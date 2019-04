Ärhäkkä neuvottelija vaihtoi työmarkkinapöydät politiikkaan – Antti Rinne sanoo olevansa poliitikoksi avoin ihminen

Älykäs ja ratkaisuhakuinen, tunteellinen ja huolehtiva, kärsimätön ja lyhytjänteinen. Tällaisia luonnehdintoja Ammattiliitto Pron puheenjohtajasta Antti Rinteestä esitettiin eri leireistä vuonna 2014, kun hän päätti haastaa Jutta Urpilaisen SDP:n puheenjohtajavaalissa.

Rinne profiloitui ay-liikkeen ehdokkaana, ja hänen mahdollisuuksiinsa uskovat olivat harvassa, mutta hän peittosi Urpilaisen niukasti äänin 257–243. Rinne siirtyi Urpilaisen tilalle loppukauden valtiovarainministeriksi ensin Jyrki Kataisen (kok.), sitten Alexander Stubbin (kok.) hallitukseen.

Seuraavana vuonna hänet valittiin eduskuntaan SDP:n ehdokkaista suurimmalla äänimäärällä, mutta puolue putosi oppositioon.

56-vuotias Rinne on juristi, kuten hänen molemmat vanhempansakin. Hän valmistui vuonna 1987 Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä vain 1,5 vuodessa. Sitä ennen hän työskenteli muun muassa sahatyömiehenä ja kiersi Suomea näyttelijälegenda Veikko Sinisalon autonkuljettajana.

Rinne on syntyisin idyllisestä Loviisasta, mutta myöhemmin perhe muutti Hyvinkäälle isän työn perässä. Rinne on kertonut muuton olleen nuorelle pojalle vaikea paikka.

Veneilevä klarinetisti

Ay-johtajana Rinne sai mainetta ärhäkkänä koviksena, joka ei epäröinyt kalistella lakkoasettakaan. Toisaalta myös työantajaleirissä hänen neuvottelutaitojaan ja sopimiskykyään kiiteltiin.

Poliitikkona hänen puhetapaansa on moitittu epäselväksi, Rinne joutuu usein selittelemään sanojaan.

– Olen tähän tehtävään aika avoin ihminen ja puhun usein hyvin avoimesti miettimättä sitä, saako puheestani väärän käsityksen. Sellaisia yksittäisiä lipsahduksia on tullut tässä matkan varrella, Rinne sanoi STT:n puheenjohtajahaastattelussa maaliskuussa.

Mutkattoman ihmisen maineessa olevan Rinteen harrastuksiin kuuluvat muun muassa kirjallisuus ja pianon ja klarinetin soitto. Hänellä on myös DDR:ssä valmistettu vene.

Rinne on naimisissa kolmatta kertaa. Nykyinen puoliso on insinööri Heta Ravolainen-Rinne. Rinteellä on aiemmasta avioliitosta kaksi tytärtä, ja hän on kertonut pitävänsä myös ex-vaimonsa tyttäriä kuin omina lapsinaan. Hänellä on lastenlapsia.

Vakava sairastuminen joulun tienoilla on herättänyt huolta Rinteen jaksamisesta, mutta hän on vakuuttanut olevansa terve mies.