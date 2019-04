Kolumni: Kenellä asiat on paremmin, kenellä on hauskempaa?

Nyt on vaikea uskoa todeksi sitä, miten valtava kehitysero Venäjän ja Suomen välillä oli rajan avauduttua noin 30 vuotta sitten.

Kun muistelee vaikkapa sitä, kuinka isäntäperhe joutui Sortavalassa kiertämään kaupasta toiseen saadakseen leipää tai kuinka parvekkeilla oli palkan vastikkeeksi saatuja jauhosäkkejä tai kuinka autoja piti vartioida, ettei niistä varasteta peilejä tai pyyhkijöitä, niin on kuin muistelisi fiktiivistä elokuvaa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Taisi olla vuosi 1989, kun pääsin Kesälahden Villalan koulun matkassa ystävyysvierailulle Haapalammen koululle. Tuolla vierailulla sain tutustua viehättävään nuoreen naiseen, Ninaan, joka odotti ensimmäistä lastaan.

Hän otti mukaansa neuvolakäynnille, josta sittemmin julkaistiin Karjalaisessa kuva. Valokuvassa lääkäri kuuntelee torvella Ninan kohdussa kehittyvän sikiön sydänääniä. Eikö tuollaisesta asiasta luulisi olevan sata vuotta!

Ajoittain on ollut musertavaa nähdä kurjia oloja. Sortavalalaisella torikauppiaalla oli kuitenkin surkuttelijoille oma viestinsä: ”Kyllä me tiedetään, että Suomessa on kaikki paljon paremmin, mutta meillä on paljon hauskempaa!”, kauppias totesi 1990-luvun alkuvuosina.

Jotkut ryhtyivät auttamaan itänaapuriamme erilaisissa hankkeissa, eikä pettymyksiltä vältytty, sillä apu ei aina mennyt sinne, minne piti. Vastavuoroisesti on luotu hienoja ystävyyssuhteita, sellaisia, joita ei millään rahalla saisi, kuten eräs ystäväni asiaa kuvasi.

Venäjän rajojen avautumisella on ollut maailmanlaajuista merkitystä – ja monet meistä ovat olleet etuoikeutettuja päästessään seuraamaan kehitystä.

Ystävyyssuhteiden kautta on voitu päästä myös sellaiselle henkilökohtaiselle tasolle, joka avartaa maailmankuvaa ja erilaisuuden ymmärtämistä ja hyväksymistä.

Kun äskettäin kokoonnuimme Sortavalaan viettämään nykyisin Petroskoissa asuvan ystävämme syntymäpäivää, sitä ymmärsi hämmästyä ajan kulusta ja kaiken historiallisuudesta.

Kun tutustuimme, olimme kolmekymppisiä, ja nyt olemme kuusikymppisiä. Tällä välillä on tapahtunut paljon sekä meille itselle että koko maailmalle.

Vaikka kieli ja kulttuuri on erilainen, silti elämän peruskysymyksissä olemme samanlaisia; suremme ja iloitsemme samanlaisia asioita.

Ystävättäreni kiersi jalkaisin katselemassa vanhaa kotikaupunkiaan ja hämmästelemässä, miten valtavasti Sortavala on parissakymmenessä vuodessa muuttunut.

Me, jotka olemme siellä näinä vuosina jatkuvasti käyneet, olemme tottuneet muutoksiin emmekä enää muista, minkälaista oli ennen.