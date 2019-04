Yli puolet suomalaisista ei näe uv-säteilyssä piileviä riskejä – ihosyövät yleistyvät, vaikka 95 prosenttia ihomelanoomatapauksista voitaisiin välttää riittävällä suojautumisella

Vain kaksi viidestä suomalaisesta pitää ultraviolettisäteilyä (uv) vähintään melko suurena riskinä terveydelleen, selviää Säteilyturvakeskuksen (STUK) teettämästä kyselystä. 15–25-vuotiaista vain vajaa kolmannes ymmärtää auringon säteissä piilevät riskit.

Naiset ymmärtävät kaikissa ikäryhmissä riskin miehiä paremmin, ja myös suojautuminen on sen mukaista.

Lähes neljännes suomalaisista kuitenkin polttaa ihonsa auringossa vähintään kerran vuoden aikana. Alle 35-vuotiaat polttavat itsensä auringossa vielä selvästi keskimääräistä useammin.

– Tietoisuus ei siis aina heijastu käyttäytymiseen, arvioi STUKin tarkastaja Anne Höytö.

Ilmatieteen laitoksen 1990-luvulla aloittamat mittausaikasarjat kertovat, että suomalaiset voivat altistua haitalliselle uv-säteilylle suuren osan vuodesta. Ilmatieteen laitoksen mukaan jo maaliskuussa voi uv-säteilyä olla siinä määrin, että siltä tulee suojautua. Suojautumista vaativia säteilymääriä mitataan pitkälle syksyyn.

– Suomessa esimerkiksi kesäisin on normaalia, että keskipäivällä uv-indeksi on 4–5, eli suojautumistarve on olemassa, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Anu Heikkilä.

Melanooma yleistyy ihosyövistä nopeimmin

STUKin kyselyn mukaan vain alle kolmannes suomalaisista ottaa aurinkoa tarkoitushakuisesti. D-vitamiinin saanti ja mielialan kohottaminen ovat yleisiä syitä auringon ottamiselle. Sen sijaan auringonotto ruskettumistarkoituksessa on vähentynyt hieman kahden vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna.

Auringonotto rusketustarkoituksessa näyttäisi vähentyneen myös pitkällä aikavälillä. STUKin tarkastaja Höytö kertoo, että vielä vuonna 1998 lähes 20 prosenttia vastaajista kertoi olevansa auringossa rusketuksen takia, mutta nyt vastaajista näin kertoi vain noin seitsemän prosenttia.

– Ulkona kuitenkin oleskellaan edelleen paljon, Höytö lisää.

Ihosyövät ovat yleistyneet viime vuosikymmeninä. Kaikkein nopeimmin yleistyvä syöpä on ihomelanooma, jonka tärkein riskitekijä on uv-säteily.

Syöpäjärjestöjen mukaan vuonna 2016 melanoomaan sairastui 975 miestä ja 972 naista. Tätä edeltävänä vuonna miehiä sairastui 833 ja naisia 713.

– Ihosyöpien lisääntyminen johtuu väestön ikääntymisestä, mutta myös siitä, että auringossa oleskellaan enemmän vähissä vaatteissa. Ihon toistuva palaminen ja elinikäinen aurinkoaltistus lisäävät ihosyöpien riskiä, kertoo Syöpäjärjestöjen asiantuntijalääkäri Petteri Hervonen tiedotteessa.

Muista ihosyövistä poiketen melanoomaa esiintyy myös suhteellisen nuorilla ihmisillä. Riittävällä suojautumisella voitaisiin välttää jopa 95 prosenttia ihomelanoomatapauksista.

STUKin kyselyn toteutti Taloustutkimu s viime vuoden marras–joulukuussa. Kyselyyn vastasi hiukan yli tuhat ihmistä ympäri Suomea.