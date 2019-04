Yön uutiskooste: Poliisin mukaan ainakin 15 ihmistä on kuollut itsemurhaiskussa Sri Lankassa, Hurricanes kampesi voiton Islandersista

Vanhemmat laittavat lapsiaan englanninkieliseen päiväkotiin hyvin erilaisista syistä, opetusministeriöstä kerrotaan. Yleistä on, että englanti on perheen yhteinen kieli tai lapsi on kaksikielinen.

Helsingin kaupungilta kerrotaan, että myös englanninkielisen päiväkodin sijainti lähellä kotia voi vaikuttaa valintaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Tänään vietetään veteraanipäivää - yli 3 000 saa Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitalin

Tänään vietetään kansallista veteraanipäivää. Valtakunnallinen pääjuhla järjestetään Kuopion Musiikkikeskuksessa. Myös presidentti Sauli Niinistö osallistuu kutsuvierastilaisuuteen.

Yle näyttää juhlan suorana lähetyksenä kello 15 alkaen.

Tänä vuonna luovutetaan yli 3 000 sotaveteraanille Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan I luokan mitali, kertoo Sotaveteraaniliitto nettisivuillaan. Mitalit jaetaan viimeisille niistä sotaveteraaneista, jotka eivät ole aiemmin saaneet valtiollista tunnustusta.

Uutissuomalainen: Puolet suomalaisista haluaisi perussuomalaiset hallitukseen

Lähes joka toinen suomalainen haluaa perussuomalaiset seuraavaan hallitukseen, ilmenee Uutissuomalaisen teettämästä gallupista. Tämän ja viime viikon aikana tehdystä gallupista ilmenee, että useampi kuin joka viides näkee, että perussuomalaisten pitäisi ehdottomasti olla hallituksessa ja hieman yli joka neljäs, että sen olisi hyvä olla mukana.

Oppositioon perussuomalaiset jättäisi noin joka kolmas kyselyyn vastannut. Perussuomalaisia ei missään tapauksessa halua hallitukseen 16 prosenttia ja yhtä moni pitäisi hyvänä, jos puolue ei olisi mukana.

Tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen web-kyselyllä. Tutkimukseen haastateltiin tuhatta ihmistä. Virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Poliisi: Ainakin 15 ihmistä on kuollut itsemurhaiskussa Sri Lankassa

Sri Lankan itäosassa ainakin 15 ihmistä on kuollut itsemurhaiskussa, kertoo poliisi. Itsemurhapommittajat laukaisivat pomminsa sen jälkeen, kun turvallisuusjoukot olivat saartaneet heidät. Kuolleista kuusi oli lapsia.

Poliisin mukaan kolme miestä laukaisi pommit tappaen kolme naista ja kuusi lasta talossa, jonka uskotaan oleva islamistien piilopaikka. Itsemurhaiskut tehtiin Kalmunain kaupungissa perjantaina yöllä.

Talon ulkopuolelta löydettiin lisäksi kolmen muun miehen ruumiit. Myös heidän epäillään olevan itsemurhapommittajia. (Lähde: AFP)

Kysely: Enemmistö yhdysvaltalaisista vastustaa Trumpin viraltapanomenettelyn käynnistämistä

Valtaosa yhdysvaltalaisista vastustaa presidentti Donald Trumpin viraltapanomenettelyn käynnistämistä, ilmenee Washington Postin ja ABC Newsin kyselystä.

Kongressissa on vaadittu Trumpin asettamista virkarikossyytteeseen erikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkinnan valmistuttua. Mueller ei tutkinnassaan sulje pois sitä, että Trump olisi syyllistynyt oikeuden estämiseen yrittäessään haitata tutkintaa.

Kyselyyn vastanneista 56 prosenttia vastustaa viraltapanomenettelyn käynnistämistä, kun vajaat 40 prosenttia kannattaa ajatusta.

Kysely toteutettiin puhelimitse tällä viikolla ja siihen vastasi yli tuhat ihmistä. Tulosten virhemarginaali on 3,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Biden käynnisti presidentinvaalikampanjansa keräämällä vuorokaudessa 6,3 miljoonaa dollaria

Yhdysvalloissa presidentinvaalikilpaan ilmoittautunut demokraattien Joe Biden päihitti puolueen kilpailevat ehdokkaat rahankeruussa haalimalla 6,3 miljoonaa dollaria kampanjarahaa ensimmäisen vuorokauden aikana.

Aiemmin kisaan ilmoittautunut texasilainen Beto O'Rourke keräsi vastaavana aikana 6,1 miljoonaa dollaria. Senaattori Bernie Sanders ylsi ensimmäisen vuorokauden aikana 5,9 miljoonaan dollariin.

Biden on mielipidekyselyissä demokraattien kärkiehdokas, Sanders on toiseksi suosituin.

Biden, 76, on pyrkinyt presidentiksi aiemminkin ja toiminut Barack Obaman varapresidenttinä. (Lähde: AFP)

Mosambikissa yli 30 000 ihmistä evakuoitu hirmumyrskyn tieltä

Mosambikissa yli 30 000 ihmistä on evakuoitu hirmumyrskyn tieltä ja 70 000 ihmistä on yhä vaarassa, kertoi YK:n humanitaarisen avun yksikkö OCHA perjantaina. Asiasta uutisoi CNN.

Sadoittain rakennuksia tuhoutui, liikenne ja viestintäyhteydet katkesivat ja ainakin yksi ihminen kuoli, kun hirmumyrsky Kenneth iski Mosambikiin. Mosambik ei ole ehtinyt vielä toipua edes edellisestä, viime kuussa maahan iskeneestä Idai-myrskystä, kun uusi tuho iski.

Vaikka myrskytuulien nopeus laantui perjantain aikana, lähipäiviksi on luvassa rankkasateita, mikä lisää maanvyöryjen ja tulvien vaaraa.

Viime kuussa Mosambikiin, Malawiin ja Zimbabween iskenyt Idai tappoi yli tuhat ihmistä ja aiheutti liki kahden miljardin euron vahingot.

Tulvat piinaavat Kanadaa - myös Montrealiin julistettu hätätila

Kanadan Montrealissa on julistettu hätätila tulvimisuhan takia. Asiasta kertovan pormestarin Valerie Planten mukaan vesi on jatkanut nousemistaan ja hän päätyi hätätilan julistamiseen pelastustyöntekijöiden kanssa käytyjen neuvotteluiden päätteeksi.

Hätätilan julistus mahdollistaa muun muassa pakollisten evakuointien käynnistämisen.

Kanadaa piinaavat tulvat ovat seurausta sulavasta lumesta ja rankkasateista.

Myös Kanadan pääkaupunkiin Ottawaan on julistettu hätätila. (Lähde: AFP)

Britannian Huawei-päätös närästää Yhdysvaltoja

Yhdysvallat aikoo lisätä painetta Britanniaa kohtaan saadakseen maan harkitsemaan uudelleen kiinalaisjätti Huawein päästämistä mukaan maan 5g-verkon rakentamiseen. Asiasta uutisoi Guardian.

Yhdysvallat on kieltänyt Huaweilta pääsyn omien 5g-verkkojensa rakennustöihin ja kehottanut liittolaisiaan tekemään samoin. Amerikkalaiset epäilevät Huawein laitteiden vuotavan tietoja Kiinan tiedustelupalvelulle.

Brittilehti Daily Telegraph kertoi aiemmin tällä viikolla Britannian hallituksen turvallisuusvaliokunnan päätöksestä, jonka mukaan Huawei saisi toimittaa Britannian 5g-verkon vähemmän keskeisiä osia kuten antenneja. Päätös tehtiin, vaikka viisi ministeriä vastusti sitä. Hallitus on käynnistänyt selvityksen siitä, kuka vuoti arkaluonteisen päätöksen julki.

Hurricanes kampesi voiton Islandersista - ottelun ainoa maali syntyi jatkoajalla

Sebastian Ahon ja Teuvo Teräväisen Carolina on voittanut New York Islandersin NHL:n pudotuspelien toisen kierroksen avausottelussa. Hurricanesin Jordan Staal teki ottelun ainoan maalin jatkoajalla.

Staalin maali syntyi, kun ensimmäistä jatkoerää oli kulunut hieman yli neljä minuuttia. Maalin syöttäjiksi kirjattiin Nino Niederreiter ja Brett Pesce.

Liverpool löylytti Huddersfieldin ja nousi Valioliigan kärkeen, avausmaali syntyi 15 sekunnissa

Liverpool palasi takaisin Englannin Valioliigan kärkeen nuijimalla Huddersfieldin 5–0. Kotijoukkueen peli lähti salamana käyntiin, kun Naby Keita iski avausmaalin jo 15. sekunnilla.

Kahden pisteen erolla sarjakärkeen noussut Liverpool käy mestaruuskamppailua Manchester Cityn kanssa. City on kuitenkin niskan päällä, sillä se on pelannut yhden ottelun vähemmän. Liverpoolilla on enää kaksi ottelua jäljellä.

Liverpoolin maaleista vastasivat Naby Keitan lisäksi Sadio Mane ja Mohamed Salah, jotka kumpikin tehtailivat kaksi osumaa. Ensimmäisen puoliajan jälkeen Liverpool johti 3–0.

City voi nousta takaisin sarjakärkeen sunnuntaina, jos se voittaa Burnleyn sunnuntaina. (Lähde: AFP)