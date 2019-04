Keskustelu ilmastonmuutoksesta on koitunut perussuomalaisten eduksi, sanovat tutkijat

Ilmastonmuutos on näkynyt ja kuulunut vaalikampanjoissa, mutta ei ehkä sittenkään vyörynyt kaikkien muiden aiheiden yli, arvioivat STT:n haastattelemat tutkijat.

Helsingin yliopiston professorin Åsa von Schoultzin mielestä vaalikampanjoissa on noussut esiin erityisesti kaksi teemaa, joista ilmastonmuutos on ensimmäinen. Paitsi poliitikkojen puheissa ja väittelyissä, on ilmastokysymys näkynyt myös mielenosoituksina ja koululakkoina.

– Ilmastonmuutos on kysymys, joka toimii todella todella hyvin vaalikampanjoissa. Kaikki puhuvat samasta tavoitteesta, mutta keinot sen saavuttamiseksi ovat erilaisia ja hyökkäävyys vaihtelee, joten puolueiden välille syntyy selkeitä eroja, von Schoultz sanoo.

Perussuomalaisten loppukiriä kannatusmittauksissa on osin selitetty vilkkaalla ilmastokeskustelulla. Von Schoultz arvioi kannatusnousun johtuvan siitä, että perussuomalaiset on onnistunut ottamaan toisinajattelijan roolin.

– Kaikki muut puolueet sanovat, että meidän on tehtävä aika paljon muutoksia, meidän pitää muuttaa elintapojamme ja ottaa vastuuta. Perussuomalaiset sen sijaan sanovat, että "ei, jonkun muun pitää tehdä ne muutokset".

Samaa mieltä on eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, joka pitää perussuomalaisten muista poikkeavaa ilmastolinjaa tietoisena valintana.

– Sen verran voi kannatuslukemista päätellä, että äänestäjäkunnassa on porukkaa, joka katsoo, että tämä ilmastonmuutoksesta puhuminen on mennyt liian pitkälle, Jokisipilä pohtii.

Jokisipilä pitää ilmastonmuutosta kuitenkin poliittisesti hankalana kysymyksenä pitkän aikajänteen vuoksi. Ehdotettujen ilmastotoimien vaikutukset eivät todennäköisesti ehdi näkyä yhden vaalikauden aikana.

Jakolinjoja eri puolten välillä

Jokisipilän mukaan vaalikeskusteluista on hieman vaikea nostaa esiin yhtä yksittäistä teemaa. Toisin oli neljä vuotta sitten, jolloin kestävyysvaje ja keskustelu julkisen talouden tasapainottamisesta oli keskiössä.

– Ihan tällaista vastaavaa ykkösstaraa teemoissa ei nyt ole ollut, Jokisipilä sanoo.

Jokisipilä kuitenkin näkee, että vanhojen hallituspuolueiden ja opposition välille on syntynyt selkeää vastakkainasettelua. Tämä on näkynyt erityisesti keskustelussa hyvinvointivaltion tulevaisuudesta ja siitä, mikä on julkisten ja yksityisten tuottajien osuus esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Von Schoultz mainitsee toisena merkittävänä teemana erottelun vasemmiston ja oikeiston välillä. Hänen mukaansa erot eri puolten välillä ovat tulleet aiempaa selkeämmin esille. Edellisissä eduskuntavaaleissa kampanjoiden narratiivit keskittyivät kaikilla enemmän säästöihin ja leikkauksiin, nyt on puhuttu siitä, kuka jakaa eniten.

– Sanotaan, että nyt käytämme lisää rahaa hoivaan, nyt käytämme lisää rahaa koulutukseen ja tuemme niitä, joilla menee huonosti – eli klassista vasemmistopolitiikkaa, von Schoultz pohtii.

Vaalien alusaikaa on täyttänyt myös puhe siitä, mistä ei ole puhuttu tarpeeksi: esiin on nostettu esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja talousaiheet.

Maahanmuuttokysymys on jäänyt von Schoultzin mukaan hieman sivummalle. Jokisipilä arvioi, että moni puolue on ollut hieman vastahakoisia puhumaan maahanmuutosta, koska keskustelussa ei välttämättä ole voitettavaa.

– Se hyödyttää perussuomalaisia, koska se on heille keskeinen teema, ja millekään muulle puolueelle se ei ole siinä määrin keskeinen, Jokisipilä sanoo.

Tuulet ovat kääntyneet

Entä mikä puolueista on ollut paras tuomaan esiin omia kantojaan? Von Schoultz pohtii kysymystä pitkään ja antaa kaksiosaisen vastauksen.

Ensimmäiseksi hän nostaa vasemmistoliiton, koska puolueen puheenjohtaja Li Andersson on hänen mukaansa onnistunut painottamaan hyvin esimerkiksi taloudellista oikeudenmukaisuutta. Toiseksi onnistujaksi hän nimeää perussuomalaiset, joka on saanut puhuteltua äänestäjiä tehokkaasti.

SDP:lle, kokoomukselle ja keskustalle ei samalla tavalla kehuja heru. Von Schoultzin mielestä SDP:n menestys kannatuskyselyissä on perustunut enemmän siihen, että puolue on ollut oppositiossa kuin siihen, että puolue olisi onnistunut argumentoimaan poliittisia kantoja erityisen hyvin.

Jokisipilä on eri mieltä. Hänen mukaansa demarit on onnistunut ottamaan keskustelua haltuun, sillä juuri hyvinvointivaltion tulevaisuudesta puhuttaessa SDP on saanut omat kantansa esiin.

Vaalien alla on Jokisipilän mukaan näkynyt jälleen hallitusvastuun epäkiitollisuus.

– Hallitus onnistui saavuttamaan työllisyystavoitteensa, sen 72 prosenttia ja pitkän taantuman jälkeen talouden luvut kääntyivät plusmerkkisiksi, Jokisipilä huomauttaa.

Hallituspuolueista erityisesti kokoomuksen tilanne näyttää von Schoultzin mukaan vaikealta. Kömpelyys alkuvuoden hoitajakeskustelussa painaa edelleen.

– He toimivat nyt vastatuulessa. Puolue on ollut myötätuulessa noin 15 vuotta, mutta nyt tuuli on kääntynyt eri suuntaan, von Schoultz sanoo.