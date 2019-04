Saimaan kanavan rautatiesilta suljettiin huojumisen vuoksi – junia korvattu busseilla

Saimaan kanavan rautatiesilta on suljettu liikenteeltä korjaustöiden ajaksi, kerrotaan Väylävirastosta.

– Radan liikuntalaitteessa on erikoista liikettä. Nyt puhutaan muutaman millin liikkeistä, tarkentaa Väyläviraston rautatieliikennejohtaja Markku Nummelin.

Sillan korjaustyöt aloitettiin kolmen aikaan iltapäivällä. Korjaustöiden tilannetta on tarkoitus Nummelinin mukaan päivittää ennen iltakahdeksaa. Samalla selviää, milloin silta voidaan jälleen avata liikenteelle.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suljettu silta on vanha kanavasilta, joka alkaa olla elinkaarensa lopussa. Korvaavaa siltaa rakennetaan parhaillaan ja uuden sillan on määrä valmistua ensi vuoden lokakuussa. Vanhalla sillalla on ollut jo parin vuoden ajan normaalia alhaisempi nopeusrajoitus.

Kaksi junaa myöhässä

Sillan sulkemisen vuoksi kahden junan reitistä on noin 15 kilometrin mittainen osuus korvattu busseilla. VR:n viestintäpäällikkö Mira Linnamaan mukaan yhteensä kahdeksan linja-autoa ovat kuljettaneet junamatkustajia Joutsenon ja Lappeenrannan välisellä osuudella.

Kello 15.19 Intercity 7 -juna Helsingistä Joensuuhun on tapahtuneen vuoksi myöhässä aikataulusta noin 45 minuutin verran. Kello 15.13 Intercity 10 -juna Joensuusta Helsinkiin on aikataulusta jäljessä noin 15 minuuttia.