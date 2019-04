Kolumni: Rakastan teitä kaikkia, hyvät eduskuntavaaliehdokkaat!

Tänään, jos meitä korkeammat voimat suovat, aurinko paistaa ja valaisee pienessä tuulenvireessä liehuvan siniristilippumme, joka on nostettu juhlavasti salkoon jos toiseenkin pitkin Suomen niemeä.

Onhan juhlapäivä äänestäjille – kuin pelipäivä ja illan MM-finaali Suomen naisleijonille.

Kun herään aikaisin aamulla ja laskeudun portaat yöpakkasen jäljiltä viileään tupaan, ilmassa on pientä väreilyä, niin myös miehen mielessä. Ei oikein malttaisi, mutta syön aamiaisen, juon kahvit, luen päivän lehdet pädiltäni ja tutkailen sosiaalista mediaa: mitä siellä vielä on vaaleista?

Aamupäivä kuluu pienen levottomuuden merkeissä. Kunnes kello lyö, ja pääsen suuntamaan kohti Liperin kirkonkylän kirjastoa, äänestämään.

Näen mielessäni, kuinka vanhana miehenä pistän vielä puvun päälle ja trilby-hatun päähän, kun sinne kävelen.

Eduskuntavaalit. Tänään. Juhlapäivä.

Rakastan teitä kaikkia, hyvät eduskuntavaaliehdokkaat, koska olette lähteneet ehdolle!

Moni on laittanut omat rahansa likoon kampanjaansa, käyttänyt illat ja viikonloput vaalikentillä, kohdannut siellä ehkä vihamielistä puhettakin, jatkanut silti ja jakanut flaijereita viimassa ja räntäsateessa – ehkä tietäen, että näissä vaaleissa ei tule valituksi: tämä on pohjatyötä seuraavaan koitokseen. Se on samalla työtä oman puolueen ehdokaslistan ja vaaliohjelman eteen.

Raaka laji, mutta te olette lähteneet kamppailuun pystypäin ja ylpeänä asiastanne. Te suomalaisen demokratian kulmakivet. Teitä me tarvitsemme vastakin.

Respect. Hattu päästä. Iso käsi teille.

En ole silti teidän kanssanne samaa mieltä kaikesta, enkä hyväksy kaikkia tekemiänne tekoja.

Minun ja kollegojeni tehtävänä on kertoa joskus ikävistäkin asioista. Tuoda vaikkapa esille vaaliasetelmia, jotka eivät aina miellytä.

Meidän roolimme on puhaltaa liekkiä poliittiseen keskusteluun, herätellä ehdokkaita, puolueitakin. Löytää ja havaita ilmiöitä, epäkohtia, palturipuheita. Haastaa.

Miksi? Siksi, että äänestäjällä on kaikki olennainen tieto teistä henkilöinä ja ajamistanne asioista äänestyslipuketta täyttäessään.

Suomalaisen demokratian kulmakivi: vapaa media.

Vaalipäivä on juhlapäivä myös toimituksessa. Aloitamme iltakuudelta perinteisesti vaalinakeilla kokoushuoneessa ja käymme samalla vielä läpi illan kulkua. Väreilyä on ilmassa täälläkin.

Olemme pistäneet tähän iltaan Karjalaisessa paukkuja. Reipas 20 hengen tiimi seuraa sunnuntai-illan vaalien tulosten laskentaa ja liikkuu ehdokkaita liki kentällä.

Voitot, tappiot, pettymykset, riemun kiljahdukset. Niitä on luvassa Karjalaisen verkossa, radiossa Iskelmä Rexin suorassa Vaalinakit-tulosillassa ja maanantaiaamun lehdessä.

Jännitetään siis, ihmiset, yhdessä sähköisesti tänään iltasella ja analysoidaan vielä aamullakin lehden äärellä.