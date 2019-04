Useita kansanedustajia on ehdolla EU-vaaleissa – moni heistä ei tiedä, lähtisikö Brysseliin oikeasti

Eurovaaleissa on tarjolla useita ehdokkaita, jotka juuri äskettäin valittiin eduskuntaan. Esimerkiksi perussuomalaisilla ja vihreillä on monia kansanedustajia, jotka tavoittelevat nyt ääniä eurovaaleissa. Kaikki eivät kuitenkaan kerro, olisivatko todella valmiita lähtemään Brysseliin, jos kansa niin tahtoisi.

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Laura Huhtasaari sanoo, että jos hänet valitaan europarlamenttiin, hän aikoo ottaa paikan vastaan.

– Jos tulen valituksi, niin minä menen europarlamenttiin, Huhtasaari sanoo STT:lle.

Hän kertoo, että oli jo aiemmin ilmoittanut olevansa avoin asialle.

– Sanoin aina kysyttäessä, että se on mahdollista, ja myös lehdistölle sanoin näin, Huhtasaari sanoo.

Myös eduskuntaan noussut Sebastian Tynkkynen (ps.) kertoo verkkosivuillaan, että ottaisi vastaan paikan europarlamentissa.

Toinen uusi perussuomalaisten kansanedustaja Veikko Vallin puolestaan sanoo, ettei ole lähdössä Brysseliin vaan aikoo jatkaa kansanedustajana.

Vallin kertoo puolueen pyytäneen häntä ehdolle myös eurovaaleissa, ja hän sanoo luottavansa puoluejohdon arvioon.

– Uskon siihen, että kun on tunnettuja ehdokkaita, niin ääniä tulee enemmän. Jos laittaisimme tuntemattomia ehdokkaita listan täyteen, niin todennäköisesti meidän kannattajat eivät lähtisi äänestämään, Vallin sanoo STT:lle.

Perussuomalaisten Minna Reijonen pitää kansanedustajan paikkaa ensisijaisena tehtävänään, mutta lähtee kuitenkin ehdolle vielä eurovaaleihin, koska puolue on niin toivonut.

– Eduskunta on ensisijainen, mutta jos valtava äänivyöry tulee, niin pitää harkita uudelleen.

Uusi kansanedustaja Mauri Peltokangas (ps.) ei ota kantaa siihen, ottaisiko vastaan paikan europarlamentissa vai ei.

– Turha lähteä spekuloimaan eurovaalien tulosta. Vaalien jälkeen katsotaan tulos ja se, kuka lähtee ja kuka ei.

Peltokangas ei vastaa kysymykseen, onko äänestäjien huijaamista lähteä vaaleihin ehdolle kertomatta, tavoitteleeko paikkaa tosissaan.

– Tuo, että toimittaja lähtee tätä kautta sitä vetämään, niin tehän itse asiassa luotte sellaisen ilmapiirin.

Peltokangas sanoo olevansa ehdolla nimenomaan kerätäkseen puolueelle ääniä.

– Jokaisiin vaaleihin lähdetään joukkueena hakemaan puolueelle ääniä, se on ilman muuta selvä asia.

STT ei ole tavoittanut perussuomalaisten eurovaaliehdokasta Teuvo Hakkaraista kommentoimaan suunnitelmiaan.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kertoo STT:lle, että jos hän tulee valituksi europarlamenttiin eikä kristilliset ole mukana seuraavassa hallituksessa, hän on valmis ottamaan euroedustajan paikan vastaan Suomen EU-puheenjohtajuuskauden ajaksi.

Heinäkuun alusta vuoden loppuun kestävän europarlamenttipestin jälkeen Essayah palaisi takaisin eduskuntaan.

Kristillisdemokraatit asettivat tänään eurovaaliehdokkaaksi myös kansanedustaja Peter Östmanin. Hän kertoo, että jos kristilliset saa paikan europarlamenttiin ja hän saa puolueestaan eniten ääniä, hänen velvollisuutensa on ottaa paikka vastaan.

Vihreiden neljä uutta kansanedustajaa on myös eurovaaliehdokkaana. Mirka Soinikoski myöntää suoraan, ettei aio ottaa vastaan paikkaa europarlamentissa, vaikka hänet sinne äänestettäisiin.

– En aio. Tavoitteena meillä on tietenkin kaksi vihreää meppiä, Heidi Hautala ja Ville Niinistö, Soinikoski sanoo.

Vihreiden Bella Forsgren ja Saara Hyrkkö sanovat, että ovat olleet alusta asti avoimia sen suhteen, että eduskuntavaalit ovat heidän ykköstavoitteensa. Kumpikaan ei sano suoraan, ottaisiko europarlamenttipaikan vastaan vai kieltäytyisikö siitä, jos sellainen tulisi.

– Arvioin sitten siinä kohdassa, jos se tulee ajankohtaiseksi, Hyrkkö sanoo.

– Koen aika turhaksi vielä spekuloida tässä vaiheessa, kun ei vielä tiedä yhtään, miten siinä käy, Forsgren sanoo.

Vihreiden Iiris Suomela sanoo, ettei tiedä mitä tekisi, jos paikka europarlamentissa aukeaisi.

– Jos tässä kävisi niin, että itse menisin läpi, sitten miettisin sen uusiksi. En osaa varmaksi sanoa. Oma läpimeno ei ole päätavoite.

Soinikoski, Forsgren, Hyrkkö ja Suomela eivät koe tilannetta äänestäjien huijaamiseksi.

– Ääni menee aina ensisijaisesti puolueelle. Ehdokas on aina toissijainen äänensaaja, puolue on siinä ensisijaisesti, Suomela sanoo.

Forsgren, Hyrkkö ja Suomela sanovat olevansa ehdolla vihreiden arvojen takia ja jotta nuoria saataisiin houkuteltua vaaliuurnille.

– Minulla isoin syy asettua ehdolle oli se, että mielestäni on tärkeää, että nuoria on ehdolla, koska nuorten äänestysaktiivisuus oli niin alhainen viime vaaleissa (eurovaaleissa 2014). Ja sitten myös se, että pääsee tekemään töitä yhteisten vihreiden tavoitteiden eteen, Suomela sanoo.

Hyrkkö sanoo, olevansa eurovaaliehdokkaana, koska kyseessä ovat tärkeät vaalit ja koska ehdokkuus itsessään on poliittinen teko. Forsgrenin mukaan on tärkeää, että nuoria ehdokkaita on tarjolla myös maakunnissa.

– Olen ehdolla, koska eurovaaleissa nuorten aktiivisuutta on hyvä saada korkeammalle ja koska maakunnissa pitäisi olla ehdolla nuoria, jotka tuovat tasa-arvokysymyksiä esille, Forsgren sanoo.

Vasemmistoliiton tuoreista kansanedustajista eurovaaliehdokkaina ovat Hanna Sarkkinen ja Merja Kyllönen. Kyllönen on jo sanonut, ettei ota mepin paikkaa vastaan, vaikka sellainen tulisi. Sarkkinen ei osaa vielä sanoa.

– Siihen vaikuttaa kokonaisuus, mitä tapahtuu hallitusneuvotteluissa, mitä paikkoja eduskunnassa jaetaan.

Sarkkisen mukaan eduskunta- ja eurovaalien lähekkäisyys on todella vaikea tilanne pienelle puolueelle, joilla ei välttämättä riitä tunnettuja ehdokkaita kummankin vaalin listoille. Hän myöntää, että tilanne on ongelmallinen myös äänestäjän näkökulmasta.

– On äänestäjille todella ikävä tilanne, että monilla puolueilla on päällekkäisiä ehdokkaita. Ymmärrän kyllä senkin, mutta ei puolueilla ole oikein vaihtoehtoja.

Sarkkinen ei kuitenkaan pidä tilannetta äänestäjien huijaamisena.

– En tiedä, onko se äänestäjän huijaamista. Äänet menevät ensisijaisesti puolueelle ja kaikilla kausilla on ollut liikettä europarlamentin välillä suuntaan ja toiseen.

Muista puolueista SDP:llä, kokoomuksella ja keskustalla ei ole eurovaaleissa ehdokkaina uuteen eduskuntaan valittuja ihmisiä. RKP ei ole vielä julkistanut lopullista eurovaalien ehdokaslistaansa.