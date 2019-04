Vaalivoittoon uskova Antti Rinne: Virkamiehet eivät pimitä tietoja ilman poliittista ohjausta

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen mukaan viime päivien uutiset mahdollisesta tietojen pimittämisestä eduskunnalta sote-uudistuksen valmistelun yhteydessä eivät tulleet oppositiopuolueille yllätyksenä.

Helsingin Sanomat kertoi perjantaina, että valtiovarainministeriön virkamiehet olisivat sote-uudistuksen loppumetreillä tietoisesti pimittäneet eduskunnalta tiedot 210 miljoonan euron epäselvyydestä maatalousyrittäjien lomituksen ja maahanmuuttajien kotouttamiskorvausten rahoituksessa. Ministeriö torjui tiedot.

– Meille ei ole ollut oppositiossa mitenkään epäselvää, että ulkopuoliset ovat vaikuttaneet valmisteluun ja että poliittinen ohjaus ollut todella kovaa. On ollut selvää, että tässä on ollut hyvin poikkeuksellinen tapa valmistella asioita, Rinne sanoi STT:lle Espoossa.

– Jos näin on tapahtunut, en usko, että se olisi tapahtunut ilman poliittista ohjausta. Meidän virkamiehemme eivät toimi itsenäisesti tällä tavalla, Rinne jatkoi.

Rinne ei osannut arvioida, vaikuttavatko uutiset mahdollisesta tietojen pimittämisestä enää vaalitulokseen.

– Ihmiset ovat niin kyllästyneitä tähän veivaamiseen.

"Nyt täytyy saada muutos aikaiseksi"

Rinne kampanjoi lauantaina kauppakeskus Sellossa Espoossa, missä demarijohtajan esiintyminen keräsi sankan kuulijajoukon. Eduskuntavaaliehdokkaat jakoivat ohikulkijoille punaisia ruusuja tangon soidessa taustalla.

Rinne kertoo tavanneensa kuuden viime viikon aikana noin parituhatta ihmistä kampanjamatkoillaan. Rinteen mukaan erityisesti vanhustenhoidon tila on puhuttanut suomalaisia vaalikentillä.

– Tästä on nyt keskusteltu julkisuudessa parin kuukauden ajan. Ihmisten mieliin on iskostunut, että siihen täytyy saada korjauksia. Olen saanut paljon kiitosta siitä, että SDP on ankkuroinut hallitukseen menon kiinni siihen, että hoitajamitoitus saadaan kuntoon, Rinne sanoi.

Rinne kertoo tavanneensa vaalikentillä runsain määrin ihmisiä, joiden mielestä "nyt täytyy saada muutos aikaiseksi". Hän uskoo, että SDP säilyttää loppuun asti ykköspaikkansa ja vieläpä mielipidekyselyjä suuremmalla marginaalilla.

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon torstaisen tviitin, siitä "eiköhän mennä tuon rinteen yli että heilahtaa" Rinne jättää omaan arvoonsa.

– En kommentoi muiden puolueiden menestystä, omaa vaan. Me tulemme olemaan ykkönen, Rinne sanoi.