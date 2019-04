Lämpötila on ylittänyt 20 asteen haamurajan ensi kertaa tänä keväänä monella paikkakunnalla, kertoo Ilmatieteen laitos.

Kymenlaaksossa Kouvolassa lämpötila on kivunnut 20,4 asteeseen.

Elohopea on kirinyt 20 asteen yli myös maan muissa osissa. Keski-Pohjanmaalla rajapyykki on ylitetty Kruunupyyn, Kokkolan ja Pietarsaaren mittausasemilla. Pohjois-Pohjanmaalla raja on ylittynyt Ylivieskassa ja Haapavedellä sekä Etelä-Suomessa Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Espoon Nuuksiossa.

