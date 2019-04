Yön uutiskooste: Osassa maata metsä- tai ruohikkopalovaara, neljä ihmistä kuoli työmaanosturin romahdettua Seattlessa

SDP pitää tiukasti kiinni komissaarinsalkusta, joka on sen ulottuvilla 15 vuoden tauon jälkeen. SDP haluaa kunnioittaa periaatetta, jonka mukaan Suomen ehdokas komissaariksi on suurimman hallituspuolueen ehdokas.

STT kysyi kahdeksalta eduskuntapuolueelta, onko suurimman puolueen etulyöntiasema itsestäänselvyys.

Kokoomuksen mukaan ei ole itsestään selvää, että salkku menee eduskuntavaalien suurimmalle puolueelle. Puolueesta todetaan, että nimitys kuuluu pääministerille, joka voi nimittää henkilön omasta tai toisesta puolueesta.

Samoilla linjoilla ovat keskusta ja perussuomalaiset: Suurimmalla puolueella on etusija, mutta lopputulemasta ei ole varmuutta.

Sää viilenee tänään - osassa maata metsä- tai ruohikkopalovaara

Sää viilenee tänään myös maan etelä- ja länsiosassa. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosassa on tänään selkää ja poutaa. Päivän ylimmät lämpötilat liikkuvat 7–15 asteen välillä.

Maan pohjoisosassa on pääasiassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Pohjoisessa mittari saattaa nousta 5–10 plusasteeseen.

Osaan maata on annettu metsä- tai ruohikkopalovaroitus.

Yksi kuollut synagoga-ampumisessa Kaliforniassa

Kaliforniassa tehdyssä synagoga-ampumisessa on kuollut yksi ihminen ja kolme on haavoittunut, kertovat paikalliset viranomaiset. Poliisi kertoo ottaneensa epäillyn ampujan kiinni. CNN:n mukaan mies ilmoittautui itse poliisille.

Pormestari Steve Vaus sanoo, että hänen tietojensa mukaan haavoittuneiden vammat eivät ole hengenvaarallisia. Pormestarin mukaan yksi haavoittuneista on rabbi, jota ammuttiin käteen.

Ampuminen tapahtui Powayn synagogassa puoli kahdentoista tietämissä lauantaina päivällä paikallista aikaa, kertoo San Diegon sheriffi Bill Gore.

Goren mukaan ampumisessa haavoittui nuori tyttö sekä kaksi aikuista miestä. Kaikkien tila on vakaa. Kuolonuhri on vanhempi nainen. (Lähde: AFP)

Kysely: Brexit-kansanäänestystä ei olisi koskaan pitänyt järjestää, sanoo valtaosa briteistä

Enemmistö briteistä on sitä mieltä, että brexit-kansanäänestystä ei olisi koskaan pitänyt järjestää, ilmenee brittilehti Observerin kyselystä.

Kyselyn mukaan jopa 49 prosenttia konservatiivien kannattajista ajattelee nyt, että kansanäänestys oli lopulta huono idea. Oppositiossa olevan työväenpuolueen kannattajista tätä mieltä on miltei kolme neljästä.

Guardianin sunnuntaisin ilmestyvä sisarlehti kysyi briteiltä myös, miten he äänestäisivät mahdollisessa uudessa kansanäänestyksessä, jossa pitäisi valita joko pääministeri Theresa Mayn erosopimus tai brexitin peruminen.

Vastaajista 46 prosenttia peruisi brexitin, joka kolmas äänestäisi erosopimuksen puolesta.

Kyselyyn vastasi huhtikuussa yli 2 000 ihmistä.

Sudanissa protestiliike ja sotilasjohtajat pääsivät sopuun vallanjaosta

Sudanissa protestiliikkeen johtajat ja maata hallitseva sotilasneuvosto ovat päässeet sopuun vallanjaosta. Sopimuksen mukaan maahan perustetaan siviileistä ja armeijan edustajista koostuva neuvosto, jonka on määrä muodostaa Sudaniin siviilihallinto siirtymäkauden ajaksi.

Tuhannet mielenosoittajat ovat vaatineet vallan luovuttamista siviilihallinnolle sen jälkeen kun Sudanin asevoimat syrjäyttivät pitkäaikaisen presidentin Omar al-Bashirin aiemmin tässä kuussa.

Sopimusta voi pitää merkittävänä läpimurtona, sillä armeijan edustajat ovat tähän asti kieltäytyneet noudattamasta mielenosoittajien vaatimuksia. (Lähde: AFP)

Mosambikissa tuhannet jääneet kodittomiksi Kenneth-myrskyn jäljiltä

Mosambikissa tuhannet ihmiset ovat jääneet kodittomiksi hirmumyrsky Kennethin jäljiltä. Maan pohjoisosia runnellut myrsky laantui lauantaina trooppiseksi matalapaineeksi, mutta kaatosateet piiskasivat edelleen tuhoalueita ja lisäsivät tulvien riskiä.

Pelastustyöntekijät yrittivät päästä auttamaan ruoan ja veden puutteesta kärsiviä ihmisiä harvaan asutuilla alueilla maan pohjoisosassa.

Kenneth-myrsky on toistaiseksi vaatinut viisi kuolonuhria. Viranomaisten mukaan yli 3 000 asuntoa on tuhoutunut tai vahingoittunut ja 18 000 ihmistä on hakeutunut hätämajoitukseen.

Viime kuussa Mosambikiin, Malawiin ja Zimbabween iskenyt Idai-myrsky tappoi yli tuhat ihmistä ja aiheutti liki kahden miljardin euron aineelliset vahingot. (Lähde: AFP)

Neljä ihmistä kuoli työmaanosturin romahdettua Seattlessa

Seattlessa Yhdysvalloissa neljä ihmistä on kuollut työmaanosturin romahdettua, uutisoi muun muassa Seattle Times -lehti.

Lehden mukaan teknologiajätti Googlen uudella kampuksella sijainnut nosturi romahti yllättäen alas murskaten useita autoja alleen.

Onnettomuudessa kuoli kaksi nosturista vastannutta työntekijää sekä kaksi autoissa ollutta ihmistä. Pelastusviranomaiset löysivät uhrit kuolleina saapuessaan paikalle.

Lisäksi neljä ihmistä loukkaantui. Loukkaantuneiden joukossa on yksi lapsi ja hänen äitinsä.

Espanjassa kiiruhdetaan taas vaaliuurnille

Espanjassa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa, joiden voittajiksi ennakoidaan maata hallitsevia sosialisteja. Vaalit ovat jo kolmannet sitten joulukuun 2015.

Sosialistit jäänevät kuitenkin kauaksi enemmistöstä parlamentissa, minkä vuoksi istuva pääministeri Pedro Sanchez joutunee etsimään mahdolliseen hallitukseensa apupuolueita, joista todennäköisimpiä ovat laitavasemmiston Podemos ja mahdollisesti myös Katalonian itsenäisyyttä tukevat ryhmittymät.

Vaalihuoneistot aukeavat aamuyhdeksältä ja sulkeutuvat iltakahdeksalta paikallista aikaa.

Hintz ja Heiskanen väänsivät maalihanat auki Dallasin kaataessa St. Louisin 4-2

Roope Hintz ja Miro Heiskanen siivittivät Dallasin 4–2-voittoon NHL-pudotuspelien toisen kierroksen ottelussa St. Louisia vastaan. Joukkueiden voitot ovat nyt tasan 1–1.

Huippuvireessä pelannut Hintz nousi ottelun ykköstähdeksi tehtailemalla tehot 2+1. Toisen maalinsa Hintz laukoi tyhjiin.

Myös Heiskanen pääsi heiluttamaan verkkoa vierasjäillä. Suomalaiskaksikko päästi maalihanat auki jo avauserässä. Hintz vei Starsin 1–0-johtoon, kun ottelua oli pelattu reilut seitsemän minuuttia. Heiskanen iski 2–0-maalin hieman myöhemmin Hintzin nappisyötöstä.

Ottelusarjan kolmas mittelö pelataan Dallasissa maanantaina.

Pukin Norwich varmisti nousunsa Valioliigaan

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukin edustama Norwich nähdään ensi kaudella jalkapallon Englannin Valioliigassa. Nousu korkeimmalle sarjatasolle varmistui, kun Norwich voitti Englannin mestaruussarjassa kotipelinsä Blackburnia vastaan 2–1.

Ottelun lisäajalla vaihtoon tullut Pukki ei onnistunut tällä kertaa maalinteossa. Hän johtaa sarjan maalipörssiä viimeisteltyään 28 osumaa. Sarjakärki Norwichilla on kautta jäljellä vielä vieraskamppailu Aston Villaa vastaan. Norwich ei voi enää pudota kahdelta kärkisijalta ja suorien nousupaikkojen ulkopuolelle.

Messi laukoi Barcelonan Espanjan mestaruuteen

Espanjan jalkapalloherruus pysyy tukevasti Barcelonalla. Katalonialaisjätti varmisti mestaruutensa voittamalla lauantaina kotonaan Levanten 1–0. Ottelun maalin teki supertähti Lionel Messi runsaan tunnin pelaamisen jälkeen.

Barcelonalle Espanjan mestaruus on seurahistorian 26:s. Seura juhli mestaruutta myös viime kaudella, joten se uusi ykkössijansa.

Barcelonalla on sarjakautta jäljellä kolme peliä, eivätkä muut joukkueet voi enää kuroa sen etumatkaa kiinni. Atletico Madrid on kakkossijalla ja yhdeksän pistettä Barcelonaa perässä. Ottelun vähemmän pelannut Real Madrid on jäänyt Barcelonasta peräti 18 pistettä.

Lauantaina vaihdosta kentälle tullut Messi johtaa Espanjan liigan maalipörssiä ylivoimaisesti, sillä hän on tehnyt tällä kaudella jo 34 osumaa. Levantea vastaan hän viimeisteli maalinsa tyylikkäällä sijoituksella takanurkkaan.