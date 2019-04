SDP:n paikka kansanedustajamäärältään suurimpana puolueena irtosi harvinaisen täpärästi. Satakunnan vaalipiirissä läpi menneen Heidi Viljasen (sd.) kannoilla tullut Mikko Uusitalo (kesk.) jäi vain 51 vertailulukuäänen päähän. Viljanen sai 2167 henkilökohtaista ääntä ja Uusitalo 3447.

– Tarkistuslaskennan aikana ei huomattu mitään sen tilanteen kannalta merkittäviä eroja, kertoo vaalilautakunnan sihteeri Anne Raitoharju.

Raitoharjun mukaan näin tiukka ero on hyvin harvinainen.

– Täällä on jäsen, joka on istunut varmaan kaksikymmentä vuotta täällä vaalilautakunnassa, eikä hän muista, että koskaan olisi näin tiukille mennyt, Raitoharju kertoo.

Jos kamppailu Satakunnassa olisi ratkennut toisin, SDP:n paikkamäärä eduskunnassa olisi pudonnut 39:ään eli samoihin lukemiin perussuomalaisten kanssa. Valtio-opin professori Tapio Raunio Tampereen yliopistosta toteaa, ettei sama paikkaluku olisi vaikuttanut Antti Rinteen asemaan hallitustunnusteluiden aloittajana, sillä SDP sai kuitenkin enemmän ääniä.

Kolmen suurimman puolueen tasainen paikkajako tekee Raunion mukaan tilanteen kuitenkin herkäksi, ja puolueiden voimasuhteet voivat vielä muuttua loikkausten kautta.

– Jatkoa ajatellen tilanne on hyvin herkkä kolmen suurimman kesken, koska kaikilla on 38–40 edustajaa. Voihan olla, että loikkauksia tullaan näkemään, kun uusia edustajiakin on tullut. Viime kaudella jo nähtiin paljon näitä.

Tiukka kisa myös Lapissa

Vaalipiirin viimeisistä paikoista käytiin tiukkaa kisaa myös Lapissa, jossa Markus Lohi (kesk.) voitti Riikka Karppisen (vihr.) yhdeksällä vertailulukuäänellä. Lohen vertailuluku oli 9 715 ja Karppisen 9 706. Karppinen sai selvästi enemmän henkilökohtaisia ääniä, 7818 ääntä, kun Lohi sai ääniä 4969. Lapin vaalipiiri tiedotti tarkistuslaskennan tuloksista maanantaina.

Uudellamaalla tiukka kisa viimeisestä paikasta käytiin SDP:n sisällä. Ennen tarkistuslaskennan valmistumista Joona Räsänen oli vain parinkymmenen äänen päässä viimeisenä eduskuntaan pääsemässä olevasta Hussein al-Taeesta. Johan Kvarnströmillä puolestaan oli vain viisi ääntä enemmän kuin al-Taeella.

Tulokset vahvistetaan virallisesti keskiviikkona.