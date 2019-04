Eduskuntavaaleissa uurnille pääsee ennätysmäärä maahanmuuttajataustaisia äänioikeutettuja, kirjoittaa Uutissuomalainen.

Maahanmuuttajataustaisten äänioikeutettujen määrä on noussut Tilastokeskuksen mukaan noin 100 000:een, mikä on kolmanneksen enemmän kuin viime eduskuntavaaleissa 2015. Vuoden 2011 vaaleista määrä on tuplaantunut.

Noin kolmasosa vieraskielisistä äänioikeutetuista puhuu äidinkielenään venäjää. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat somalinkieliset ja arabiankieliset.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kaikista äänioikeutetuista reilu kaksi prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.