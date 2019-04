Yön uutiskooste: Uhkaava tilanne Valkoisen talon edustalla, Sudanin väliaikaishallinnon johtaja astuu sivuun

Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on asettanut vuodenvaihteen takarajaksi saada edistystä aikaan neuvotteluissa ydinaseriisunnasta Yhdysvaltain kanssa. Asiasta uutisoi Pohjois-Korean valtionmediaan nojaten muun muassa Wall Street Journal.

Kimin mukaan hän on avoin kolmannelle tapaamiselle Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa, mutta vaati Yhdysvaltoja muuttamaan asennettaan. Kimin ja Trumpin neuvottelut helmikuun huipputapaamisessa Vietnamin Hanoissa kariutuivat, eivätkä he saaneet aikaan edes yhteistä lausuntoa.

Kim vakuutti kuitenkin nyt, että hänen henkilökohtaiset suhteensa Trumpiin ovat hyvät.

Sudanin väliaikaishallinnon johtaja astuu sivuun - oli vallassa vain päivän

Sudanin väliaikaishallinnon johtaja Awad Ibnouf on kertonut astuvansa syrjään. Puolustusministerin pestistä väliaikaishallinnon johtajaksi noussut Ibnouf ehti olla vallassa vain päivän ajan. Hänet nimitettiin johtoon eilen, kun armeija syrjäytti presidentti Omar al-Bashirin.

Vallanvaihdos tuli kuukausia kestäneiden mielenosoitusten jälkeen. Armeija on sanonut ottavansa maassa vallan kahdeksi vuodeksi.

Mielenosoittajat eivät ole olleet tyytyväisiä torstaina tapahtuneeseen vallanvaihdokseen. Heidän mukaansa vallankaappaus oli nykyisten vallanpitäjien suunnittelema. (Lähde: AFP)

Yli 100 ihmistä pidätetty Algerian mielenosoituksissa

Algeriassa poliisi on pidättänyt yli 100 ihmistä jo päiviä jatkuneissa mielenosoituksissa, kertoo poliisi.

Sadat mielenosoittajat ottivat perjantaina poliisin kanssa yhteen sen jälkeen, kun poliisi yritti hajottaa pääkaupunki Algerin suuren mielenosoituksen.

Kahnaukset alkoivat protestin loppupuolella. Poliisi syytti yhteenotoista rettelöitsijöitä, jotka olivat soluttautuneet rauhanomaisesti mieltään osoittaneiden joukkoon.

Mielenosoittajat vastustavat parlamentin ylähuoneen puhemiehen Abdelkader Bensalahin valintaa maan väliaikaiseksi presidentiksi. Bensalahin katsotaan kuuluvan väistyneen presidentin Abdelaziz Bouteflikan lähipiiriin. (Lähde: AFP)

Uhkaava tilanne Valkoisen talon edustalla - mies ilmeisesti sytytti takkinsa tuleen

Yhdysvalloissa salaisen palvelun agentit ryntäsivät turvaamaan Valkoista taloa sen jälkeen, kun he näkivät miehen ilmeisesti sytyttävän takkinsa tuleen taloa kiertävän aidan lähistöllä.

Välikohtaus sattui perjantaina. Agenttien kertoman mukaan sähköpyörätuolin tyyppisellä kulkuneuvolla liikkunut mies sytytti päällystakkinsa palamaan. He sammuttivat palon ja antoivat ensiapua. Salainen palvelu tviittasi, että mies ei näyttänyt saaneen vakavia vammoja.

Yksityiskohdat tapahtuneesta eivät ole vielä selvillä. Heti ei ollut täysin varmaa, mikä aiheutti palon.

Salaisen palvelun agentit vastaavat Yhdysvaltain presidentin turvallisuudesta. (Lähde: AFP)

New York Times uutisoi Suomen vaalien ilmastokeskustelusta

Yhdysvaltain suurimpiin sanomalehtiin kuuluva New York Times on tehnyt uutisen Suomen eduskuntavaaleista.

Perjantaina julkaistun jutun näkökulma on se, kuinka perussuomalaisten näkemykset ilmastoasioista ovat nousseet tärkeäksi tekijäksi puolueen kannatuksen nousussa.

New York Timesin analyysin mukaan Suomen vaalikeskusteluissa on ollut Euroopan muihin vaaleihin verrattuna poikkeuksellista se, kuinka ilmasto on noussut maahanmuuton sijaan näkyvimmäksi jakolinjaksi oikeistopopulistien ja muiden puolueiden välille.

Lehti näki tässä kaikuja Yhdysvaltojen tilanteesta, jossa republikaanit ovat kritisoineet rajusti demokraattien vasemman laidan vaatimuksia kovemmista ilmastotoimista.

Opioidien käyttö kolminkertaistui vanhain- ja palvelukodeissa Helsingissä

Opioidikipulääkkeiden käyttö on viime vuosina lähes kolminkertaistunut vanhain- ja palvelukodeissa Helsingissä. Sen sijaan psyykenlääkkeitä määrätään aiempaa vähemmän, mutta niiden käyttömääriä voi edelleen pitää korkeina.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa selvitettiin lääkkeiden käyttöä pitkäaikaishoidossa 14 vuoden ajan. Mukana oli tuhansia asukkaita. Tuloksista selviää myös, että asukkaiden toimintakyky on aiempaa heikompi. Lisäksi muistisairaudet ovat lisääntyneet ja edenneet aiempaa pidemmälle.

Naisleijonat tavoittelee unelmaansa Kanadan kustannuksella

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue kohtaa tänään MM-kotikisojen välieräottelussa Kanadan. Alkusarjassa Kanada kukisti Suomen 6–1.

Suomi ei ole koskaan pelannut MM- tai olympiakilpailujen loppuottelussa ja yrittää ottaa historiallisen voiton moninkertaisesta arvokisojen kultamitalistista. Ottelu Espoon areenassa alkaa kello 16. Toisessa välierässä kohtaavat Yhdysvallat ja Venäjä.

Columbus järkytti taas runkosarjan voittajan Tampa Bayn

Columbus Blue Jackets rakentaa jättiyllätystä jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä. Columbus haki jo toisen vierasvoiton runkosarjan suvereenista voittajasta Tampa Bay Lightningista ja johtaa ensimmäisen kierroksen pudotuspelisarjaa 2–0.

Columbus jyräsi voittoon selvin lukemin 5–1. Ensimmäisen ottelun se oli voittanut 4–3 oltuaan ensin kolmen maalin tappiolla.

Vierasjoukkueen tähdeksi nousi nyt Matt Duchene, joka kirjasi tehot 1+3.

Columbuksen suomalaispuolustaja Markus Nutivaara sai peliaikaa vajaat 23 minuuttia.

Marigold on MM-kisojen kultakamppailussa

Muodostelmaluistelun hallitseva maailmanmestarijoukkue Marigold IceUnity kamppailee tänään maailmanmestaruudesta Helsingin MM-kisojen vapaaohjelmassa.

Helsinkiläisjoukkue Marigold on eilisen lyhytohjelman jälkeen kilpailussa toisena. Venäjän Paradise-joukkue johtaa kilpailua pistein 87,12. Marigold on 85,90 pisteessä.

Kanadan Nexxice-joukkue on kilpailussa kolmantena ennen Venäjän kakkosjoukkuetta Tatarstania ja Helsinki Rockettesia.

Vapaaohjelma alkaa kello 13.45.

Viisi pelaajaa jakaa Mastersin kärkipaikan, Woods lyönnin päässä kärjestä

Viisi pelaajaa jakaa kärkipaikan golfin kauden ensimmäisen major-turnauksen Mastersin puolivälissä. Supertähti Tiger Woods on kahden kierroksen jälkeen vain lyönnin kärkeä perässä.

Kärkipaikan jakavat tuloksella seitsemän alle parin Italian Francesco Molinari, australialaiset Jason Day ja Adam Scott, Yhdysvaltain Brooks Koepka sekä Etelä-Afrikan Louis Oosthuizen.

Woods paranteli asemiaan perjantaina pelaamalla kierroksen neljä alle parin.

Jatkosta putosi kahden kierroksen jälkeen tukku nimekkäitä pelaajia, heidän joukossaan maailmanlistan ykkönen, Englannin Justin Rose.