonut Vehkoon olleen Lokan silmätikkuna.

Alku tilaisuudessa Rovaniemellä

Muun muassa Suomen PENin sananvapauspalkinnon saanut ja julkisen sanan neuvoston jäsenenä toiminut Vehkoo oli tulossa Rovaniemelle puhumaan uudesta kirjastaan ja sai kertomansa mukaan kuulla, että Lokka suunnittelee tulevansa kirjakauppaan seuraamaan Vehkoon puhetta.

Lokka kertoi aikeistaan julkisesti Youtubessa. Videon mukaan Lokan ja toisen henkilön oli tarkoitus esiintyä Kansan Uutisten toimittajina ja haastatella Vehkoota. Vehkoo kertoo kirjallisessa vastauksessaan, että tunsi olonsa uhatuksi Lokan aiemman toiminnan takia ja julkaisi siksi kirjoituksen. Rajoitetulle joukolle näkyneessä kirjoituksessa hän puhui Lokasta muun muassa natsipellenä ja kertoi Lokan suunnittelevan hänen väijyttämistään tilaisuudessa.

Lokka itse on sanonut, että tarkoitus oli mennä normaaliin tapaan haastattelemaan Vehkoota, eikä millään tavalla väijyttää tätä.