Eduskunnan virkamiehet ihmettelevät, ettei VM:ltä saatu kirjallista asiakirjaa uusista sote-tiedoista

Eduskunnan virkamiehet ovat ihmetelleet valtiovarainministeriön virkamiesten toimintaa. Helsingin Sanomat uutisoi tänään, että valtiovarainministeriö pimitti eduskunnalta sote- ja maakuntauudistuksen ratkaisevilla hetkillä olennaisia tietoja.

– HS:n siteeraukset näyttivät tutuilta. Ne herättivät kovasti hämmästystä. Ihmettelimme, onko tosiaan niin, että tarkoituksellisesti on jätetty jotain mainitsematta eduskunnalle annetuissa vastineissa, STT:n haastattelema eduskunnan virkamies sanoo.

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteeri Päivi Nerg sanoo HS:lle, että asiasta kerrottiin suullisesti sote-valiokunnan kokouksessa 6. maaliskuuta. Valiokuntien kokousten keskustelut eivät ole julkisia.

STT:n haastattelemien eduskunnan virkamiesten mukaan mitään kirjallista asiakirjaa ei asiasta ole. Heidän mukaansa valiokunnan suullisessa kuulemisessa esille tullut uusi tieto tulee aina toimittaa jälkikäteen kirjallisesti.

Sotea koskevat lisäselvitykset tulivat kirjallisina yleensä hyvin nopeasti, koska kyseessä oli "vuosisadan uudistus", eduskunnan virkamies sanoo.

– Jos ministeriön suullisessa kuulemisessa valiokunnassa tulee esille jotakin uutta, joka ei ole asiakirjoissa jo aiemmin, se toimitetaan aina jälkikäteen kirjallisesti.

– Kaikki ymmärtävät, ettei lakeja voi säätää sen muistikuvan varassa, mitä on sanottu suullisesti.

Eduskunnan virkamiehet sanovat, etteivät ole koskaan ennen törmänneet vastaavaan.

VM sanoo tiedotteessa, että virkamiehet kertoivat täsmälliset tiedot sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 6. maaliskuuta.

– Eduskunta pyysi meiltä tietoja erittäin tiukalla aikataululla tilanteessa, jossa täsmällisiä tietoja ei vielä ollut. Annoimme eduskunnalle täsmälliset tiedot heti, kun ne olivat saatavilla, sanoo valtiosihteeri Martti Hetemäki tiedotteessa.

Nerg kiistää tietojen pimittämisen

Helsingin Sanomat on haastatellut eduskunnan virkamiehiä ja nähnyt sähköpostiviestejä, joissa valtiovarainministeriön virkamiehet pohtivat, huomaako eduskunta lakiesitykseen jääneitä puutteita, joissa on kyse 210 miljoonasta eurosta. Puutteet liittyivät maatalousyrittäjien lomituksen ja maahanmuuttajien kotouttamiskorvausten rahoitukseen.

Valiokunta oli pyytänyt hallitukselta selvennystä niin sanottujen kasvupalvelujen rahoituksesta. Ministeriön virkamiehet olivat sähköpostiviestien mukaan huomanneet myös muita puutteita, kun he olivat tehneet selventävää muistiota eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Sähköpostiviestien vastaanottajana oli VM:n alivaltiosihteeri Nerg, joka oli keskeisessä roolissa sote-uudistuksen valmistelussa. Hän ei viestien perusteella puuttunut havaittuun ongelmaan tai riskiin.

Nerg kiistää, että virkamiehet olisivat tarkoituksella jättäneet asioita kertomatta eduskunnalle.

Nerg sanoo STT:lle, että virkamiehet kertoivat suullisesti täsmälliset tiedot eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle 6. maaliskuuta. Hänen mukaansa muistioon ei tehty kirjallista päivitystä, koska valiokunta ei pyytänyt sitä.

– Valiokuntakuulemisessa kysellään aivan hirvittävää määrää erilaisia asioita. Ei ole normaalikäytäntö, että kaikista asioista tehdään heille automaattisesti uusi muistio tai uudet tiedot, vaan valiokunta voi sitten pyytää, että tämän osalta pyydämme täsmennystä. Näinhän ei siinä tilanteessa tullut pyyntöä, Nerg sanoi STT:lle.

Nergin mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunta ei siis pyytänyt tästä täydennystä.

Nerg sanoo, että asia olisi noussut seuraavan kerran esille hallintovaliokunnassa.

– Jos tämä asia olisi jatkanut eteenpäin. Tämä olisi tullut halintovaliokunnassa esille, koska hallintovaliokunta oli tekemässä tästä maakunta 2 -laista varsinaisesti mietintöä, Nerg sanoi.

Nergin mukaan kuulemisessa kerrottu asia avasi muistion yhtä kohtaa.

– Mutta se ei ollut säätämisjärjestyskysymyksen kannalta olennainen, jolloin me olisimme itse sen täydentäneet. Silloin jos se on sellainen, me olisimme sen itse täydentäneet, mutta kun se ei ollut sellainen, Nerg sanoi STT:lle.

STT:n haastattelema eduskunnan virkamies sanoo, että valiokunta arvioi, onko kyseessä tekninen asia vai ei.

– Sen pitää saada kaikki relevantti tieto. Ei ole VM:n virkamiesten asia arvioida sitä. Ei tämä nyt ihan epäolennainen tieto ole.

Hetemäki: Hyvä että asia selvitetään

Oikeuskanslerille on tehty tänään kanteluita VM:n virkamiesten väitetystä sote-tietojen pimittämisestä, kerrottiin Oikeuskanslerinvirastosta STT:lle. Kanteluissa viitataan HS:n tämänpäiväiseen uutiseen.

Valtiovarainministeriö sanoo toimittavansa oikeuskanslerille kaikki tarvittavat tiedot asian selvittämiseksi.

– On hyvä, että asia selvitetään perinpohjaisesti, valtiosihteeri Hetemäki sanoo tiedotteessa.

Oikeuskansleri valvoo hallituksen ja ministeriöiden virkatoimien lainmukaisuutta.

Ministerit vaitonaisia

Sote-käänteiden jälkeen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus erosi. Nykyisen toimitusministeristön ministerit pitivät perjantaina, pari päivää ennen eduskuntavaaleja, melko tarkkaa radiohiljaisuutta asiasta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) esikunnasta viestittiin, ettei Orpo asia kommentoi, koska asia kuuluu kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen (kesk.) tontille. Vehviläinen puolestaan viestitti STT:lle, ettei hänellä ole lisättävää valtiovarainministeriön tiedotteeseen. Hänen mukaansa on hyvä, että oikeuskansleri tutkii asian.

– Minulle on kuluneen vaalikauden aikana syntynyt vahva käsitys siitä, että VM:n virkamiehet ovat aina tehneet kaikkensa auttaakseen eduskuntaa ja sen valiokuntia lainsäädäntötyössä, Vehviläinen viestitti avustajan välityksellä.