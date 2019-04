Yön uutiskooste: Lähimaksun yläraja nousee 50 euroon, valtiovarainministeriö kertomatta satojen miljoonien arvoisesta sote-ongelmasta

Lähimaksun yläraja nousee tänään 50 euroon useimmilla pankeilla

Useimpien pankkien asiakkaat voivat tästä päivästä lähtien maksaa enintään 50 euron ostoksia lähimaksulla. Finanssialan selvityksen mukaan useimmat pankit ottavat korkeamman rajan käyttöön heti tänään.

Aiemmin lähimaksun yläraja on ollut 25 euroa. 50 euron maksuja voi alkaa tehdä, jos kaupan maksupääte on päivitetty.

Pankeista OP, Nordea, Danske, S-Pankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Handelsbanken ja Säästöpankit ottavat uuden ylärajan käyttöön heti tänään.

Aktia ja Ålandsbanken ottavat uuden rajan käyttöön huhtikuun aikana.

HS: Valtiovarainministeriö jätti kertomatta eduskunnalle satojen miljoonien arvoisesta sote-ongelmasta

Valtiovarainministeriö pimitti eduskunnalta sote- ja maakuntauudistuksen ratkaisevilla hetkillä olennaisia tietoja, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

Lehti on haastatellut eduskunnan virkamiehiä ja nähnyt sähköposteja, joissa ministeriön virkamiehet pohtivat, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa on kyse sadoista miljoonista euroista.

Ministeriön virkamiehet olivat sähköpostiviestien mukaan huomanneet puutteet, kun he olivat tehneet selventävää muistiota eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Sähköpostiviestien vastaanottajana oli valtiovarainministeriön hallintopolitiikan alivaltiosihteeri Päivi Nerg, joka oli keskeisessä roolissa sote-uudistuksen valmistelussa. Nerg kiistää HS:lle, että virkamiehet olisivat tarkoituksella jättäneet asioita kertomatta eduskunnalle.

Uutissuomalainen: Ennätysmäärä maahanmuuttajataustaisia äänioikeutettuja saa äänestää eduskuntavaaleissa

Eduskuntavaaleissa uurnille pääsee ennätysmäärä maahanmuuttajataustaisia äänioikeutettuja, kirjoittaa Uutissuomalainen.

Maahanmuuttajataustaisten äänioikeutettujen määrä on noussut Tilastokeskuksen mukaan noin 100 000:een, mikä on kolmanneksen enemmän kuin viime eduskuntavaaleissa 2015. Vuoden 2011 vaaleista määrä on tuplaantunut.

Noin kolmasosa vieraskielisistä äänioikeutetuista puhuu äidinkielenään venäjää. Seuraavaksi suurimmat ryhmät ovat somalinkieliset ja arabiankieliset.

Kaikista äänioikeutetuista reilu kaksi prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.

Käräjäoikeus antaa tuomion oululaisen kunnanvaltuutetun kunnianloukkausjutussa

Käräjäoikeuden on määrä antaa tänään tuomio kunnianloukkausjutussa, jossa toimittaja-kirjailijaa syytetään oululaisen kaupunginvaltuutetun kunnian loukkaamisesta. Julkisen sanan neuvoston jäsenenäkin toimineen Johanna Vehkoon syyte koskee hänen Facebook-kirjoitustaan, jossa hän luonnehti valtuutettu Junes Lokkaa muun muassa rasistiksi ja natsiksi.

Vehkoo on vedonnut oikeudenkäynnissä siihen, että Lokka on esiintynyt itse julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana ja aktiivisesti häirinnyt Vehkoota. Sakkotuomiota Vehkoolle ajavan Lokan mukaan hän ei ole rasisti eikä natsi, joten kyse on hänen mukaansa valheiden levittämisestä.

Ystävänsä paloitellut ja luita asuntoonsa varastoinut mies kiistää henkirikoksen - oikeuden määrä antaa tuomio tänään

Kymenlaakson käräjäoikeuden on määrä antaa tänään ratkaisu poikkeuksellisessa henkirikosepäilyssä. Syyttäjä vaatii 43-vuotiaalle irakilaismiehelle rangaistusta taposta ja ruumiin hävittämisestä. Syyttäjän mukaan mies tappoi lyömällä ja potkimalla vuonna 1982 syntyneen irakilaisen ystävänsä viime elokuussa Kotkassa, paloitteli ruumiin sahalla ja veitsellä sekä irrotti lihat luista kuumentamalla ruumiinosia.

Mies on myöntänyt paloittelun ja muun muassa sen, että pesi ja varastoi uhrin luita asuntoonsa. Hän kuitenkin kiistää tappaneensa toista miestä, joka kuoli hänen mukaansa itsestään heidän keskinäisen riitansa aikana.

Raju tulipalo tuhosi akkuliikkeen Rovaniemellä, henkilövahingoilta vältyttiin

Rovaniemellä sijaitsevan akkuliikkeen myymälä- ja varastorakennus tuhoutui rajussa tulipalossa myöhään illalla. Palo roihusi korkealla liekillä ja muodosti runsaasti mustaa savua. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei loukkaantunut Suomen Akut -yritykselle kuuluneen rakennuksen palossa.

Palosta levisi ilmaan myös myrkyllisiä kaasuja. Palomestarin mukaan lähistöllä sijaitsee lähinnä teollisuuskiinteistöjä.

Pelastuslaitos sai Lautatien palopaikalle hälytyksen puoli kymmenen jälkeen illalla. Puolenyön jälkeen palo oli saatu sammumaan.

Pelastuslaitoksella oli paikalla kaikkiaan 16 yksikköä.

Israelilaisen avaruusaluksen pehmeä lasku Kuuhun epäonnistui

Israelilaisen avaruusaluksen pehmeä laskeutuminen Kuuhun epäonnistui moottorivian takia. Miehittämätön alus ilmeisesti rysähti Kuun pinnalle ongelmien jälkeen.

Yhteys alukseen katosi ennen laskeutumista. Beresheet-niminen alus on ensimmäinen yksityisesti rahoitettu alus, joka on päässyt Kuuhun.

Projektin käynnistäjänä ja isona rahoittajana toiminut israelilainen liikemies Morris Khan myönsi, että laskeutuminen epäonnistui. Hän kuitenkin piti saavutuksena jo sitä, että alus pääsi Kuuhun asti.

Alus laukaistiin avaruusyhtiö SpaceX:n raketin matkassa Floridasta Yhdysvalloista helmikuussa.

Israelille kyse on historiallisesta hankkeesta. Ainoastaan Venäjä, Yhdysvallat ja Kiina ovat onnistuneet toteuttamaan pehmeän laskun Kuuhun. (Lähde: AFP)

Obaman ex-avustaja sai rikossyytteen Muellerin Venäjä-tutkintaan liittyvässä vyyhdissä

Yhdysvalloissa entiselle presidentille Barack Obamalle työskennellyt juristi on saanut syytteen valehtelusta liittyen epäiltyihin toimiin Ukrainan hallituksen lobbarina. Syyte liittyy erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnasta käynnistyneisiin selvityksiin, joiden kohteeksi on joutunut myös Donald Trumpin entinen kampanjapäällikkö Paul Manafort.

Gregory Craigia, 74, syytetään väärien lausuntojen antamisesta viranomaisille ja tietojen pimittämisestä oikeusministeriöltä.

Obaman hallinnossa työskentelyn jälkeen Craig toimi kansainvälisen lakifirman osakkaana, ja Ukrainan Venäjä-mielinen hallitus oli hänen asiakkaanaan vuonna 2012.

Syyttäjien mukaan Craig vältti tietoisesti rekisteröitymistä ulkomaisen hallinnon lobbariksi ja yritti piilottaa Ukrainasta saamiaan tuloja. Craig on kiistänyt syytteet ja sanonut toimineensa itsenäisenä asiantuntijana. (Lähde: AFP)

Assangen avustaja pidätettiin Ecuadorissa - yritti paeta Japaniin

Wikileaksin perustajan Julian Assangen avustaja on pidätetty Ecuadorissa, kertoo maan sisäministeri. Avustaja pidätettiin, kun hän yritti poistua maasta ja paeta Japaniin.

Aiemmin torstaina Lontoon poliisi pidätti Assangen Ecuadorin suurlähetystöstä, missä tämä oli asunut vuodesta 2012. Poliisin mukaan Ecuador oli perunut Assangen turvapaikan.

Pian pidätyksen jälkeen Britannian oikeusistuin totesi Assangen syylliseksi takuuehtojensa rikkomiseen. Assangen kerrottiin rikkoneen ehtoja, jotka hänelle asetettiin, kun hän pääsi vapaaksi takuita vastaan vuonna 2012. Tapaus liittyy Ruotsissa Assangea vastaan nostettuihin syytteisiin. Tietovuotajaa epäiltiin useista seksuaalirikoksista.

Yhdysvalloissa puolestaan Assangea syytetään salaliitosta ja pyrkimyksistä murtautua viranomaisten tietojärjestelmiin. (Lähde: AFP)

Sudanin puolustusministeri väliaikaishallinnon johtoon

Sudanissa puolustusministeri Awad Ibnouf on nimitetty väliaikaishallinnon johtoon, kertoo valtiontelevisio. Lisäksi armeijan korkea-arvoinen upseeri Kamal Abdelmarouf on nimitetty hänen varamiehekseen.

Armeija kertoi eilen syrjäyttäneensä presidentti Omar al-Bashirin ja ottavansa maassa vallan kahdeksi vuodeksi.

Vallanvaihdos tulee kuukausia kestäneiden mielenosoitusten jälkeen. Ne alkoivat alun perin leivän rajun hinnannousun takia. Leipämielenosoitukset laajenivat nopeasti eri puolille Sudania, ja mielenosoittajat alkoivat vaatia vallanpitäjien vaihtamista.

Bashir kuuluu pisimpään Afrikassa vallassa olleisiin valtionpäämiehiin. Hän nousi valtaan vuonna 1989 vallankaappauksella. (Lähde: AFP)

Kapasen Toronto murskasi Bostonin, Rask antautui kolmesti

Jääkiekon NHL:ssä Kasperi Kapasen Toronto avasi itälohkon pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjansa Bostonia vastaan vahvasti 4–1-vierasvoitolla. Kapanen jäi ottelussa pisteittä.

Ykköstähdeksi nousi Mitchell Marner, joka sai kiekon kahdesti Bostonin maalia vahtineen Tuukka Raskin taakse. Rask päästi 32 laukauksesta kolme sisään. Toronton John Tavares iski loppulukemat viime minuuteilla tyhjiin.

Bostonin ainoasta osumasta vastasi Patrice Bergeron, joka teki ottelun avausmaalin ylivoimalla ensimmäisessä erässä.