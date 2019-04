Lähes joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen – kuntien välillä suuria eroja

Melkein joka neljäs lapsi ja nuori on ylipainoinen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tuoreen tilaston mukaan 2–16-vuotiaista pojista 27 prosenttia ja tytöistä 18 prosenttia on ylipainoisia. Pojilla ylipainoisuus on selvästi yleisempää kuin tytöillä. Pojista lihavia on kahdeksan prosenttia ja tytöistä neljä prosenttia.

Ylipainoisuus ja lihavuus määritellään lasten painoindeksillä. Ylipainoisuuden raja on 25 ja lihavuuden 30.

THL:n mukaan ylipainon ja lihavuuden yleisyys lapsilla ja nuorilla on säilynyt suhteellisen samana verrattuna neljä vuotta aiemmin tehtyyn tutkimukseen. Kuntien välillä on kuitenkin suurta vaihtelua.

Pojilla ylipainoisten osuus vaihtelee kunnasta riippuen alle 20 prosentista lähes 60 prosenttiin ja tytöillä runsaasta 10 prosentista lähes 40 prosenttiin. Lihavuuden osalta vaihteluväli eri kunnissa on pojilla parista prosentista 25 prosenttiin ja tytöillä alle prosentista 12 prosenttiin.