Helsingin Linnanmäen huvipuiston portit aukeavat tänään iltapäivällä kello 16. Tulevan kesän uutuus on yli kilometrin mittainen Taiga-rata, jonka huippunopeus on sata kilometriä tunnissa. Tämän laitteen hurvitteluista pääsee nauttimaan vasta 18. kesäkuuta.

Taigan tieltä on purettu muun muassa Vonkaputous ja Vekkula. Taigan on toimittanut liechtensteinilainen huvipuistolaitteita valmistava yritys Intamin, jonka laitteita Linnanmäki on hankkinut aiemminkin.

Tänä vuonna Linnamäen tavoitteena on tilittää huvipuiston omistajalle Lasten Päivän Säätiölle 4,5 miljoonaa euroa. Vuonna 1950 avattu Linnanmäki on tähän mennessä tuottanut 100 miljoonaa euroa lastensuojelulle.

