Eduskunnasta pudonnut Kari Kulmala aikoo palata poliisiksi - "Maanantaiaamuna ilmoittaudun poliisilaitoksella"

Rääkkyläläinen kansanedustaja Kari Kulmala (sin.) on pettynyt vaalitulokseen ja myös saamaansa henkilökohtaiseen äänimääräänsä. Kulmalan kansanedustajuus jäi yhteen kauteen.

- Olisin toivonut, että työmiestä olisi kiitetty, ja sen olisi pitänyt näkyä saamissani äänissä. Nähtävästi Keski-Karjala ei tarvinnut omaa kansanedustajaa.

Kulmalan mielestä vaalitulos oli muutenkin Suomen kannalta kamala.

- Vihreät, demarit ja vasemmisto odotetusti kasvattivat kannatustaan. Tulos näkyy valitettavasti Suomen taloudessa seuraavan neljän vuoden ajan. Suomi on äänestänyt, eikä tuloksesta voi valittaa. Kansa on äänensä antanut, ja saa sitä, mitä tilasi, Kulmala toteaa.

Kari Kulmala harmittelee myös sitä, että Pohjois-Karjalan maakunnan maaseutu jäi ilman kansanedustajaa.

- Todellakin Pielisen-Karjalassa ja Keski-Karjalassa ei omia edustajia ole. Valitut kansanedustajat ovat Joensuusta, jollei Hannu Hoskosta ja Hanna Huttusta mielletä jollakin tapaa maaseudulla asuviksi.

Kari Kulmalan mukaan eduskuntatyö on ollut mielenkiintoista, jota olisi voinut tehdä pidempäänkin kuin neljä vuotta.

- Todella hyvä työpaikka ja niin paljon monenlaista tehtävää. Itse toimin muun muassa kolmessa valiokunnassa, kolmessa valtuuskunnassa ja kolmessa jaostossa. Siis aivan uskomaton määrä töitä, tein enemmän kuin kahden kansanedustajan työt.

- Sain olla mukana myös monissa mielenkiintoisissa kansainvälisissä tehtävissä. Valitettavasti nyt äänestäjilleni tärkeät asiat jäivät kesken tai jopa kokonaan tekemättä, Kulmala jatkaa.

Rääkkyläläinen on jo ehtinyt tehdä uusia suunnitelmia eduskunnasta putoamisensa vuoksi. Kulmala aikoo palata entiseen työhönsä, josta hän oli virkavapaalla.

- Maanantaiaamuna eli huomenna kello yhdeksän aion ilmoittautua poliisilaitoksella. En aio jäädä sopeutumisrahalle, enkä tarvitsekaan sitä. Monta etsintäkuulutettua on etsittävänä ja neljän vuoden sakotkin minulla on kirjoittamatta. Minut on koulutettu poliisiksi. Aion aloittaa mahdollisimman pikaisesti vanhassa tehtävässäni, ylikonstaapeli toteaa.

Vaikka vaalitulos kismittääkin Kulmalaa, ei hän aio suinkaan jättää politiikkaa. Hän toimii kotikuntansa Rääkkylän kunnanvaltuuston puheenjohtajana ja Savo-Karjalan Sinisten piirin puheenjohtajana.

- Politiikan tekeminen ei siis lopu tähän, Kulmala mainitsee.