Demarit kärjessä kello 20 – osa ennakkoäänistä edelleen laskematta

SDP on saanut isoimman osuuden kello kahdeksaan mennessä lasketuista ennakkoäänistä. Kello kahdeksan laskentatilanteessa puolueella oli 18,9 prosenttia äänistä. Oikeusrekisterikeskuksen puoli kahdeksan jälkeen antaman arvion mukaan satojatuhansia ennakkoääniä on edelleen laskematta.

Kokoomuksen osuus tähän mennessä lasketuista ennakkoäänistä on 17,2 prosenttia, keskustan 15,4 ja perussuomalaisten 15,1 prosenttia.

Puolueiden osuudet äänistä elävät vielä laskennan edetessä. Vaalihuoneistot menivät kiinni tänään kello 20.

Ennakkoäänet tuomassa SDP:lle vaalivoittoa Kaakkois-Suomessa

Tähän mennessä lasketut ennakkoäänet ovat tuomassa SDP:lle vaalivoittoa Kaakkois-Suomen vaalipiirissä. Ennakkoäänten perusteella SDP olisi nousemassa keskustan ohi vaalipiirin suurimmaksi puolueeksi.

Kaakkois-Suomen toiseksi suurimman puolueen tittelissä ovat ennakkoäänten perusteella kiinni tasaisesti keskusta ja kokoomus. Perussuomalaiset on tässä vaiheessa neljäntenä.

Vihreät nousi Helsingissä kokoomuksen ohi

Vihreät on ennakkoäänten perusteella noussut kokoomusta suuremmaksi Helsingissä. Vihreät oli saamassa seitsemän paikkaa, kaksi nykyistä enemmän. Kokoomus oli säilyttämässä kuusi paikkaansa.

Vasemmistoliitto oli saamassa kolme paikkaa, yhden aiempaa enemmän. SDP oli saamassa kolme paikkaa ja menettämässä yhden. Perussuomalaisille oli luvassa kaksi paikkaa, menettäen yhden.

Keskusta ei ollut ennakkoäänten perusteella saamassa edustajaa pääkaupungissa.

Kokoomus johdossa Uudenmaan vaalipiirissä

Kokoomus on ensimmäisten tulosten perusteella johdossa Suomen suurimmassa vaalipiirissä Uudellamaalla. Kokoomus on saanut 21,4 prosenttia tähän mennessä lasketuista äänistä. Toiseksi eniten ääniä on sosiaalidemokraateilla (19,1 prosenttia) ja kolmanneksi eniten perussuomalaisilla (13,7 prosenttia).

Äänistä on tässä vaiheessa laskettu Uudellamaalla 18,8 prosenttia. Vaalipiiristä valitaan 36 kansanedustajaa.

Vaasassa keskusta johtaa, mutta menettämässä yhden paikan

Vaasan vaalipiirissä keskusta johtaa ääntenlaskentaa, mutta on tuloksellaan menettämässä yhden paikan ja saamassa neljä. SDP on lisäämässä edustajiensa lukumäärää yhdellä paikalla kolmeen.

RKP ja perussuomalaiset ovat niin ikään säilyttämässä kolme edustajaansa Vaasan vaalipiirissä. Myös kristillisdemokraatit on säilyttämässä yhden paikkansa.

Vaasan vaalipiiristä valitaan yhteensä 16 kansanedustajaa.