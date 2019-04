Vaikka lukeminen on lisääntynyt, on luettujen kirjojen määrä Suomessa kuitenkin vähentynyt, selviää Tilastokeskuksen vapaa-aikatutkimuksesta.

Aktiivilukijoiden määrä on siis laskenut selvästi. Kilpailu suomalaisten vapaa-ajasta on kovaa, ja varsinkin nuoremmilla sosiaalinen media on kova vastus kirjoille.

Yli kolme neljäsosaa 10 vuotta täyttäneistä on kuitenkin lukenut viimeisen puolen vuoden aikana vähintään yhden teoksen.

Tutkimuksen tiedot kerättiin vuoden 2017 lokakuun ja vuoden 2018 tammikuun välillä. Tutkimukseen osallistui 7 155 henkilöä.