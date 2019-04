Palomestari: Pilkkimiskausi voisi olla minun mielestäni jo ohi – Oulussa pelastettu useita veden varaan joutuneita ihmisiä

Meren jäälle lähteneet pilkkijät ja ulkoilijat ovat tänään aiheuttaneet useita pelastustehtäviä Oulun alueella.

Liminganlahdella pelastuslaitos ja poliisi pelastivat kolme veden varaan joutunutta ihmistä.

– Jäät Oulun edustalla ovat sen verran heikot, että he olivat tippuneet jäihin ja kastuneet, kertoo päivystävä palomestari Hannu Timonen STT:lle.

Länsi-Suomen merivartioston mukaan vedestä pelastetuista pilkkijöistä jäiden läpi vajosi ensin yksi. Kaksi muuta joutui veden varaan heidän lähdettyään auttamaan ensimmäistä putoajaa.

Timosen mukaan samalta alueelta pelastettiin lisäksi kolme railon taakse jäänyttä pilkkijää, jotka kuitenkin selvisivät pinteestään pintapelastuslautan avulla ja kuivin jaloin.

Lähes samaan aikaan kun pelastuslaitos auttoi jäihin vajonneita pilkkijöitä, kävi rajavartioston helikopteri Virpiniemessä vinssaamassa ylös kaksi jäihin pudonnutta hiihtäjää. Merivartioston mukaan yksi hiihtäjä nostettiin ylös vedestä ja toinen jäältä.

Veden varaan joutuneet pilkkijät ja hiihtäjät vietiin sairaalaan tarkastettaviksi, mutta hengenvaaraa heillä ei Timosen mukaan ole. Merivartiosto kuvaa sairaalaan vietyjä hypotermisiksi.

"Olosuhteet muuttuneet hyvin äkkiä"

Timosen mukaan Liminganlahdella ei ollut tänään pilkkitapahtumaa, mutta pääsiäinen ja kaunis sää houkuttelivat ihmiset jäälle.

– Yöllä on ollut pakkasta, joten siinä on ollut (aiemmin päivällä) vielä jonkinlaiset jääolosuhteet. Mutta kun on toistakymmentä astetta lämmintä, olosuhteet ovat muuttuneet hyvin äkkiä ja jää on pettänyt osittain alta, Timonen kertoo.

Pilkkimiset on tältä vuodelta nyt pilkitty, palomestari linjaa.

– Ainakaan täällä Oulun alueella ei enää ole syytä mennä jäälle. Kausi pilkkimisen osalta voisi olla minun mielestäni jo ohi, Timonen painottaa.

Myös Oulun poliisi varoittaa Twitterissä heikoista jäistä ja kehottaa ihmisiä välttämään jäille menoa.