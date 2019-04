Äiti ja lapsi joutuivat sairaalaan rivitalopalon seurauksena Hyvinkäällä

Hyvinkäällä äiti ja pieni lapsi on viety sairaalaan tarkistettavaksi rivitaloasunnossa syttyneen palon takia. Palo on saatu sammutettua, mutta asunto vaurioitui palossa pahasti ja on täydellisen remontin tarpeessa.

Palo syttyi kolmen huoneiston rivitalon päätyhuoneistossa Hämeenkadulla. Kun pelastuslaitos saapui paikalle, olohuoneessa paloi täysillä. Hälytyksen tehnyt nainen oli tullut lapsensa kanssa ulos, mutta asukkaat olivat hengittäneet sen verran savua, että heidät vietiin sairaalaan. Pelastuslaitos sai sammutettua palon ja estettyä sen leviämisen ullakolle ja naapuriasuntoihin. – Ikkunat olivat puhki kun mentiin kohteeseen, räystään kautta tuli oli menossa jo ullakolle. Saatiin se ihan viime tipassa kiinni, kertoi päivystävä palomestari Kari Virtanen. Asuinkelpoinen asunto ei vähään aikaan ole. – Asunto menee ihan täydelliseen remonttiin, niin isot ovat nokivahingot ja palovahingot. Palopaikalla on käynnissä jälkivartiointi. Palon syttymissyystä ei vielä ole tietoa. Hälytys palosta tehtiin ennen kahta.