Yön uutiskooste: Noin 1200 sikaa kuoli tulipalossa Vöyrillä, Pariisissa Notre Damea suojellaan keltaliiveiltä

Vöyrillä noin 1 200 sikaa on kuollut sikalarakennuksen palossa

Pohjanmaalla Vöyrillä noin 1 200 sikaa kuoli sikalarakennuksen palossa, kertoo päivystävä palomestari. Pelastuslaitos sai ilmoituksen palosta puoli yhdeksältä torstaina illalla. Noin 250 sikaa saatiin pelastettua.

Ilmoituksen palosta teki ohikulkija.

Paloa oli sammuttamassa 45 palomiestä.

Pitkäperjantain menoliikenne huipussaan puolenpäivän tienoilla

Pääsiäisen menoliikenne jatkuu vielä tänään. Tampereen tieliikennekeskuksen ennusteen mukaan teillä on tavallista enemmän liikkujia aamuyhdeksän ja iltapäiväkahden välillä.

Helsingin tieliikennekeskuksessa uskotaan, että ainakin pääkaupunkiseudulla pitkäperjantain ruuhkahuippu saavutetaan puolenpäivän aikoihin.

Kiirastorstain varsinainen menoliikenne sujui pääosin ongelmitta. Peräänajot lähinnä aiheuttivat liikenteen tukkoisuutta.

Nurmijärven Klaukkalassa kuitenkin kuoli torstaina 17-vuotias poika mopon ja henkilöauton törmäyksessä.

Pitkäperjantaina viilenee hieman - pilvimassoista huolimatta laajalti aurinkoista

Sää jatkuu tänään hieman viileämpänä kuin mihin aiemmin viikolla on ehditty tottua. Torstaista kevään ennätyslukemaa ei nähtävästi siis tavoitella. Ylin mitattu lukema oli torstaina Ilmatieteen laitoksen mukaan 19,3 astetta.

Lounais-Suomessa päästäneen nyt 17 asteen tietämille. Muualla maassa on pilvisempää ja viileämpää. Syynä tähän on Lapin ylitse liikkuva matalapaineen alue.

Hajanaisia sateita voi tulla maan itäosissa, mutta sademäärät jäävät kuitenkin varsin vähäisiksi.

Ilmatieteen laitoksesta vakuutetaan, että sää on pilvimassoista huolimatta perjantaina laajalti aurinkoista.

Järvenpäässä yksi loukkaantui vakavasti kerrostaloasunnon palossa

Järvenpäässä yksi henkilö on loukkaantunut vakavasti kerrostaloasunnossa sattuneessa tulipalossa.

Päivystävän palomestarin mukaan savusukeltajat pelastivat tajuttomana olleen asukkaan palavasta toisen kerroksen asunnosta. Hänet on viety sairaalaan hoitoon. Asunnossa ei ollut muita ihmisiä.

Palo saatiin sammutettua, eikä se päässyt leviämään muihin asuntoihin.

Syttymissyystä ei ole vielä tietoa.

Hälytys palosta Sauvakadulla tehtiin hieman ennen kahta yöllä.

Noin joka kymmenes kärsii ärtyvän suolen oireyhtymästä

Ärtyvän suolen oireyhtymästä kärsii arviolta 5–16 prosenttia suomalaisista, lääkärikeskus Aavasta kerrotaan. Oireyhtymään kuuluu usein vatsakipua ja suolen toiminnan muutoksia.

Suurin osa ärtyvän suolen oireyhtymää sairastavista saa oireensa kuriin ruokavalion muutoksilla. Noin joka viidennellä oireyhtymästä kärsivällä oireet rajoittavat elämää merkittävästi.

Vuonna 2016 ärtyvän suolen oireyhtymän diagnostiset kriteerit tiukentuivat, joten nykyään osa diagnoosin aiemmin saaneista saattaisi pudota niiden ulkopuolelle.

Trump: Minulla olisi ollut oikeus antaa Muellerille potkut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hänellä olisi ollut oikeus erottaa erikoissyyttäjä Robert Mueller kesken Venäjä-tutkinnan.

Torstaina julkaistu Muellerin tutkinnan raportti paljasti, että Trump yritti saada Muellerin erotetuksi tutkinnan aikana. Hänen asianajajansa ei kuitenkaan suostunut välittämään presidentin käskyä eteenpäin.

Trump reagoi paljastukseen tviittaamalla, että hän olisi voinut halutessaan lopettaa koko "noitavainon" ja antaa potkut kaikille, Mueller mukaan lukien. Hän sanoi tehneensä päätöksen olla toimimatta niin. (Lähde: AFP)

Notre Damen ympäristö suljetaan keltaliivien mielenosoituksilta

Ranskan keltaliivit eivät saa osoittaa lauantaina mieltään tulipalon vaurioittaman Pariisin Notre Damen katedraalin ympäristössä, poliisi kertoo.

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta penäävät keltaliivit aikovat järjestää mielenosoituksia jo 23. perättäisenä lauantaina. Heitä ei kuitenkaan päästetä Notre Damen lähistölle maanantaina palaneen rakennuksen haurauden takia.

Mielenosoittajilta on pääsy kielletty myös Champs-Elysees-kadulle ja Elysee-palatsin ympäristöön.

Osa keltaliiveistä on kritisoinut Notre Damen jälleenrakennukseen tulvineita anteliaita lahjoituksia, koska rahat voisi heidän mielestään käyttää muihin kohteisiin. (Lähde: AFP)

Malin hallitus erosi väkivaltaisuuksien aiheuttaman kritiikin takia

Länsiafrikkalaisen Malin hallitus on eronnut. Malin presidentti Ibrahim Boubacar Keita kertoi hyväksyneensä pääministeri Soumeylou Boubeye Maigan eronpyynnön.

Syynä hallituksen eroon on kritiikki, jota hallitus on saanut viime viikkoina maan keskiosissa kiihtyneiden väkivaltaisuuksien takia. Hallitusta on syytetty kyvyttömyydestä tilanteen rauhoittamiseen.

Väkivaltaisuudet eri etnisten ryhmien ja asejoukkojen välillä ovat johtaneet viime viikkoina laajoihin mielenosoituksiin. Erityistä suuttumusta herätti maaliskuussa Ogossagoun kylässä tapahtunut joukkomurha, jossa 160 ihmistä sai surmansa. (Lähde: AFP)

Teräväinen laukoi voittomaalin, Carolina tasoitti voitot Washingtonia vastaan

Teuvo Teräväinen laukoi voittomaalin Carolinan kaataessa Washingtonin 2–1 jääkiekon NHL:n pudotuspeleissä. Carolina tasoitti ensimmäisen kierroksen pudotuspelisarjan otteluvoitot hallitsevaa mestaria vastaan 2–2:een.

Teräväinen teki ratkaisumaalin toisen erän viimeisellä minuutilla. Hän pääsi murtautumaan keskeltä läpi Nino Niederreiterin syötöstä ja laukoi yläkulmaan.

Maaliin merkittiin syöttäjäksi myös Sebastian Aho, joka toi kiekon hyökkäysalueelle ja alusti maalin luomalla kentällä tilaa Teräväiselle.

Sidney Crosby ei lähde Kanadan MM-joukkueeseen

Pittsburgh Penguinsin NHL-tähti Sidney Crosby ei lähde mukaan Kanadan joukkueeseen jääkiekon MM-kisoihin Slovakiaan. Crosby kertoi NHL.comin mukaan päätöksestään pari päivää sen jälkeen, kun Pittsburghin kausi päättyi NHL-pudotuspelien avauskierroksella New York Islandersia vastaan.

Crosbyn mukaan hänellä ei ole erityisiä loukkaantumisia, mutta hän haluaa käyttää kausien välisen ajan lepäämiseen.

Crosby on edustanut Kanadaa MM-kisoissa vuosina 2006 ja 2015. Useimpina keväinä hänellä ei ole ollut edes mahdollisuutta MM-matkaan, koska Pittsburgh on edennyt pudotuspeleissä pitkälle.

Arsenal ja Chelsea selvisivät Eurooppa-liigan välieriin

Lontoolaisjoukkueet Arsenal ja Chelsea ovat edenneet jalkapallon Eurooppa-liigan välieriin.

Arsenal kaatoi omassa puolivälierässään Napolin yhteismaalein 3–0. Arsenal oli ottanut ensimmäisessä osassa 2–0-kotivoiton, ja varmisti nyt jatkopaikkansa 1–0-vierasvoitolla. Vieraiden maalin teki vapaapotkusta Alexandre Lacazette.

Chelsea oli voittanut avausosassa Slavia Prahan vieraissa 1–0. Nyt se aloitti kotonaan murskaavasti ja johti tauolla 4–1. Slavia teki toisen puoliajan alkuun kaksi maalia, mutta 4–3-voitto riitti Chelsealle mainiosti.

Välieriin ylsivät myös Valencia ja Eintracht Frankfurt. Valencia pudotti toisen espanjalaisseuran Villarrealin ja Frankfurt portugalilaisen Benfican.