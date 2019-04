Presidentti evästi eduskuntaa EU-puheenjohtajuudesta ja kunnioittavasta keskustelusta

Valtiopäivien avajaisissa presidentti Sauli Niinistö puhui eduskunnalle Suomen lähestyvästä EU-puheenjohtajakaudesta.

Niinistön mukaan turvallisuus on yksi kauden painopisteistä.

– Aiheista ei ole pulaa: terrorismin torjunta, asevalvonta, kyber-hybridi-keinoäly-kokonaisuus, ilmastonmuutos, muuttoliike – kaikki asioita, joiden hallinta vaatii tiivistä yhteistoimintaa, Niinistö sanoi.

Suomen EU-puheenjohtajakauden linjauksista päättää lopullisesti maan hallitus. EU-politiikka on muutenkin hallituksen vastuulla, kun taas ulkopolitiikan johto kuuluu yhteistoiminnassa presidentille ja hallitukselle.

Niinistön mukaan Suomen puheenjohtajakauden aluksi olisi houkuttelevaa esittää EU:n jäsenmaille kysymys siitä, mitä yhteistä EU-mailla on.

Niinistö sanoo olevansa optimisti ja uskovansa, että yhdistäviä seikkoja on.

– Ainakin yhteisen löytämiseen on paljon syytä. Geopolitiikan mannerlaatat ovat liikkeessä, ja Eurooppaan kohdistuu eri tahoilta ulkopuolisia paineita ja houkutuksia. Vain yhdessä, hyvin toimivan EU:n puitteissa, niitä voidaan torjua.

Niinistö tarjosi eduskunnalle mahdollisuutta jatkaa yhteisiä keskusteluja, joita on käyty aiemminkin. Niinistö on tavannut kutsua kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajat keskustelemaan erityisesti turvallisuuteen liittyvistä asioista.

– Hyvän on oltava luja. Haluan tämän toistaa myös uudelle eduskunnalle. Turvallisuudestamme meidän on syytä yhdessä keskustella. Olen käytettävissä, jos vanhaa tapaa haluatte jatkaa, Niinistö sanoi.

"Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön"

Presidentti Niinistö korosti sitoutumisen merkitystä eduskuntatyössä ja lainasi vanhaa sanontaa: "Ken leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön."

– Vaikka asiat täällä riitelevät, tulee ihmistä kunnioittaa. Eikä kunnioitus tunne puoluerajoja. Sellainen keskustelu olisi malliksi myös suurelle yleisölle, Niinistö sanoi.

Hän myös peräänkuulutti yhtenäisyyttä hallitustyöhön. Hänen mukaansa on särähtänyt, jos hallituksen päätösten yhteydessä korostetaan, että taustalla oli jonkun yksittäisen puolueen tai ministerin poliittinen linjaus.

– Jokaisella hallituspuolueella on omat tavoitteensa, mutta kun ne on yhteen sovitettu, on vain yksi valtioneuvoston työtapa: kollegiaalinen. Yhdessä päätetty on yhdessä vastattava.

Viime vaalikaudella esimerkiksi sote-uudistusta sorvatessa hallituspuolueet päätyivät välillä osoittelemaan toisiaan siitä, mikä oli kunkin osapuolen syytä tai ansiota.

Presidentti muistutti, että eduskunnassa hoidetaan yhteisiä asioita.

– Vaalien alla haetaan eroa kilpailijoihin. Vaalien jälkeen on haettava kansakunnan yhteistä etua. Ette ole täällä railoja leventämässä, vaan niitä kaventamassa, Niinistö sanoi.

Lisäksi Niinistö otti puheessaan esiin, että työnsä aloittavassa eduskunnassa on nyt enemmän naisia kuin koskaan aiemmin. Hän piti myös merkittävänä, että eduskuntavaaleissa äänestysprosentti nousi ja kansa kävi uurnilla vilkkaammin kuin vuosikymmeniin.