Ruohikkopalovaroitukset saattavat sammuttaa pääsiäiskokot heti alkuunsa

Useaan maakuntaan annetut ruohikkopalovaroitukset voivat estää pääsiäiskokkojen polttamisen tänään. Avotulta ei saa sytyttää, kun olosuhteiden takia esimerkiksi ruohikkopalon vaara on ilmeinen. Esimerkiksi Helsingin Seurasaaren perinteisen pääsiäiskokon kohtalo selviää aamupäivän aikana, kertoo kokon rakentamisesta vastaava Helsingin Keskipohjalaiset.

Ilmatieteen laitos on antanut ruohikkopalovaroituksen Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Pohjanmaalle. Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin mukaan varoituskarttaa päivitetään puolenpäivän aikaan, ja silloin sille saatetaan lisätä uusia alueita.

Luvassa aur

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Sää on tänään poutaista ja pääosin aurinkoista. Ilmatieteen laitoksen mukaan idässä ja pohjoisessa on aurinkoisinta, lännessä pilvisyys on ajoittain runsaampaa.

Maan länsiosassa lämpötilat vaihtelevat päivällä 11 ja 16 plusasteen välillä. Maan itä- ja pohjoisosassa päivän ylimmät lämpötilat kohoavat 9–14 plusasteeseen.

Ruohikkopalovaara on Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa, Satakunnassa, Uudellamaalla, Kanta-Hämeessä, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa ja Pohjanmaalla.