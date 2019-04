Kiihtelysvaaran kirkonpolttaja muutti mielensä vankilassa – tyytyy saamaansa lähes kolmen vuoden vankeustuomioon

Hän kuitenkin vaati edelleen korvausten alentamista, koska teko oli hänen mukaansa tehty hetken mielijohteesta. Hän perusteli korvausten alentamista myös muun muassa sillä, että hänelle käräjillä määrätyt liki kolmen miljoonan euron vahingonkorvaukset ovat niin isot, ettei hän pysty niitä maksamaan.

– Maksettavaksi tuomitut vahingonkorvaukset ovat poikkeuksellisen suuret, ja ne johtavat tuomitun varallisuusolot huomioon ottaen hänen taloutensa romahtamiseen. Vaikka vahingon kärsineen taloudelliset olot eivät yksistään riitä korvauksen sovittelun perusteeksi, tulisi ne tässä tapauksessa ottaa osaltaan huomioon. Tuomitun seurakuntayhtymälle maksettavaksi tuomitut korvaukset ovat olleet osittain myös ennalta arvaamattomia seurauksia, puolustus perusteli.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Hovioikeus päätti, että korvauksia ei alenneta tai sovitella.



Miehen avustaja varatuomari Jaakko Koponen kertoi STT:lle tammikuussa, että hänen päämiehensä katuu tekoaan.

– Hän on katunut tekoaan alusta asti ja on pahoillaan, että näin on tullut tehtyä. Se oli hänen mukaansa tällainen päähänpisto. Hän on isän kanssa asustellut, ja isä oli kuollut kuukausi ennen tapahtumaa, ja tyttökaveri jätti. Kaikki ikään kuin kaatui päälle, Koponen kertoo päämiehensä mietteistä.

Vuonna 1770 valmistunut kirkko paloi kivijalkaan viime syyskuussa.