Pitkäperjantaina muistetaan Jeesuksen kärsimystä – entisaikaan päivä oli ankara varsinkin lapsille

Suomessa pitkäperjantai on kristityille kirkkovuoden ainoa surujuhla, sillä silloin on Jeesuksen ristiinnaulitsemis- ja kuolinpäivä. Pitkäperjantai on myös vuoden ainoa pyhäpäivä, jonka liturginen väri on musta. Näin ollen kirkon alttari verhotaan mustaan.

Kirkoissa vietetään pitkäperjantaina sanajumalanpalvelus ilman ehtoollista. Alttarilla on vain krusifiksi. Lisäksi alttarilla käytetään kukkina viittä ruusua kuvaamaan Jeesuksen haavoja. Kirkonkelloja ei yleensä soiteta pitkäperjantaina. Myöskään urkuja tai muita instrumentteja ei soiteta, vaan virret lauletaan ilman säestystä. Pitkäperjantain vietto on muuttunut entisajoista, jolloin juhlapyhää saatettiin viettää hyvinkin ankarissa merkeissä. Kaikkien piti esimerkiksi pysytellä kotona, vierailuja ei saanut tehdä. Kiellettyä oli myös nauraminen niin, että hampaat näkyivät. Joissakin taloissa oli myös tapana piiskata lapsia Kristuksen kärsimyksen muistoksi.