Yön uutiskooste: SDP nousi täpärästi suurimmaksi puolueeksi, äänestysprosentti nousi

SDP nousi täpärästi suurimmaksi puolueeksi, perussuomalaiset ja kokoomus niskassa

SDP on voittanut täpärästi eduskuntavaalit. SDP saa 17,7 prosentin kannatuksella eduskuntaan 40 paikkaa.

Perussuomalaiset rynnisti vaalipäivän äänien turvin aivan SDP:n kintereille. Perussuomalaiset ylsi 17,5 prosentin kannatukseen ja saa 39 paikkaa.

Kokoomus ylsi kolmanneksi 17,0 prosentin kannatuksella ja 38 kansanedustajapaikalla.

Rökäletappion kärsineen keskustan kannatus jäi 13,8 prosenttiin. Puolue saa Arkadianmäelle 31 paikkaa.

Halla-aho vaalien kovin ääniharava, Li Andersson kakkosena

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho oli näiden eduskuntavaalien äänikuningas. Halla-aho keräsi Helsingin vaalipiirissä 30 527 ääntä. Hän ohitti täpärästi Sauli Niinistön ennätyksen vuodelta 1999. Niinistö keräsi tuolloin Helsingin vaalipiirissä 30 450 ääntä.

Toiseksi eniten ääniä koko maassa sai vasemmistoliiton Li Andersson, jota äänesti Varsinais-Suomen vaalipiirissä 24 404 äänioikeutettua.

Kokoomuksen Antti Häkkänen keräsi Kaakkois-Suomen vaalipiirissä 20 231 ääntä, ja vihreiden Pekka Haavisto Helsingin vaalipiirissä 20 159 ääntä.

Kokoomuksen Elina Lepomäen äänisaalis oli Uudenmaan vaalipiirissä 19 273. SDP:n Sanna Marin sai Pirkanmaan vaalipiirissä 19 087 ääntä.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne: Tulos oli pettymys

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinne myöntää, että vaalitulos oli pettymys. Rinne kertoi heti vaali-iltana, että odotti kannatusluvun olleen 20 prosenttia tai vähän yli. Kannatus jäi 17,7 prosenttiin. Mielipidemittauksissa puolueen kannatus on ollut parempi.

Rinteen mukaan aivan demareiden kannoille kirineen perussuomalaisten vaalitulos on hyvä.

Perussuomalaisten Jussi Halla-aho: Tulos oli parempi kuin kukaan olisi osannut odottaa

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan puolueen eduskuntavaalitulos oli paljon parempi kuin kukaan olisi osannut odottaa. Perussuomalaiset jäi lopulta vain yhden paikan päähän suurimmasta puolueesta sosiaalidemokraateista. Halla-ahon mukaan vaalitulos oli uskomaton palkinto perussuomalaisille, kun miettii puolentoista vuoden takaista tilannetta. Tuolloin perussuomalaiset jakaantui kahtia ja menetti ministeripaikkansa sinisille.

Orpo: Kokoomus lähtee vain sellaiseen hallitukseen, jossa tehdään sen arvojen mukaista politiikkaa

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että kolmanneksi jäänyt kokoomus lähtee vain sellaiseen hallitukseen, jossa tehdään sen arvojen mukaista politiikkaa.

Orpon mukaan puolue haluaa pitää kiinni vastuullisesta taloudenhoidosta ja arvoistaan.

Orpon mukaan hallitusneuvotteluista tulee hankalat. Hänen mukaansa vaalitulos on niin tasainen, että hallituksen muodostaminen ei tule olemaan helppoa.

Äänestysprosentti nousi

Vuoden 2019 eduskuntavaalien äänestysprosentti nousi 72:een. Äänestysprosentti nousi viime eduskuntavaaleihin verrattuna. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa äänestysprosentti oli 70,1.

Ennakkoääniä annettiin tänä vuonna ennätyksellisen paljon. Jopa 36,6 prosenttia antoi äänensä ennakkoon.

Naisten määrä eduskunnassa kasvaa 46 prosenttiin

Tulevassa eduskunnassa 46 prosenttia kansanedustajista on naisia. Alustavan vaalituloksen mukaan naisten määrä valituista kasvaa 92:een. Viime vaaleissa eduskuntaan valittiin 83 naista, ja vuoden 2011 vaaleissa naisia valittiin 85.

Vihreiden kansanedustajista peräti 85 prosenttia on naisia.

Ylen tulospalvelun mukaan uusia kansanedustajia on 83 eli reilut 40 prosenttia. Viime vaaleissa eduskuntaan valittiin 73 uutta edustajaa. Kokeneita luopuvia edustajia oli tällä kertaa useita, joten uusille tulokkaille oli enemmän tilaa.

Uusi eduskunta myös nuorentuu hieman aiemmasta. Valittujen keski-ikä on 46 vuotta, kun neljä vuotta sitten se oli 47,3 vuotta.

Ainakin 30 viime eduskunnan kansanedustajaa putoaa - joukossa useita ministereitä

Ainakin 30 viime eduskunnan kansanedustajaa menettää paikkansa. Putoajien joukossa on monia viime hallituksen ministereitä. Muun muassa maatalous- ja ympäristöministerinä toiminut keskustan Kimmo Tiilikainen menettää paikkansa.

Myös kaikki sinisten entiset ministerit putoavat eduskunnasta, kuten eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministerinä toiminut Sampo Terho ja puolustusministerinä toiminut Jussi Niinistö.

Niin ikään Arkadianmäen joutuu jättämään konkaripoliitikko Paavo Väyrynen.

Lisäksi varalle jäi useita tunnettuja poliitikkoja, kuten vihreiden Touko Aalto ja kokoomuksen Susanna Koski.

Pirkka-Pekka Petelius ja "Brother Christmas" Ari Koponen pääsivät eduskuntaan

Eduskuntavaaleissa Arkadianmäelle kurotti useampi julkisuudesta tuttu ehdokas. Uudeltamaalta läpi menivät muun muassa näyttelijä Pirkka-Pekka Petelius (vihr.) ja Brother Christmas -hyväntekeväisyyshahmona tunnettu Ari Koponen (ps.).

Kirjailija-poliisi Marko Kilpi (kok.) meni läpi Savo-Karjalasta ja painin olympiamitalisti Marko Asell Pirkanmaalta.

Sen sijaan ilman paikkaa jäivät muun muassa malli Janina Fry (r.), kirjailija Katariina Souri (vihr.) ja television kiinteistökuningattarena tunnettu Kaisa Liski (kesk.)

Kokoomus nappasi Uudenmaan vaa'ankielipaikan perussuomalaisten nenän edestä Suomen suurimmassa vaalipiirissä

Uudenmaan vaalipiirissä käytiin kutkuttava kisa, jossa ääntenlaskennan viime metreillä ratkottiin koko maan suurimman eduskuntaryhmän titteliä.

Koko vaalipiirin voiton sijaan huomion keskipisteeksi nousi kisa viimeisestä edustajanpaikasta. Siitä taistelivat rinta rinnan perussuomalaiset, kokoomus ja RKP. Kisaa käytiin välillä vain muutaman kymmenen äänen vertailulukemista, ja illan mittaan asetelmat muuttuivat moneen kertaan.

Uudenmaan vaalipiirin viimeisen paikan nappaaminen olisi nostanut perussuomalaiset SDP:n rinnalle 40 edustajaan.

Lopulta viimeisen edustajapaikan nappasi kokoomuksen Pihla Keto-Huovinen.

Lapissa oma jännitysnäytelmä: Vihreiden ehdokas jäi rannalle vain seitsemän äänen erolla

Lapin vaalipiirissä nähtiin vaali-iltana oma jännitysnäytelmä, sillä vihreiden Riikka Karppinen jäi alustavan vaalituloksen mukaan rannalle vain seitsemän äänen erolla keskustan Markus Loheen. Lapissa odotetaankin tarkastuslaskennan tulosta erityisellä mielenkiinnolla.

Vihreiden kärkiehdokkaana ollut Karppinen, 24, sai toiseksi suurimman henkilökohtaisen äänisaaliin koko Lapissa. Karppinen keräsi reilut 7 800 ääntä.

Vihreillä ei ole koskaan ollut kansanedustajaa Lapissa. Nyt puolue sai Lapissa 9,7 prosentin kannatuksen, missä on yli seitsemän prosenttiyksikön nousu viime vaaleista.

Vaikka keskusta koki Lapissa murskatappion ja menetti lähes 14 prosenttiyksikköä kannatuksestaan, puolue pysyi selvästi Lapin suurimpana puolueena.

Keskusta kärsi rökäletappion sydänmaillaan Oulussa - Sipilän äänipotti lähes puolittui

Keskusta sai tämän vuoden eduskuntavaaleissa yli 200 000 ääntä vähemmän kuin viime vaaleissa. Puolueen puheenjohtajan Juha Sipilän henkilökohtainen äänimäärä lähes puolittui.

Sipilän mukaan on selvää, että vaaleissa tuli nyt iso tappio. Hänen mukaansa tappion kärsiminen on vastuunkantajan rooli.

Keskustan sydänmailla, Oulun vaalipiirissä keskustan tappio oli kova, kun taas perussuomalaiset ja vasemmisto saivat vaalivoiton.

Kansainväliset reaktiot Suomen vaalitulokseen ovat maltillisia, media-arvioiden mukaan tulos heijastelee sirpaloitumista

Suomen eduskuntavaalien tulokseen on reagoitu ulkomailla maltillisesti. Lähinaapureiden johtajat eivät ainakaan Twitterissä ole sanoneet Suomen vaaleista sanaakaan. Myös mediareaktiot ovat olleen pääosin toteavia.

Muun muassa BBC, Washington Post ja uutistoimisto AFP kertovat, kuinka Suomessa vaalien teemoiksi nousivat maahanmuutto, ilmasto ja kaatunut sote-uudistus.

Washington Postin mukaan Suomen vaalitulos heijastelee kasvavaa sirpaloitumista äänestäjien keskuudessa. Samaan aikaan kun kunnianhimoisia ilmastotavoitteita vastustava perussuomalaiset oli toiseksi suosituin puolue, kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa havittelevat vihreät ja vasemmistoliitto saivat lisäpaikkoja, lehti kirjoittaa.

American Airlines jatkaa Boeing 737 Max -koneiden lentokieltoa elokuulle

Lentoyhtiö American Airlines peruu tulevilta kuukausilta 115 päivittäistä lentoa Boeingin 737 Max -tyypin lentokoneilla. Yhtiö on jatkanut koneiden lentokieltoa 19. elokuuta saakka. Aiemmin yhtiön suunnitelma oli pitää koneet maassa 5. kesäkuuta asti.

Konetyyppi on lentokiellossa ympäri maailman. Sen turvajärjestelmissä on epäilty olevan vikaa, sillä saman mallin kone on pudonnut lyhyen ajan sisällä sekä Indonesiassa että Etiopiassa.

Boeingin johtaja kertoi viime viikolla, että konemalliin tehdyt tietokoneohjelmapäivitykset toimivat kuten pitääkin, ja koneilla on tehty jo liki sata testilentoa. (Lähde: AFP)

Yhdysvaltojen MM-kullan takana skandaali? - Naisleijonat ehti jo juhlia voittoa

Suomen naisten jääkiekkomaajoukkue hävisi MM-loppuottelun Yhdysvalloille maalein 1–2. Myöhään sunnuntaina pelatussa ottelussa nähtiin draamaa, kun Suomen jatkoajalla tekemä maali hylättiin. Suomalaispelaaja Petra Nieminen laukoi kiekon maaliin jatkoalalla. Jäällä ollut tuomaristo hyväksyi maalin, mutta videotuomaristo hylkäsi sen.

Yhdysvallat voitti Suomen lopulta voittolaukauskisassa.

MM-hopea on Suomen naisten jääkiekkomaajoukkueen paras tähänastinen saavutus.

Tampa Bayn ahdinko syvenee - hävisi kolmannen kerran peräkkäin Columbukselle

Jääkiekkoliiga NHL:n pudotuspeleissä runkosarjan voittajan Tampa Bayn asema käy yhä tukalammaksi. Tampa hävisi jo kolmannen kerran peräkkäin Columbus Blue Jacketsille, tällä kertaa vieraissa maalein 1–3. Jatkoon pääsee neljällä voitolla.

Tampa Bay oli runkosarjassa poikkeuksellisen ylivoimainen. Se sivusi 62 voitollaan NHL:n ennätystä ja keräsi 21 pistettä enemmän kuin mikään muu joukkue.

Patrik Laine teki maalin ja ansaitsi syöttöpisteen, kun Winnipeg Jets voitti St. Louis Bluesin vieraissa maalein 6–3. Winnipegillä on ottelusarjassa nyt yksi voitto ja St. Louisilla kaksi.