Tutkija: Vielä ei voi julistaa ketään voittajaksi

Tutkija ei vielä julistaisi SDP:tä eduskuntavaalien ykköseksi, vaikka gallupien kärkipaikoilla ollut puolue komeileekin iltakahdeksaan mennessä laskettujen ennakkoäänten ykkösenä.

Kun äänistä oli laskettu 35,5 prosenttia, SDP oli kärjessä 18,9 prosentin osuudella ja kokoomus kakkosena 17,2 prosentilla. Keskustan kannatus oli 15,4 prosenttia.

Erikoistutkija Jenni Karimäki Eduskuntatutkimuksen keskuksesta arvioi, että SDP:n ja kokoomuksen kesken näyttää muodostuvan aika tiukka kilpailu. SDP on ollut aiemmin puolue, joka on tullut alaspäin vaalipäivän äänissä ja kokoomus on puolestaan vankistanut asemiaan ääntenlaskun edetessä. Myös keskusta on tyypillisesti menettänyt asemiaan lopullisia tuloksia kohti mentäessä.

Perussuomalaisten asema on hankalammin arvioitavissa aiempien vaalien perusteella. Puolue voi joko nousta tai pysyä suurin piirtein samassa tilanteessa.