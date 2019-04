Antti Rinne alkaa rakentaa hallitusta kahdeksaa ilmiötä koskevilla kysymyksillä

Eduskuntaryhmät ovat odotetusti valinneet SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen hallitustunnustelijaksi. Rinne antoi kysymykset puolueille heti. Vastauksia odotetaan vappuaattona kello 12:een mennessä.

SDP:n kysymyksissä on kahdeksan ilmiötä, joita puolueiden tulee kuvata. Ilmiöistä on lisäksi täsmentäviä kysymyksiä. Sote- ja sotu-uudistuksista on näiden lisäksi omat erilliset kysymyksensä.

Maahanmuutosta ei ole erillistä kysymystä.

Ilmiöitä ovat muun muassa Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden säilyttävä Suomi, Elinvoimainen Suomi, Turvallinen oikeusvaltio Suomi ja Suomi on kokoaan suurempi maailmalla. Lisäksi SDP haluaa tietää puolueiden kantoja Kestävän talouden Suomesta, Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomesta, Oikeudenmukaisesta ja yhdenvertaisesta Suomesta sekä Osaamisesta, sivistyksestä ja innovaatioista.

– Kaikki nämä kysymykset ovat yhtä tärkeitä, Rinne painotti tiedotustilaisuudessa.

Täsmentävissä kysymyksissä kysytään yksityiskohtaisempia kantoja, kuten "oletteko sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja sen jälkeen nopeasti hiilinegatiivinen".

Vastauksissa esitettyjen kantojen pitää perustua puolueiden kirjallisiin ohjelmiin. Rinne on kertonut SDP:n peilaavan omia vastauksiaan muiden vastauksiin.

Viimeistään 3. toukokuuta aletaan Rinteen mukaan käydä toista tunnustelukierrosta, jossa ovat kaikki puolueet vielä mukana. Rinteen tavoite on, että varsinaiset hallitusneuvottelut alkavat 6. toukokuuta.

Hallituksen hän soisi olevan kasassa 27. toukokuuta mennessä. Päivämäärä ei ole kiveen hakattu, mutta kesäkuun alussa uuden hallituksen olisi hyvä päästä aloittelemaan.