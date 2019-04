SDP:n Rinne toivoo hallituksen olevan koossa toukokuun loppuun mennessä

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen tavoitteena on, että uusi hallitus saataisiin valmiiksi toukokuun loppuun mennessä, jos puolueella on edellytyksiä sitä muodostaa. SDP:n puoluehallitus on koolla torstaina ja nimittää silloin puolueen hallitusneuvottelijat, Rinne kertoi STT:lle aamulla.

Rinne sanoo lähtevänsä mielenkiinnolla hallitustunnustelijaksi ja laatimaan kysymyksiä muille puolueille. Hän ei halunnut vielä tarkemmin kertoa, millaisia kysymyksiä hän aikoo esittää, mutta kaikki puolueet saavat joka tapauksessa samat kysymykset. – Arvioimme vastauksia ja niiden pohjalta mietitään, onko edellytyksiä lähteä rakentamaan hallitusta, Rinne sanoi. Mainos alkaa Mainos päättyy Rinteen mukaan kysymykset liittyvät siihen, miten yhteiskunnassa toimitaan ja miten ihmisiin suhtaudutaan. – Sosiaalidemokraateille on tärkeää oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ihmisten kunnioittaminen ja jakamaton ihmisarvo. Näiden pohjalta varmaan lähtevät muodostumaan ne arviot, joita kysytäänkin. Rinne ei vielä lähtenyt arvioimaan, kuinka kiperät hallitustunnustelut ovat tulossa. Hän myönsi toivoneensa, että SDP olisi saanut korkeamman äänisaaliin ja enemmän kansanedustajanpaikkoja, vaikka iloitsikin puolueen noususta kärkipaikalle ensimmäistä kertaa 20 vuoteen. Mahdollisia mielekkäitä hallituskumppaneita Rinne ei lähtenyt listaamaan, vaan korosti, että puolueiden vastaukset arvioidaan samoilla perusteilla. Ennen vaaleja Rinne on kuitenkin suhtautunut epäilevästi yhteistyöhön toiseksi suurimmaksi puolueeksi nousseen perussuomalaisten kanssa. – Tämä arvokysymys on meille tosi tärkeä asia. Meillä on ollut (perussuomalaisten puheenjohtajan) Jussi Halla-ahon kanssa aika erilaiset arvot suhteessa ihmisyyteen. Slunga-Poutsalo: Hallitustunnustelija ei saa lähteä liikkeelle henkilökohtaisen mielipiteen pohjalta Perussuomalaisten puoluesihteerin Riikka Slunga-Poutsalon mukaan yksikään puolue ei ollut eduskuntavaaleissa niin selkeä ykkönen, että se voisi ryhtyä sanelemaan hallituskumppaneitaan. – Jos halutaan pitää kansalaisten into ja äänestysaktiivisuus yllä, kyllä nyt hallitustunnustelijan pitää huomioida äänestystulos eikä lähteä liikkeelle oman henkilökohtaisen mielipiteen pohjalta, Slunga-Poutsalo sanoi STT:lle. Puoluesihteeri kuvaili perussuomalaisten vaalitulosta "ihan käsittämättömäksi". – En olisi uskonut ihan näin hurjaa paikkamäärää, kun ajattelee lähtökohtia kesällä 2017. Vähän pöllähtänyt olo vieläkin, käheää ääntään pahoitellut Slunga-Poutsalo kertoi. Kesäkuussa 2017 perussuomalaiset äänestivät puheenjohtajakseen Jussi Halla-ahon, minkä jälkeen puolue hajosi kahtia. Syrjäytetty puheenjohtaja Timo Soini ja 19 muuta kansanedustajaa, perussuomalaisten silloiset ministerit mukaan lukien, perustivat uuden ryhmän, josta syntyi sittemmin Sininen tulevaisuus -puolue. Slunga-Poutsalon mukaan perussuomalaisten puoluejohto kokoontuu ensimmäisen kerran jo muutaman tunnin kuluessa pohtimaan omaa asemaansa hallitusneuvotteluissa. – Kyllä me kovin tosissamme ollaan, Slunga-Poutsalo kuvaili puolueen lähtöasetelmia. Mahdollisina kynnyskysymyksinä puoluesihteeri mainitsi maahanmuuttoon ja ympäristöpolitiikkaan liittyvät asiat, jotka puheenjohtaja Halla-aho nosti esiin jo vaali-iltana. Molemmissa on Slunga-Poutsalon mukaan kohtia, jotka varmasti tuottavat keskustelua. Uusi eduskunta kokoontuu pääsiäisen jälkeen Eduskuntavaalien tulos saa sinettinsä keskiviikkona, kun vaalipiirilautakunnat vahvistavat tuloksen viimeistään kello 18 alkavissa kokouksissa. Vaaleissa valittujen kansanedustajien työ alkaa pääsiäisen jälkeen. Tiistaina 23. huhtikuuta uudet kansanedustajat luovuttavat valtakirjansa ja eduskuntaryhmät järjestäytyvät. Seuraavana päivänä eduskunta kokoontuu ensimmäiseen täysistuntoon ja valitsee puhemiehen ja varapuhemiehet. Valtiopäivien avajaiset ovat vuorossa torstaina 25. huhtikuuta.