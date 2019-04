Partio on kasvattanut jäsenmääräänsä 10 000:lla viidessä vuodessa – retkeily on edelleen nuorten mieleen, vaikkei partio pelkkää eränkäyntiä olekaan

Partioharrastus on kerännyt viidessä vuodessa 10 000 uutta jäsentä, ilmenee Suomen partiolaisten jäsentilastoista. Partion parissa on nyt noin 65 000 lasta, nuorta ja aikuista.

Järjestön puheenjohtajan Maria Ruoholan mukaan jäsenmäärän kasvua selittävät nuorten kiinnostus luontoon ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

– Vaikka partio on paljon muutakin kuin retkeilyä, on luonnossa ja vesillä liikkuminen partiolaisten mielipuuhaa, Ruohola sanoo.

– Olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että partio olisi entistä avoimempi ja moninaisempi, hän jatkaa.

Erääksi partion valttikorteista Ruohola lukee sen, että partio pyrkii pysymään ajan hermolla ja kuulostelee, mikä nuoria kulloinkin kiinnostaa. Myös älylaitteet otetaan osaksi harrastusta.

– Puhelimet saa kyllä ottaa retkelle mukaan, sitähän voi hyödyntää vaikka lintujen tai sienien tunnistamisessa. Matkapuhelinhan on ihan mahtava työväline retkeillessä.

Aktiviteettia askartelusta kansalaisvaikuttamiseen

Partiossa ohjelma on suunnattu kouluikäisistä vähän yli parikymppisiin. Viime vuonna aloitettiin perhepartio, johon myös alle kouluikäiset voivat tulla aikuisen kanssa.

– Ajatuksena on, että kerran kuussa retkeillään, askarellaan tai leikitään yhdessä. Siihen on ollut helppo tulla mukaan, kun toiminta ei ole niin sitovaa ja sinne voi tulla myös vaihtelevalla kokoonpanolla, Ruohola kertoo.

Tämä kevät on tiennyt Suomeen myös vaaleja kaksin kappalein. Teini-ikäisten partiolaisten kanssa on Ruoholan mukaan tutustuttu äänestämiseen ja kerrottu, miten omalla paikkakunnalla voi vaikuttaa esimerkiksi kuntalaisaloitteiden kautta.

Valtakunnallista Partioviikkoa vietetään ensi viikolla. Viikon päättää Helsingissä järjestettävä partiotaitokilpailu, johon ottaa osaa sata joukkuetta.

Partiolupaus päivitetään

Partion keskeinen ajatus on, että kaikki otetaan mukaan. Yle kertoi aiemmin tällä viikolla, että partiolaiset ovat kokeneet partiolupauksessa olevan Jumala-sanan liittymistä estäväksi, koska sen on tulkittu viittaavan ainoastaan kristinuskon Jumalaan.

Suomen partiolaisten mukaan lupausta on tarkoitus päivittää sanamuodoltaan laveammaksi niin, että lupaus viittaisi henkilökohtaiseen vakaumukseen tai ei sisältäisi viittausta uskontoon lainkaan. Lupauksen päivittäminen on osa laajempaa partion peruskirjan arvopohjan päivitystä, jota työstetään tämän vuoden aikana.

Evankelis-luterilaisen kirkon ja partiolaisten yhteistyö on perinteisesti ollut tiivistä. Suomessa on noin 750 partiolippukuntaa, joista 80 prosentilla taustayhteisönä on paikallinen seurakunta.

Järjestö kertoo, että partiolaisia on kaikkiaan noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Vain Andorra, Kiina, Kuuba, Laos ja Pohjois-Korea ovat toiminnan ulkopuolella.