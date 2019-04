Eduskunta aloittelee uutta vaalikautta – kansanedustajien valtakirjat tarkastetaan tänään

Eduskunnassa kansanedustajille luovutetaan tänään heidän valtakirjansa ja oikeuskansleri tarkastaa ne. Uuden vaalikauden työ pyörähtää vauhtiin myös eduskuntaryhmien järjestäytymiskokouksissa, joita useat puolueet pitävät tänään.

Ensimmäinen täysistunto on huomenna keskiviikkona, jolloin valitaan eduskunnan puhemiehistö. Puhemieheksi valittaneen suurimman puolueen puheenjohtaja Antti Rinne, josta tullee myös hallitustunnustelija.

Jos hallitus onnistutaan muodostamaan Rinteen johdolla ja hän nousee pääministeriksi, niin eduskunnassa valitaan uusi puhemies.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Vaalikauden alkuun kuuluu valtiopäivien avajaiset, joita vietetään torstaina. Silloin järjestetään valtiopäiväjumalanpalvelus, jonka jälkeen valtiopäivien avajaisissa presidentti Sauli Niinistö puhuu eduskunnalle. Avajaiset jatkuvat iltatilaisuudella Musiikkitalossa järjestettävässä konsertissa.

Vaalikauden alun tunnelmaa tiivistää hallituksen muodostaminen. Hallitustunnustelijasta sovitaan virallisesti perjantaina, jolloin SDP:n Rinne on kaavaillut antavansa muille puolueille hallitustunnustelijan kysymykset, jos hänet nimetään tunnustelijaksi.

Lisäksi vaalikauden alussa eduskuntaryhmät neuvottelevat valiokuntien puheenjohtajista.

Uusille kansanedustajille järjestetään perehdyttämisohjelma, joka pyörii ensimmäiset kuukaudet.

Mahdollisimman vähän muuttoja

Uusi vaalikausi tuo eduskuntaan myös konkreettisia muutoksia, sillä eduskuntaryhmien kokoushuoneita remontoidaan vaalien jälkeisiä ryhmäkokoja vastaaviksi. Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo tavoitteen olevan se, että ryhmille tulisi mahdollisimman vähän muuttoja.

Seiniä joudutaan tälläkin kertaa purkamaan ja siirtämään, koska ryhmien koot ovat muuttuneet sen verran paljon. Sopivan kokoisia huoneita odottaessaan SDP:n ja perussuomalaisten ryhmät kokoontuvat eduskunnan auditoriotiloissa.

Muutostyöt pyritään saamaan valmiiksi kesällä tai viimeistään syksyn alkuun mennessä.

Eduskunnan ryhmähuonekerros on onneksi suunniteltu niin, että huonekokoja on helppo muuttaa. Eduskuntatalon arkkitehti J.S. Sirén osasi aikanaan ennakoida, että ryhmien koot muuttuvat.

– Maallikkokin näkee sen siinä, kun kävelee ison ryhmän huoneeseen, niin näkee, että siinä on vaikka kuinka monta ovea. Niitä on monta juuri sen vuoksi, että väliseiniä voi siirtää ja sillä tavalla talo on erinomaisen hyvin suunniteltu, Rauhio kertoo.